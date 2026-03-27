Cuál es el rol poco conocido de los zorros voladores en la economía y el medioambiente australianos

Los zorros voladores desempeñan un papel clave en la dispersión de semillas y la regeneración de los bosques australianos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los zorros voladores impulsan la economía australiana mediante la dispersión de semillas y la regeneración de bosques, generando beneficios anuales de entre 195 y 673 millones de dólares.

Durante décadas catalogados como plagas y vinculados a enfermedades, investigaciones recientes revelan su papel fundamental en el sostenimiento ambiental y económico del país.

Los zorros voladores, grandes murciélagos frugívoros, aportan a la economía australiana al promover el crecimiento de más de 91 millones de árboles. Este impacto resulta de su capacidad única para transportar y depositar semillas a gran distancia, lo que contribuye a la restauración de regiones afectadas por incendios y fragmentación del hábitat, así como a la continuidad de industrias clave como la maderera.

A pesar de la magnitud de sus aportes, los zorros voladores enfrentan amenazas crecientes por olas de calor extremo y la destrucción de hábitats. En episodios recientes de altas temperaturas, miles de estos murciélagos han muerto en parques urbanos y zonas rurales, afectando en especial a las crías que dependen completamente de sus madres.

La actividad de los zorros voladores favorece el crecimiento de millones de árboles cada año en Australia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las olas de calor y los incendios reducen drásticamente las poblaciones. Esto pone en riesgo la continuidad de los servicios ecológicos que prestan y, por extensión, los beneficios económicos asociados a la regeneración de bosques y la producción agrícola en Australia. Sin medidas de conservación, la disminución de estos animales podría tener consecuencias graves tanto para la biodiversidad como para la economía nacional.

Impacto económico y ambiental de los zorros voladores

El estudio científico más reciente, basado en datos de 1.200 colonias de zorros voladores, estima que estos mamíferos aportan hasta 673 millones de dólares cada año. La mayor parte de este beneficio corresponde a la regeneración de eucaliptos, vital para diversos sectores.

La “lluvia de semillas”, generada mientras estos animales cruzan los cielos, permite que nuevas especies arbóreas prosperen en áreas remotas. Los expertos señalan que esta función es esencial en Australia, un país donde la actividad humana y los incendios forestales aceleran la fragmentación de los bosques.

La dispersión de semillas por parte de estos murciélagos impulsa la continuidad de industrias como la maderera y la agrícola. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los zorros voladores facilitan la diversidad y la salud genética de grandes extensiones vegetales. Investigadores dicen que la dependencia de muchas plantas de estos murciélagos ha creado un proceso de coevolución que mantiene la biodiversidad y genera ingresos, tanto directos como indirectos, para varios sectores económicos.

Un aliado esencial ante incendios forestales

Especialistas en conservación describen a los zorros voladores como “megadispersadores”. A diferencia de aves y abejas, estos murciélagos transportan semillas de mayor tamaño y recorren distancias superiores en pocos días.

La movilidad extrema de este murciélago resulta crucial en paisajes afectados por sequías, lluvias torrenciales y incendios. Esto los convierte en un eje que mantiene la conectividad y la integridad genética de los bosques australianos, sobre todo mientras aumentan los episodios de incendios forestales.

El calor extremo representa una amenaza creciente para la supervivencia de los zorros voladores en Australia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La acción de los zorros voladores, mucho más que simples recolectores de fruta, ayuda a que los ecosistemas fragmentados puedan recuperarse. Así, la supervivencia de los bosques depende de su función en la dispersión y polinización de especies vegetales tras los desastres naturales.

Desafíos para la conservación de los zorros voladores

A pesar de su aportación a gran escala, los zorros voladores enfrentan riesgos elevados de conservación. La pérdida de hábitat, los incendios y las olas de calor extremo amenazan colonias de cientos de miles de individuos.

Investigadores destacan la función insustituible de los zorros voladores en el mantenimiento de la biodiversidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un solo episodio de calor puede causar la muerte de decenas de miles de zorros voladores y poner en peligro su viabilidad regional. Expertos insisten en que su protección debe equipararse a la preocupación global por la conservación de especies polinizadoras.

Sin zorros voladores, ciertos árboles no podrían crecer ni dispersar semillas en la naturaleza. El declive de estos murciélagos provocaría una disminución progresiva de la biodiversidad y menor capacidad de recuperación ecológica ante crisis ambientales.

Aunque tradicionalmente han sido temidos o despreciados, la evidencia científica confirma que incluso las especies menos valoradas desempeñan funciones irremplazables en los ecosistemas y la economía.