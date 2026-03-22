El régimen de Irán amenazó con cerrar por completo el estrecho de Ormuz si EEUU ataca sus centrales eléctricas

El régimen de Irán eleva la tensión en Medio Oriente tras las advertencias de Trump para la reapertura del estrecho de Ormuz (U.S. Navy via AP)

Las fuerzas armadas de Irán advirtieron este domingo que podrían cerrar por completo el estratégico Estrecho de Ormuz si el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ejecuta su amenaza de atacar las plantas eléctricas del país.

El mando operativo Khatam Al-Anbiya, brazo militar iraní citado por la televisión estatal, afirmó: “Si se concretan las amenazas de Estados Unidos contra las plantas de energía de Irán, el Estrecho de Ormuz será completamente cerrado y no se reabrirá hasta que nuestras instalaciones destruidas sean reconstruidas”.

Actualmente, Irán ya ha restringido de manera significativa el tránsito por esta vía marítima clave, aunque solo un pequeño número de embarcaciones logra cruzarla, equivalente a cerca del cinco por ciento de su volumen previo al conflicto, según datos de la firma de análisis Kpler.

Estados Unidos ha intensificado su retórica contra Irán en el marco de un aumento de las tensiones regionales. Desde el inicio del actual conflicto, las amenazas de cierre del Estrecho han sido recurrentes en la estrategia de presión iraní, pero hasta ahora no se había producido un bloqueo total.

El sábado, Trump lanzó una contundente advertencia a la República Islámica: si Irán no reabre totalmente el paso en un plazo de 48 horas (por el lunes), Washington destruiría las principales centrales eléctricas del país. “Si Irán no abre completamente, sin amenazas, el estrecho de Ormuz en un plazo de 48 horas…, Estados Unidos atacará y destruirá sus diversas centrales eléctricas, comenzando por la más grande”, declaró en un mensaje publicado en su red Truth Social.

Trump dijo que EEUU podría atacar las centrales eléctricas de Irán si el régime no abre el estrecho de Ormuz para el lunes (REUTERS/Kevin Lamarque)

Asimismo, el presidente norteamreicano rechazó la posibilidad de negociar un alto el fuego y destacó que Washington ha mantenido la supremacía militar en el conflicto contra Irán, además de señalar la falta de apoyo efectivo de sus aliados europeos para reabrir la ruta. Estas tensiones han provocado un aumento en los precios internacionales del petróleo.

En respuesta a la crisis y a la creciente presión de Estados Unidos, más de 20 países —la mayoría europeos, junto a Emiratos Árabes Unidos y Bahréin— emitieron un comunicado comprometiéndose a garantizar el paso seguro en el estrecho de Ormuz. Los firmantes condenaron los ataques iraníes contra buques comerciales y contra infraestructuras civiles de la región.

“Expresamos nuestra disposición a contribuir con los esfuerzos apropiados para garantizar el paso seguro a través del Estrecho. Agradecemos el compromiso de las naciones que están participando en la planificación preparatoria”, señalaron las naciones firmantes en un comunicado conjunto.

Por su parte, Estados Unidos afirmó que redujo la amenaza del régimen persa en Ormuz. “La capacidad de Irán para amenazar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz y sus alrededores está reducida”, afirmó Brad Cooper, jefe del Comando Central de Estados Unidos. Y agregó: “No solo destruimos la instalación, sino que también acabamos con sitios de apoyo de inteligencia y repetidores de radar de misiles que se utilizaban para monitorear los movimientos de los barcos”.

El mensaje de Brad Cooper, jefe del Comando Central de EEUU

Tras la advertencia de Trump, Irán ha asegurado que el estrecho de Ormuz permanecerá abierto al tránsito internacional, excepto para buques de países que considera enemigos. Esta medida afecta principalmente a buques estadounidenses y aliados. Para el resto de embarcaciones extranjeras, Irán exige la coordinación previa de medidas de seguridad y mantiene la cooperación con la Organización Marítima Internacional, mientras refuerza la vigilancia para proteger sus intereses energéticos.

Ali Mousavi, representante iraní y embajador en Londres, afirmó que la vía marítima seguirá habilitada para la mayoría de los buques comerciales, siempre que se coordinen con las autoridades iraníes. “La diplomacia sigue siendo la prioridad de Irán. Sin embargo, el cese total de la agresión, así como la confianza mutua, son más importantes”, declaró Mousavi.

La restricción del tránsito en el estrecho de Ormuz ha impulsado la volatilidad de los precios internacionales del petróleo. El crudo superó los 119 dólares el barril antes de estabilizarse en 108,65 dólares, con un incremento del 1,2 %.

Más de 20 países dijeron estar “listos para contribuir” al desbloqueo del estrecho de Ormuz (REUTERS/Benoit Tessier)

Analistas advierten que, si Irán establece el cobro de peajes a las embarcaciones extranjeras, los países dependientes del suministro de energía desde el golfo Pérsico podrían enfrentar una “interdependencia forzada” y verse obligados a negociar directamente con Teherán. Esta situación aumenta el riesgo de crisis energética mundial y podría modificar los equilibrios políticos y comerciales de la región a mediano plazo.

Actualmente, el debate internacional se centra en el creciente poder de negociación de Irán y en las estrategias necesarias para garantizar el abastecimiento global de energía pese a la incertidumbre militar y diplomática en la zona.

Las recientes decisiones y movimientos en el estrecho de Ormuz anticipan cambios en los flujos comerciales y la correlación de fuerzas políticas, marcando el inicio de una etapa de incertidumbre y de posibles transformaciones duraderas en el equilibrio geoestratégico internacional.