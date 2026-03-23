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Cómo funcionan los humedales flotantes que ya muestran resultados prometedores en la lucha contra la polución

El modelo desarrollado en la isla Phillip evidenció una reducción del 22 % en los gases de efecto invernadero. Claves de un avance que puede aportar soluciones innovadoras en la protección ambiental y la gestión de recursos hídricos

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Un estudio del Instituto Real
Un estudio del Instituto Real de Tecnología de Melbourne revela cómo una plataforma vegetal logra disminuir el metano y el nitrógeno, mejorando la calidad del agua y marcando un avance sostenible para el sector. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La instalación de plataformas vegetales en una laguna de aguas residuales permitió disminuir los niveles de nitrógeno y metano. El estudio, realizado por el Instituto Real de Tecnología de Melbourne (Australia) en la isla Phillip (Australia), mostró una reducción del 22 % en los gases de efecto invernadero. El 19 de marzo de 2026, se implementó un sistema de humedales flotantes en una laguna de retención de aguas residuales para comprobar su eficacia en la mejora de la calidad del agua y la reducción de emisiones contaminantes.

Investigadores australianos, en colaboración con organismos asociados, instalaron plataformas prefabricadas cubiertas de especies vegetales autóctonas sobre la superficie de la laguna. El experimento evidenció una disminución de la contaminación y de los gases de efecto invernadero en la zona intervenida.

Los datos obtenidos durante el estudio señalaron que la zona con humedales artificiales presentó niveles de nitrógeno un 12 % más bajos que otras áreas similares expuestas a procesos convencionales de tratamiento. Además, la presencia de plantas como junco articulado y carrizo común contribuyó a un descenso del metano y otros gases asociados a la descomposición de materia orgánica.

Según la revista científica Science, el éxito de la intervención se midió comparando directamente zonas con y sin humedales flotantes; la medición mostró que se logró reducción del 22 % en los gases de efecto invernadero, especialmente por una caída en las emisiones de metano, detectada en solo 4 meses. Los autores aclaran que la extrapolación a otras lagunas requiere cautela, ya que los resultados pueden variar según la composición del agua y las especies utilizadas.

La intervención en la isla
La intervención en la isla Phillip demuestra que las plantas nativas y las plataformas modulares pueden filtrar contaminantes, promover biodiversidad y abaratar costos respecto a la infraestructura convencional, abriendo nuevas posibilidades ecológicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La técnica de humedales flotantes surge como alternativa a la infraestructura tradicional de tratamiento de aguas residuales. De acuerdo con la revista, la descomposición microbiana de nutrientes en aguas residuales genera entre 7 % y 10 % de las emisiones globales de metano y óxido nitroso, gases cuyo potencial para retener calor supera ampliamente al dióxido de carbono. Por esto, el uso de plantas acuáticas para filtrar contaminantes se reconoce como una vía menos costosa que las instalaciones convencionales.

Funcionamiento y beneficios del sistema

Las plataformas instaladas cubrieron un área equivalente a 2 canchas de tenis y se diseñaron con materiales resistentes para soportar el peso de las plantas y el contacto permanente con el agua. El sistema permitió que las raíces de las especies vegetales absorbieran nutrientes y retuvieran físicamente residuos presentes en el agua, lo que favoreció la disminución de contaminantes y la mejora de la transparencia.

Según el portal, la red radicular de los humedales artificiales creó microhábitats que favorecieron la proliferación de microorganismos capaces de metabolizar gases de efecto invernadero. Este proceso, junto con la acción de las plantas, ralentizó el ascenso de burbujas y disolvió gases antes de que escaparan a la atmósfera. La cobertura vegetal funcionó además como barrera física y bloqueó la liberación directa de emisiones, reforzando la eficacia del sistema.

El estudio, liderado por Lukas Schuster, científico ambiental del Instituto Real de Tecnología de Melbourne (Australia), incluyó mediciones periódicas de calidad del agua y gases en diferentes puntos de la laguna. Los resultados indicaron que, tras 7 meses, las emisiones de dióxido de carbono y óxido nitroso también descendieron, aunque la mayor diferencia se observó en las emisiones de metano.

Costos y viabilidad de la solución natural

Investigadores lograron que la red
Investigadores lograron que la red radicular de humedales artificiales filtra nutrientes y crea barreras físicas, lo que disminuye el metano y otros compuestos tóxicos, proponiendo así una alternativa eficiente en entornos urbanos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El costo total del proyecto ascendió a USD 234.010, cifra que comprende la construcción de las plataformas y la plantación de especies autóctonas. La inversión fue menor que la requerida para mejoras convencionales en infraestructura de plantas de tratamiento de aguas residuales. Schuster subrayó que este enfoque constituye una “solución basada en la naturaleza”.

La alternativa de humedales flotantes permitió disminuir la carga de nutrientes y las emisiones de gases, además de facilitar la proliferación de plantas nativas en ambientes urbanos. Los expertos consideran que el método podría extenderse a otras regiones para mejorar la gestión de aguas residuales y preservar ecosistemas locales.

A pesar de los resultados obtenidos, especialistas como Jan Vymazal, químico del agua en la Universidad Checa de Ciencias de la Vida de Praga (República Checa), han solicitado más estudios para precisar la composición del agua y los mecanismos que explican la reducción observada en las emisiones. Science recogió su opinión, añadiendo que la duda central radica en identificar qué procesos exactos dentro del humedal flotante originan la disminución específica de metano y otros gases, y si estos pueden replicarse en diferentes contextos ambientales.

Proyección y desafíos pendientes

El equipo australiano continuará con la monitorización del humedal flotante y evaluará su impacto en el largo plazo. Schuster expresó que las mediciones apuntan a una reducción sostenida de contaminantes y a la promoción de biodiversidad en entornos urbanos. Además del descenso de nutrientes y gases, se prevé que las plataformas ayuden a reducir la presencia de metales tóxicos y otros elementos dañinos.

Según la revista científica, las plantas acuáticas filtran contaminantes mediante la absorción de nutrientes y el atrapamiento de residuos, mientras que el diseño modular de las plataformas permite adaptarlas a distintos tipos de lagunas y cuerpos de agua. Las autoridades locales ya manifestaron interés en expandir el uso de humedales flotantes en otras instalaciones similares.

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