Del Concilio de Trento a Harvard: cómo el pescado une pasado, presente y salud durante Semana Santa

La elección del pescado en Pascua refleja una tradición que fusiona herencia religiosa y bienestar físico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la Semana Santa, la tradición de reemplazar la carne por pescado se mantiene vigente en numerosos países, especialmente los viernes de Cuaresma y durante el Viernes Santo.

Este hábito, de profundas raíces en la tradición cristiana, combina motivos religiosos, históricos y científicos: millones de personas eligen pescado cada año como una forma de abstinencia que busca la templanza y el bienestar integral.

Según la Encyclopaedia Britannica y estudios de la Escuela de Salud Pública de Harvard, esta práctica se remonta a los primeros siglos del cristianismo, cuando el pescado —simbolizado por el signo del ICHTHYS— era considerado un alimento humilde y accesible, en contraste con la carne, reservada históricamente para celebraciones de opulencia.

Normas religiosas y transformaciones históricas

La distinción entre carne y pescado se asienta sobre bases teológicas sistematizadas por figuras como Santo Tomás de Aquino. En su Summa Theologica, argumentó que el ayuno y la abstinencia son actos de virtud orientados a frenar los impulsos y permitir que la mente se eleve a la contemplación de lo sublime.

Especialistas destacan el rol del pescado en la prevención de enfermedades cardiovasculares durante las festividades religiosas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta doctrina sostiene que la carne de animales terrestres, por su semejanza con la naturaleza humana y su mayor aporte calórico, genera un mayor placer sensorial, mientras que el pescado favorece el recogimiento espiritual.

Tales preceptos fueron reafirmados por el Concilio de Trento (1545-1563), que fijó las doctrinas centrales de la fe y revitalizó la Cuaresma como un tiempo de penitencia y renovación espiritual frente a la Reforma.

Históricamente, en el mundo hispano y americano, la observancia de estas normas contó con la “Bula de la Santa Cruzada”, un privilegio pontificio documentado por investigaciones de la Universidad de Cambridge y la UNAM que otorgaba indultos y dispensas en el ayuno a cambio de una contribución destinada a fines caritativos o de defensa de la fe.

Asimismo, la demanda religiosa impulsó el desarrollo de la pesca; estudios académicos sobre el comercio atlántico destacan cómo los pescadores vascos transformaron el bacalao en el “oro blanco” de la cristiandad, permitiendo que poblaciones alejadas del mar cumplieran con la vigilia gracias a las técnicas de salazón y secado. Estas costumbres se integraron profundamente en la gastronomía local, adaptando platos tradicionales a los ingredientes permitidos por la norma eclesiástica.

La costumbre de consumir pescado cada Viernes Santo mantiene su vigencia en distintas culturas y regiones del mundo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Perspectiva nutricional y evidencia científica

En la actualidad, la elección del pescado durante este periodo y su beneficio para la salud cuentan con un sólido respaldo de instituciones como la Universidad de Harvard y la Clínica Mayo.

Investigaciones publicadas por Harvard indican que consumir aproximadamente dos porciones de pescado rico en ácidos grasos omega-3 a la semana reduce el riesgo de muerte por enfermedades cardíacas en un 36 %, ya que estos nutrientes protegen contra arritmias, bajan la presión arterial y mejoran la función de los vasos sanguíneos.

El perfil nutricional del pescado, rico en ácidos grasos esenciales (DHA y EPA), es fundamental para la salud cardiovascular y el correcto funcionamiento del sistema nervioso central.

Desde el punto de vista de la fisiología, estudios científicos publicados en PubMed subrayan que el pescado es la opción óptima para el periodo de ayuno. Debido a que posee fibras musculares más cortas y menor cantidad de tejido conjuntivo que la carne roja, su proceso de digestión es mucho más eficiente.

Durante su pontificado, el Papa Francisco resaltaba que el verdadero sentido del ayuno se encuentra en la solidaridad y el servicio a los más vulnerables REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Un estudio basado en el modelo internacional de digestión INFOGEST permite contrastar ambos alimentos: mientras que una comida basada en carne vacuna requiere unos 242 minutos de procesamiento en el estómago, el pescado completa el ciclo en solo 175 minutos. Esta diferencia representa un ahorro metabólico de más de una hora —exactamente 67 minutos— de trabajo para el organismo.

Esta ligereza evita el letargo asociado a las digestiones pesadas y mantiene la mente despejada para la reflexión, tal como destacan las guías técnicas del Ministerio de Agricultura y Alimentos Argentinos.

Significado contemporáneo de la costumbre

Hoy en día, el sentido de esta tradición se ha expandido bajo los pontificados del Papa Francisco y, actualmente, de León XIV. En ese tono, según el anterior Santo Padre, este comportamiento tiene un significado real si se traduce en un estilo de vida sobrio que se convierte en un servicio a los últimos.

De este modo, la presencia del pescado en la mesa de Semana Santa continúa siendo el eje de una celebración que adapta prácticas antiguas a los hábitos modernos. Esta convergencia de fe, herencia histórica y ventajas probadas para la salud humana subraya que la tradición se mantiene vigente no solo por respeto al pasado, sino por su valor intrínseco para el equilibrio del cuerpo y el espíritu.