Día Mundial de los Humedales: qué amenazas enfrentan estos ecosistemas clave para la biodiversidad

El Día Mundial de los Humedales se celebra cada 2 de febrero, fecha en la que se adoptó la Convención en Ramsar, Irán, en 1971 (REUTERS/Sergio Moraes)

La Convención sobre los Humedales (RAMSAR) los define como ecosistemas donde el agua, ya sea dulce o salada, domina el entorno y determina las características físicas, vegetales y animales del lugar. Estos ambientes abarcan lagos, ríos, turberas, estuarios, manglares y marismas, así como aquellos creados por el ser humano, como arrozales y embalses.

El Día Mundial de los Humedales, proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, se celebra cada 2 de febrero. En esa fecha, en 1971, se adoptó la Convención sobre los Humedales de Importancia Internacional, en la ciudad iraní de Ramsar. La jornada busca generar conciencia sobre la importancia de estos ecosistemas y la urgencia de su protección.

El deterioro ocurre en todo el mundo. Según la Convención RAMSAR, desde el siglo XVIII casi el 90% de estos ecosistemas se degradó, y su desaparición avanza tres veces más rápido que la de los bosques. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) calcula que, entre 1700 y 2000, se perdió el 85% de los humedales originales, sobre todo por el drenaje de tierras para agricultura, el crecimiento de las ciudades, la contaminación y la llegada de especies invasoras.

En 2026, la campaña internacional destaca los lazos entre los humedales y las prácticas culturales, las tradiciones y los sistemas de conocimientos de las comunidades. El objetivo es mostrar cómo los saberes contribuyen a la protección y el manejo sostenible de estos ecosistemas y la manera en la que forman parte del patrimonio cultural de numerosos pueblos.

La función vital de los humedales y su diversidad

Los humedales proveen agua dulce, filtran contaminantes, regulan el clima y actúan como barrera frente a eventos climáticos extremos (REUTERS/Cristian Rudolffi)

Según la Subsecretaría de Ambiente de la Nación, los humedales pueden formarse tanto con agua dulce como salada, de origen marino, fluvial, pluvial o subterráneo. La biodiversidad que albergan es notable. Desde la Organización de las Naciones Unidas (ONU) informan que cerca del 40% de las especies vegetales y animales del planeta depende de los humedales para sobrevivir.

Además, proveen agua dulce, filtran contaminantes, regulan el clima y actúan como barrera ante eventos climáticos extremos. Cifras del Global Wetland Outlook 2025, informe internacional elaborado por la Secretaría de la RAMSAR, estiman que los humedales restantes generan beneficios anuales de entre 7,98 y 39,01 billones de dólares a nivel mundial.

El valor de los humedales no se agota en su función ecológica. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) detalla que estos entornos funcionan como “supermercados biológicos”, ya que mantienen complejas redes alimentarias y sirven de refugio a especies en peligro. Además, subrayan su papel en la protección contra inundaciones, la estabilización de costas y la provisión de recursos naturales como alimentos, medicinas y materiales de construcción.

Amenazas y retroceso de los humedales en el mundo

Según la ONU, cerca del 40 por ciento de las especies vegetales y animales del planeta depende de los humedales para sobrevivir (REUTERS/Marcelo del Pozo)

La ONU advierte que solo en los últimos 50 años desapareció el 35% de los humedales del planeta. Esta situación afecta directamente a más de mil millones de personas que dependen de estos ecosistemas para obtener agua, alimentos y empleo. Además, el PNUMA explica que la pérdida de humedales provoca una cadena de consecuencias negativas: disminuye la biodiversidad, se reducen las fuentes de trabajo y crece la pobreza en las comunidades más vulnerables.

Desde la Subsecretaría de Ambiente de la Nación identifican las principales presiones sobre los humedales, que incluyen la urbanización, la deforestación, la extracción de recursos y el cambio climático. En Argentina, estos ecosistemas cubren grandes extensiones, como el Delta del Paraná y la región del Iberá, pero también existen pequeños humedales en zonas áridas que cumplen funciones clave como la provisión de agua dulce y el mantenimiento de la diversidad biológica. El país designó 23 sitios Ramsar, que suman más de 5,6 millones de hectáreas bajo protección.

Conocimientos tradicionales y su aporte a la conservación

El lema del Día Mundial de los Humedales 2026 es “Los humedales y los conocimientos tradicionales: celebremos el patrimonio cultural”. La Secretaría de la Convención sobre los Humedales destaca que el conocimiento ancestral de las comunidades indígenas y locales permitió el uso sostenible y la conservación de estos entornos. Según la Convención RAMSAR, las prácticas tradicionales incluyen técnicas como la quema controlada, el monitoreo ecológico a partir de señales observadas en plantas y animales, y la protección de ciertas especies o áreas mediante normas y reglas comunitarias que buscan mantener el equilibrio ecológico.

En Argentina existen grandes extensiones de humedales como el Delta del Paraná y la región del Iberá, además de pequeños humedales en zonas áridas (EFE/ Matías Reba/ Fundación Rewilding Argentina)

Las comunidades indígenas, que representan alrededor del 6% de la población mundial, gestionan una cuarta parte de la superficie terrestre y conservan una parte significativa de la biodiversidad planetaria. Estos saberes no solo garantizan la supervivencia de especies, sino que también contribuyen a la identidad cultural y al bienestar humano.

La Convención RAMSAR recomienda integrar el conocimiento tradicional en las estrategias modernas de conservación. Propone sistemas de co-gestión que incluyan a las comunidades en la toma de decisiones, así como la documentación y salvaguarda de prácticas como la pesca estacional y los rituales espirituales asociados a los humedales. El Plan Estratégico de la Convención sobre los Humedales 2025-2034 subraya la necesidad de respetar y preservar los derechos, valores y conocimientos de los pueblos indígenas, asegurando su participación plena y efectiva en las políticas de protección.

La conmemoración de este día internacional invita a gobiernos, organizaciones y ciudadanos a valorar los humedales no solo como reservas de biodiversidad y reguladores climáticos, sino como espacios de cultura viva y memoria colectiva.