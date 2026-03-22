Irán desafió a Donald Trump: el régimen dijo que atacará plantas energéticas y de desalinización en la región

Misiles iraníes se exhiben en un parque en Teherán, Irán, antes del incio de la guerra (REUTERS)

El régimen de Irán advirtió el domingo sobre posibles ataques a la infraestructura energética y tecnológica de la región del Golfo tras una advertencia del presidente estadounidense Donald Trump, en la cual aseguró que EEUU “destruirá” las centrales eléctricas de Irán si sus autoridades no abren el estrecho de Ormuz en 48 horas.

La declaración oficial del portavoz del mando operativo del Ejército Khatam al-Anbiya, difundida por la agencia Fars, afirmó: “Si la infraestructura iraní de combustible y energía es violada por el enemigo, toda la infraestructura de energía, tecnología de información y desalinización de Estados Unidos y el régimen (Israel) en la región será atacada”.

La amenaza castrense de Irán surgió en respuesta a la exigencia del presidente de Estados Unidos, quien otorgó a Irán un plazo de 48 horas para reabrir el estrecho de Ormuz, bloqueado tras el inicio de la guerra en Medio Oriente.

El comunicado de Khatam Al Anbiya detalló posibles represalias contra instalaciones clave de los países aliados a Estados Unidos en el área, lo que eleva una vez más la tensión en una zona estratégica para el comercio mundial de petróleo.

“Si Irán no abre completamente, sin amenazas, el estrecho de Ormuz en un plazo de 48 horas a partir de este preciso momento, Estados Unidos atacará y destruirá sus diversas centrales eléctricas, ¡comenzando por la más grande! Gracias por su atención a este asunto", expresó el mandatario norteamericano vía Truth Social.

Donald Trump instó al régimen iraní a reabrir el estrecho de Ormuz (Europa Press)

Previo a la advertencia militar, Trump analizó en su cuenta la situación de Irán en el marco de la guerra en Medio Oriente. “Estados Unidos borró a Irán del mapa (...) Su liderazgo ha desaparecido, su Armada y su Fuerza Aérea están aniquiladas, no tienen absolutamente ninguna defensa y quieren llegar a un acuerdo. ¡Yo no! Vamos semanas por delante de lo previsto”, sostuvo.

Sin embargo, Israel denunció el lanzamiento de un misil balístico de largo alcance por parte de Irán, con capacidad para superar los 4.000 kilómetros. El ejército israelí informó en redes sociales que, durante la Operación León Naciente en junio de 2025, se alertó sobre las intenciones de la República Islámica de desarrollar proyectiles con ese alcance.

Las autoridades israelíes advirtieron que este tipo de armamento representa una amenaza no solo para Israel, sino también para decenas de países en Europa, Asia y África. Según el comunicado de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), el régimen persa negó esa información en su momento.

El Ejército israelí publicó un mapa en el que muestra cómo los misiles iraníes tienen la capacidad de alcanzar ciudades europeas (X: FDI)

El mensaje del ejército israelí sostiene: “Lo hemos estado diciendo: el régimen terrorista iraní representa una amenaza global. Ahora, con misiles que pueden alcanzar Londres, París o Berlín”. La declaración concluye: “El régimen terrorista iraní ha llevado a cabo ataques contra 12 países en la región y está desarrollando una capacidad que constituye una amenaza mucho más amplia”.

Luego del anuncio israelí vía X sobre la capacidad militar del régimen, un misil balístico lanzado por Irán impactó de forma directa en la ciudad de Dimona, en el sur de Israel, lo que generó alarma entre la población y la activación inmediata de equipos de rescate. Imágenes difundidas por medios israelíes muestran un edificio derrumbado y la evacuación de zonas residenciales ante la amenaza de nuevos ataques.

Las autoridades locales confirmaron que, tras el impacto, sonaron sirenas tanto en Dimona como en localidades vecinas, mientras se reportaba el lanzamiento de más proyectiles hacia la región.

Un misil impactó esta noche en la ciudad de Dimona

Equipos de rescate y seguridad trabajan durante la noche evaluando los daños en edificios residenciales, con una estructura parcialmente colapsada y un árbol prominente iluminado por luces de emergencia.

De acuerdo con The Jerusalem Post, Israel registró múltiples impactos directos tras los recientes ataques aéreos provenientes de Irán y Líbano, con un saldo de más de 70 heridos, de los cuales al menos 51 corresponden a la ciudad de Dimona.

(Con información de AFP)