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Una explosión en una de las mayores plantas petroquímicas de Rusia dejó un muerto y 50 heridos

La onda expansiva rompió ventanas de edificios a varios kilómetros de distancia en Nizhnekamsk, en la república de Tatarstán, donde densas columnas de humo negro fueron visibles desde distintos puntos de la ciudad

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Explosión e incendio en una de las mayores plantas petroquímicas de Rusia dejan un muerto y 50 heridos

Una potente explosión e incendio sacudieron este martes la planta petroquímica de Nizhnekamskneftekhim, una de las mayores de Rusia, dejando un muerto y 50 heridos, informó la empresa propietaria del complejo, el grupo SIBUR.

La explosión ocurrió cerca de la 1:30 de la tarde, hora local, en la zona industrial de la ciudad de Nizhnekamsk, en la república de Tatarstán. Testigos presenciales describieron una detonación de tal magnitud que sacudió las paredes y ventanas de edificios a varios kilómetros de distancia. “Vivo en el décimo piso, nuestra casa temblaba, pensé que nos íbamos a derrumbar. Todavía estoy temblando”, relató un vecino en redes sociales. Otros residentes reportaron un intenso olor a productos químicos en el aire tras la explosión.

1. Incendio en la planta petroquímica de Nizhnekamskneftekhim en Nizhnekamsk, Rusia, el 31 de marzo de 2026. La explosión dejó un muerto y 50 heridos, según informó el grupo SIBUR. (Telegram/Astra)
1. Incendio en la planta petroquímica de Nizhnekamskneftekhim en Nizhnekamsk, Rusia, el 31 de marzo de 2026. La explosión dejó un muerto y 50 heridos, según informó el grupo SIBUR. (Telegram/Astra)

Densas columnas de humo negro se elevaron sobre el complejo industrial y fueron visibles desde distintos puntos de la ciudad. El alcalde de Nizhnekamsk, Radmir Belyaev, confirmó el incendio en su canal de Telegram y dijo que estaba siendo controlado. Los empleados que no participaban en las labores de extinción fueron evacuados a una distancia segura.

SIBUR atribuyó el incidente a un fallo en el equipo, sin revelar más detalles. Según medios rusos, la causa habría sido la explosión de un deshumidificador en una de las unidades de producción. Al cierre de esta nota, más de 60 personas y 19 equipos de emergencia trabajaban para extinguir el fuego, que se había extendido a 1.500 metros cuadrados. La empresa y las autoridades locales indicaron que no existía amenaza para el medio ambiente.

Incendio en la planta petroquímica de Nizhnekamskneftekhim en Nizhnekamsk, Rusia, el 31 de marzo de 2026. La onda expansiva rompió ventanas de edificios a varios kilómetros de distancia. (Astra)
Incendio en la planta petroquímica de Nizhnekamskneftekhim en Nizhnekamsk, Rusia, el 31 de marzo de 2026. La onda expansiva rompió ventanas de edificios a varios kilómetros de distancia. (Astra)

Poco después de la explosión, la autoridad de aviación civil rusa suspendió temporalmente las operaciones en el aeropuerto de Nizhnekamsk por riesgo de ataques con drones, aunque las restricciones fueron levantadas menos de diez minutos después. El gobierno de Tatarstán informó al jefe de la república, Rustam Minnikhanov, sobre la situación.

Nizhnekamskneftekhim es una de las mayores plantas petroquímicas de Rusia y Europa del Este. Parte del grupo SIBUR desde 2021, el complejo produce cauchos sintéticos, polietileno, polipropileno, poliestireno, etileno, propileno y benceno, entre otros productos. Es uno de los principales exportadores de productos petroquímicos de Rusia y representa el 23% de la producción industrial de Tatarstán. La empresa ha sido objeto de sanciones internacionales por la guerra contra Ucrania.

La explosión se produce en medio de una serie de ataques contra la infraestructura industrial rusa. El 30 de marzo, drones atacaron por segunda vez en un mes la planta química KuibyshevAzot en Tolyatti, en la región de Samara, especializada en la producción de amoníaco y fertilizantes, forzando la suspensión de operaciones. Ese mismo día, imágenes satelitales de Planet Labs mostraron daños en al menos ocho de los 18 tanques de la terminal petrolera de Transneft en Primorsk, en la región de Leningrado. El valor del petróleo almacenado en las instalaciones afectadas podría rondar los 160 millones de dólares, según estimaciones.

Las terminales petroleras de Primorsk y Ust-Luga, también en la región de Leningrado, han sido blanco de ataques repetidos desde el 23 de marzo.

Drones ucranianos atacaron el puerto de Ust-Luga en el mar Báltico, a 1.000 km de Ucrania.

Nizhnekamsk se encuentra a aproximadamente 1.200 kilómetros de la frontera con Ucrania, y las autoridades rusas no declararon ninguna alerta de ataque aéreo antes de la explosión de este martes. No hubo reivindicación inmediata por parte de Ucrania. Kiev no suele comentar de inmediato sobre incidentes en territorio ruso.

La geografía de los ataques contra instalaciones industriales rusas se ha expandido considerablemente en las últimas semanas, con golpes registrados en las regiones de Samara, Leningrado y ahora Tatarstán, en el corazón industrial de Rusia.

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