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Desde la Antártida hasta el Sahara: el ranking de los 10 desiertos más grandes del mundo sorprende por su diversidad

El análisis de estos ecosistemas muestra una sorprendente diversidad de ambientes donde la aridez predomina, abarcando tanto superficies cubiertas de hielo como extensiones de arena en diferentes rincones del planeta

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Mano extendida a poca distancia de la superficie arenosa de una duna, sin tocarla, bajo luz cálida
La definición científica de desierto se basa en la escasez de precipitaciones, según la Organización Meteorológica Mundial y la NASA (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inmensidad de los desiertos desafía la percepción común sobre qué constituye un desierto. Aunque muchos asocian el término con vastas extensiones de arena y altas temperaturas, la definición científica avalada por la Organización Meteorológica Mundial y la Enciclopedia Britannica se basa en la escasez de precipitaciones.

Así, algunos de los desiertos más extensos del planeta no son cálidos ni arenosos, sino que se encuentran en regiones polares y presentan condiciones extremas de frío. Al analizar la superficie y las características de estos ecosistemas surge una visión precisa sobre cuáles son, en realidad, los más grandes del mundo.

La ciencia, según la Agencia Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), define un desierto por la escasez de precipitaciones: cualquier área que recibe menos de 250 milímetros de lluvia al año entra en esta categoría. Existen desiertos cálidos, como el Sahara o el Kalahari, caracterizados por altas temperaturas y paisajes arenosos, y desiertos fríos, como el Ártico y la Antártida, donde predominan las bajas temperaturas y la sequedad extrema. La condición esencial es la aridez, lo que limita considerablemente la vida vegetal y animal, sin importar el clima.

A continuación, el ranking de los diez desiertos más grandes del planeta, ordenados del menos al más extenso según su superficie total:

El ranking de los desiertos más grandes del mundo

10. Sirio

El Sirio, el Great Basin y el Great Victoria resaltan entre los desiertos más extensos, mostrando diversidad climática y paisajes de Oriente Medio, Norteamérica y Australia (REUTERS/Khalil Ashawi/Archivo)
El Sirio, el Great Basin y el Great Victoria resaltan entre los desiertos más extensos, mostrando diversidad climática y paisajes de Oriente Medio, Norteamérica y Australia (REUTERS/Khalil Ashawi/Archivo)

Con una extensión aproximada de 520.000 km², el Sirio se ubica en el Medio Oriente y abarca partes de Siria, Irak, Jordania y Arabia Saudita.

Su paisaje se compone de llanuras rocosas, áreas de grava y dunas dispersas. Aunque las temperaturas pueden ser elevadas durante el día, la amplitud térmica diaria es considerable. Las precipitaciones son mínimas, lo que limita la vegetación a especies resistentes a la sequía.

9. Great Basin

Carretera bloqueada por una barrera metálica y nieve profunda en el Parque Nacional Great Basin, Nevada, con árboles verdes y montaña nevada al fondo
Una profunda capa de nieve cubre el Parque Nacional Great Basin en Nevada tras una tormenta invernal, impidiendo el acceso a ciertas áreas. (National Park Service)

Situado en el oeste de Estados Unidos, este desierto cubre alrededor de 492.000 km². Se caracteriza por su clima árido y su variado relieve, donde predominan las montañas y los valles.

Recibe muy poca lluvia, en su mayoría en forma de nieve en las zonas más altas. La vegetación está dominada por arbustos y plantas adaptadas a la escasez de agua.

8. Great Victoria

Great Victoria
Great Victoria se caracteriza por una mezcla de dunas, llanuras de piedras y salinas en su vasto territorio (YouTube: Landcruiser Troopy, touring and Mods.)

Localizado en Australia, el desierto de Great Victoria cuenta con una superficie de 647.000 km². Este desierto combina dunas, llanuras cubiertas de piedras y salinas.

Las lluvias, aunque escasas, pueden llegar de forma repentina y provocar breves explosiones de vida vegetal. Las temperaturas varían considerablemente entre el día y la noche.

7. Kalahari

El Kalahari se extiende por 930.000 kilómetros cuadrados en el sur de África e incluye especies únicas y la presencia ancestral del pueblo san
El Kalahari se extiende por 930.000 kilómetros cuadrados en el sur de África e incluye especies únicas y la presencia ancestral del pueblo san

Ocupando un área de 930.000 km², el Kalahari se extiende por Botsuana, Namibia y Sudáfrica. Aunque recibe algo más de precipitación que otros desiertos, su suelo arenoso permite que el agua se infiltre rápidamente, limitando el desarrollo de grandes masas vegetales.

La fauna típica incluye antílopes, jirafas y una gran variedad de aves y reptiles. El Kalahari también es hogar tradicional del pueblo san.

6. Patagónico

Desierto Patagónico
La Patagonia representa el mayor desierto de América, con un clima frío y vientos intensos que modelan su extenso territorio de 673.000 km² (YouTube: Nat Geo en Español)

También conocido como el Desierto de la Patagonia, se extiende a lo largo de 673.000 km² en el sur de Argentina y partes de Chile.

