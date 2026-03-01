Descubren un esqueleto prehistórico en una cueva sumergida de México y creen que formó parte de un ritual

Expertos revelan que el esqueleto hallado en una cueva inundada de México habría sido depositado en un ritual (Eugenio Acevez/Instituto Nacional de Antropología e Historia vía AP)

Un esqueleto humano prehistórico fue hallado en las profundidades de la costa caribeña de México. El descubrimiento ocurrió en un intrincado sistema de cuevas submarinas entre Tulum y Playa del Carmen, en una zona sumergida tras el final de la última edad de hielo.

El hallazgo, realizado por un grupo de arqueólogos liderado por Octavio del Río, colaborador del Instituto Nacional de Antropología e Historia, representa el undécimo esqueleto de este tipo recuperado en la región en las últimas tres décadas. La ubicación y el contexto sugieren que el cuerpo fue depositado de forma intencional, posiblemente como parte de un ritual funerario.

De acuerdo con declaraciones de Del Río al sitio de noticias The Associated Press, el esqueleto se encontraba a unos ocho metros de profundidad, tras un recorrido de 200 metros desde la entrada de la cueva.

Los especialistas consideran que la persona debió haber llegado allí cuando la cueva estaba seca, hace al menos 8.000 años, ya que actualmente solo buzos expertos pueden acceder a esa área.

El esqueleto y otros restos humanos antiguos en la península de Yucatán resultaron fundamentales para entender los primeros asentamientos en Norteamérica.

Los análisis y estudios en curso permitirán conocer más detalles sobre el contexto, la antigüedad y las prácticas de los antiguos habitantes de la región.

Cueva submarina de Yucatán esconde un esqueleto prehistórico: la hipótesis del ritual funerario (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según Luis Alberto Martos, director de estudios arqueológicos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, este hallazgo ayudará a esclarecer cómo los primeros pobladores arribaron a la península de Yucatán y cómo utilizaron las cuevas en tiempos prehistóricos.

Los datos genéticos recientes respaldan la hipótesis de una migración desde Asia a través del estrecho de Bering, aunque persisten indicios de posibles rutas desde Sudamérica.

El equipo científico destaca el valor de estos sistemas subterráneos como ventanas arqueológicas, ya que han aportado restos humanos y objetos de diferentes épocas.

El valor arqueológico y cultural de las cuevas inundadas

Las cuevas submarinas del Caribe mexicano concentran parte de los restos humanos más antiguos del continente y conservan información única sobre la prehistoria local. Las cavernas entre Tulum y Playa del Carmen se convirtieron en uno de los focos de investigación más activos en el estudio del poblamiento temprano de América.

El esqueleto hallado recientemente se suma a otros restos que datan de hasta 13.000 años, lo que convierte a la región en un área clave para la arqueología de Norteamérica. Los expertos subrayan que la ubicación del cuerpo, sobre una duna de sedimentos en una cámara interior, refuerza la hipótesis de un depósito funerario intencional.

El análisis de los huesos y el contexto de hallazgo proporciona pistas sobre las costumbres, la dieta y las condiciones ambientales de los primeros habitantes de la península. Las cuevas inundadas no solo han conservado restos humanos, sino también artefactos históricos, como armas del siglo XIX, que amplían el valor patrimonial del sitio.

Cada nuevo hallazgo incrementa el conocimiento sobre la evolución del paisaje y los modos de vida en la región, al tiempo que fortalece la necesidad de protección y estudio continuo.

Amenazas al patrimonio subterráneo y desafíos para su conservación

El desarrollo turístico y la construcción de infraestructuras como el Tren Maya ponen en riesgo la integridad de los sistemas de cuevas y ríos subterráneos.

Las obras implicaron la tala de selva y la instalación de columnas sobre las cuevas, lo que afecta tanto el entorno natural como el acceso a los sitios arqueológicos. Octavio del Río señaló al portal de noticias la necesidad urgente de declarar toda la zona como área protegida nacional.

El descubrimiento ocurrió en un intrincado sistema de cuevas submarinas entre Tulum y Playa del Carmen (iStock)

La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales de México confirmó que avanza el proceso para lograr

esa designación en 2026. El Instituto Nacional de Antropología e Historia sostiene que la región debe resguardarse tanto por su valor ecológico como cultural. Las cuevas suman cientos de kilómetros de ríos subterráneos y concentran evidencias prehistóricas, lo que exige políticas de conservación y monitoreo permanente.

El hallazgo del esqueleto refuerza la importancia de preservar las cuevas inundadas, no solo como patrimonio natural, sino también como fuente insustituible para el conocimiento de la historia humana en América.