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Otro día de intensas operaciones de Israel: bombardeó objetivos en Teherán, Beirut, el sur del Líbano y la Franja de Gaza

Las Fuerzas de Defensa reportaron acciones durante la jornada de este lunes que abarcaron desde ataques aéreos sobre instalaciones estratégicas hasta misiones terrestres contra grupos terroristas

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Las Fuerzas de Defensa de Israel completaron una oleada de ataques en Teherán

Israel lanzó una ofensiva simultánea sobre Teherán, el Líbano y la Franja de Gaza durante la jornada del lunes, según comunicados difundidos por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en su cuenta oficial. Los informes detallan varias operaciones coordinadas contra infraestructura militar y objetivos considerados estratégicos por la institución israelí.

Durante la noche, decenas de aviones de combate de la Fuerza Aérea israelí, bajo la dirección de la Dirección de Inteligencia Militar, ejecutaron una amplia oleada de ataques en Teherán. Según las FDI, se lanzaron más de 100 municiones sobre instalaciones identificadas como parte de la infraestructura del régimen iraní. Los blancos alcanzados incluyen la base de la Unidad de la Fuerza Quds, que funcionaba como cuartel general para la coordinación y supervisión de operaciones de la Guardia Revolucionaria, el comando de Defensa Aérea de la Guardia Revolucionaria, y el cuartel general de las Fuerzas Terrestres de la Guardia Revolucionaria, ubicado en un complejo militar en el centro de la capital iraní. También fueron atacados el cuartel general de inteligencia de la unidad de la Fuerza Quds y una planta de producción de misiles de crucero navales dependiente del Ministerio de Defensa iraní, así como otros centros de manufactura y laboratorios de tecnología relacionados con electrónica, misiles balísticos y ojivas. Las FDI señalaron que estos ataques buscan profundizar los daños a las “estructuras centrales del régimen terrorista iraní y sus cimientos”.

En la ciudad de Beirut, las FDI informaron haber atacado a un individuo identificado como miembro de la unidad Fuerza Quds. El comunicado no especifica la identidad del objetivo ni el resultado del ataque, limitándose a señalar la acción dirigida contra quien consideran un integrante operativo de esa organización.

Un miembro identificado de la
Un miembro identificado de la unidad Fuerza Quds es objetivo de un ataque israelí en la ciudad de Beirut, Líbano

En el sur del Líbano, combatientes de la Brigada Givati, bajo el mando de la 91.ª División, localizaron durante el fin de semana una posición de misiles antitanque y un arsenal de armas. Las operaciones terrestres en esa zona están orientadas, según las FDI, a ampliar la defensa del frente norte de Israel. En el comunicado, la institución afirmó que mantendrá su accionar contra la organización Hezbollah, que “ha decidido unirse a la campaña y operar bajo los auspicios del régimen iraní”, a la vez que reiteró que no permitirá acciones que pongan en peligro a los ciudadanos israelíes.

Las Fuerzas de Defensa de
Las Fuerzas de Defensa de Israel reafirman su compromiso de mantener acciones contra Hezbollah y proteger el norte del país.

En la Franja de Gaza, las fuerzas israelíes reportaron la eliminación de un grupo de presuntos integrantes armados de Hamas. Según los informes, el grupo fue identificado mientras se desplazaba en una camioneta por la zona central de la franja. Las FDI indicaron que tras detectar la amenaza, procedieron a atacar y neutralizar a los ocupantes del vehículo, empleando armas de precisión e información de inteligencia aérea para reducir el riesgo de daños a civiles. El comunicado agrega que las fuerzas del Comando Sur permanecen desplegadas en la región según lo previsto y continuarán actuando para eliminar cualquier amenaza inmediata.

Las FDI eliminaron a un grupo de terroristas armados de la organización terrorista Hamas en el centro de Gaza

Las acciones simultáneas en Teherán, Beirut, el sur del Líbano y la Franja de Gaza fueron descritas por las FDI como parte de una fase destinada a profundizar los daños sobre las capacidades militares e infraestructurales de Irán, Hezbolá y Hamás, de acuerdo con los documentos y mensajes divulgados durante el lunes.

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