Es el mayor desierto de América y se caracteriza por su clima frío y seco, con vientos intensos que erosionan el suelo. La vegetación se compone de arbustos bajos y pastizales, y la fauna incluye guanacos, zorros y aves adaptadas a las duras condiciones.

5. Gobi

El Gobi, con 1,3 millones de kilómetros cuadrados entre China y Mongolia, es célebre por sus extremos térmicos y valiosos hallazgos paleontológicos (REUTERS/Carlos Garcia Rawlins SEARCH "RAWLINS GLACIER" FOR THIS STORY. SEARCH "WIDER IMAGE" FOR ALL STORIES.)
El Gobi, con 1,3 millones de kilómetros cuadrados entre China y Mongolia, es célebre por sus extremos térmicos y valiosos hallazgos paleontológicos (REUTERS/Carlos Garcia Rawlins SEARCH "RAWLINS GLACIER" FOR THIS STORY. SEARCH "WIDER IMAGE" FOR ALL STORIES.)

Este desierto abarca un área de 1,3 millones de kilómetros cuadrados y se extiende a través del norte de China y el sur de Mongolia. Es conocido por sus temperaturas extremas: los veranos pueden ser calurosos, pero los inviernos son muy fríos.

El terreno está formado por extensas áreas de grava y rocas, con pocas dunas de arena. El Gobi es relevante por los hallazgos paleontológicos de dinosaurios.

4. Arábigo

El desierto Arábigo ocupa 2,3 millones de kilómetros cuadrados, abarcando la mayor parte de la Península Arábiga y destacando por el Rub al-Jali o ‘Cuarto Vacío’
El desierto Arábigo ocupa 2,3 millones de kilómetros cuadrados, abarcando la mayor parte de la Península Arábiga y destacando por el Rub al-Jali o ‘Cuarto Vacío’

El desierto de la Península Arábiga ocupa una superficie aproximada de 2,3 millones de km², cubriendo gran parte de Arabia Saudita, así como partes de Omán, Yemen, Emiratos Árabes Unidos, Jordania e Irak. Se caracteriza por extensas dunas y zonas rocosas.

Las temperaturas diurnas son muy altas y las noches frescas. El legendario Rub al-Jali, o “Cuarto Vacío”, forma parte de esta región como el sector continuo de arena más grande del mundo, destacándose por su hostilidad y extensión.

3. Sahara

El Sahara es el mayor desierto cálido del mundo, extendiéndose por 9,2 millones de kilómetros cuadrados en el norte de África (foto: Wikipedia)
El Sahara es el mayor desierto cálido del mundo, extendiéndose por 9,2 millones de kilómetros cuadrados en el norte de África (foto: Wikipedia)

Con 9,2 millones de km², el Sahara es el mayor desierto cálido del planeta. Abarca el norte de África y se extiende por países como Argelia, Chad, Egipto, Libia, Malí, Mauritania, Marruecos, Níger, Sudán y Túnez.

Su paisaje está dominado por vastas dunas, mesetas rocosas, llanuras y algunos oasis, y las temperaturas pueden superar los 50 °C en verano. La aridez y la amplitud térmica son sus rasgos más sobresalientes.

2. Ártico

Desierto Ártico
El Desierto Polar Ártico, segundo en tamaño, cubre 13,9 millones de kilómetros cuadrados y se caracteriza por su hielo, bajas precipitaciones y fauna adaptada al frío (YouTube: Vidas Salvajes)

El desierto polar ártico cubre aproximadamente 13,9 millones de km² en torno al Polo Norte. Se considera desierto por sus bajas precipitaciones, que apenas superan los 50 milímetros anuales en algunas áreas, y por su predominio de hielo y nieve.

La fauna incluye osos polares, zorros árticos y focas, todos adaptados a las condiciones extremas de frío y escasez de agua líquida.

1. Antártida

El continente más al sur de nuestro planeta es la Antártida, también conocida como Antártica o continente antártico. Se ubica íntegramente en el hemisferio sur, casi en su totalidad por debajo del círculo polar antártico, y está circundada por el océano Antártico.
El desierto de la Antártida lidera el ranking mundial con una superficie de 14 millones de kilómetros cuadrados y condiciones extremas de frío (Imagen ilustrativa Infobae)

En la cima del ranking, la Antártida es el mayor desierto del mundo con 14 millones de km². Su clima es el más frío y seco del planeta, con temperaturas que pueden descender por debajo de –80 °C y precipitaciones anuales extremadamente bajas, en su mayoría en forma de nieve. La vida se reduce a microorganismos, pingüinos y focas en las zonas costeras, mientras el interior permanece prácticamente estéril debido a las condiciones extremas.

La magnitud y variedad de los grandes desiertos del planeta revela que la aridez puede manifestarse en paisajes helados, regiones pedregosas o mares de arena. Más allá de su apariencia, estos ecosistemas comparten el desafío de la escasez de agua, marcando de manera profunda la vida y el ambiente en cada rincón donde se extienden.

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