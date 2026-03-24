El gobierno de Pakistán propone acoger negociaciones entre Estados Unidos e Irán

El exlíder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, y el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, se reunieron con el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, en Teherán, Irán, el 26 de mayo de 2025. Oficina del Líder Supremo de Irán/WANA (Agencia de Noticias de Asia Occidental)/vía REUTERS

Pakistán ofreció oficialmente su territorio como sede para negociaciones entre Estados Unidos e Irán, en respuesta a las crecientes tensiones y la escalada bélica en Oriente Próximo, tras la ofensiva militar lanzada el 28 de febrero por fuerzas estadounidenses e israelíes contra Irán. El primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, manifestó públicamente la disposición de su gobierno para facilitar un “proceso de diálogo significativo y concluyente”, siempre que ambas partes acepten la iniciativa. “Acogemos y apoyamos plenamente los esfuerzos en curso para impulsar el diálogo con el fin de poner fin a la guerra en Oriente Próximo, en aras de la paz y la estabilidad en la región y más allá”, señaló Sharif a través de sus redes sociales.

La mediación de Islamabad fue propuesta después de que múltiples medios internacionales apuntaran a un posible rol paquistaní en la contención del conflicto. El ofrecimiento se produce en un contexto de negociaciones previas entre Washington y Teherán sobre el acuerdo nuclear iraní, las cuales quedaron interrumpidas tras la escalada militar. Sharif explicitó que la iniciativa de Pakistán está condicionada a la aceptación de ambos gobiernos beligerantes. Hasta el momento, ni Estados Unidos ni Irán han emitido una respuesta oficial a la oferta paquistaní.

El conflicto desatado en la región ha generado una crisis humanitaria de gran magnitud. Las autoridades iraníes elevaron el último balance oficial a más de 1.500 muertos tras la campaña militar iniciada a finales de febrero, mientras que la organización Human Rights Activists in Iran, con sede en Estados Unidos, estima que la cifra de víctimas mortales supera las 3.000 personas. La situación ha provocado también el desplazamiento de comunidades enteras y un ambiente de máxima tensión regional, con actores internacionales observando cualquier intento de reabrir el diálogo.

El primer ministro Sharif incluyó referencias directas a figuras clave del proceso, como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el enviado especial Steve Witkoff y el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi. La propuesta paquistaní fue lanzada tras intensificarse los enfrentamientos, lo que refuerza la urgencia de iniciativas diplomáticas. Mientras tanto, fuentes del gobierno paquistaní indicaron que las discusiones sobre un posible encuentro estaban en una etapa avanzada y, de concretarse, podría celebrarse en el plazo de una semana.

El presidente estadounidense Donald Trump observa al primer ministro paquistaní Shehbaz Sharif mientras habla tras la firma oficial de la primera fase del acuerdo de alto el fuego en Gaza entre Israel y Hamás, durante una cumbre de líderes mundiales sobre el fin de la guerra de Gaza, en Sharm El-Sheikh, Egipto, el 13 de octubre de 2025. REUTERS/Evelyn Hockstein

La escalada bélica ha tenido repercusiones directas en la economía mundial. Tras los ataques de Estados Unidos e Israel, Irán respondió atacando infraestructuras energéticas y bloqueando el Estrecho de Ormuz, responsable del transporte de una quinta parte del petróleo y gas natural licuado global. Este bloqueo causó el peor shock de suministro energético registrado hasta la fecha, con el precio del barril de crudo Brent alcanzando los USD 114,43 el lunes por la mañana. Posteriormente, tras la decisión de Trump de posponer durante cinco días un ataque a la red energética iraní, los precios cayeron, aunque el martes se mantenían un 3% más altos, cerca de $103 por barril.

En el plano político y militar, Trump afirmó el lunes que Estados Unidos e Irán habían mantenido “conversaciones muy buenas y productivas” para una “resolución total y completa de las hostilidades en Oriente Medio”, lo que motivó el retraso de los planes de ataque estadounidenses. Según Trump, el diálogo habría comenzado el domingo, con la participación del enviado Steve Witkoff y Jared Kushner. Sin embargo, autoridades iraníes negaron la existencia de tales conversaciones. El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, calificó los reportes de negociaciones directas como “noticias falsas”.

Mientras tanto, el conflicto armado no muestra signos de disminuir. En Tel Aviv, misiles iraníes provocaron la activación de sirenas antiaéreas y daños materiales considerables, aunque no se reportaron víctimas mortales. Israel informó que sus fuerzas aéreas llevaron a cabo una serie de ataques en Teherán, dirigidos a centros de mando, bodegas de misiles balísticos e instalaciones vinculadas al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) y al Ministerio de Inteligencia. Al menos ocho personas murieron y veintiocho resultaron heridas en un ataque sobre una zona residencial de Tabriz, en el noroeste de Irán, según autoridades provinciales.

La iniciativa de Pakistán subraya la relevancia de la diplomacia en un escenario de violencia creciente y deterioro humanitario. El gobierno de Islamabad ha enfatizado su neutralidad y la voluntad de colaborar con la comunidad internacional para evitar una mayor degradación de la situación. La presentación de la propuesta marca un nuevo capítulo en los esfuerzos por desescalar el conflicto, aunque persiste la incertidumbre sobre la respuesta de Washington y Teherán. Por ahora, la comunidad diplomática considera fundamental aprovechar cualquier canal disponible para restaurar el diálogo y contener el aumento de víctimas en Oriente Próximo.

(Con información de Reuters y Europa Press)