Las imágenes más impactantes del ataque iraní contra dos ciudades de Israel que dejó al menos 140 heridos

Así quedó la zona de Arad atacada por el régimen de Irán

Más de 100 personas resultaron heridas el sábado tras los ataques iraníes en las ciudades de Dimona y Arad, en el sur de Israel. Los servicios médicos informaron que 11 personas se encuentran en estado grave, luego de que las defensas aéreas israelíes no interceptaran dos misiles balísticos.

Entre los heridos graves se encuentra un niño de 12 años con lesiones por metralla en Dimona y una niña de 5 años herida durante el ataque posterior en Arad.

Soldados israelíes trabajan en el lugar de los daños tras el ataque con misiles iraníes contra edificios residenciales en Arad, en el sur de Israel, en medio del conflicto entre Estados Unidos e Israel, el 22 de marzo de 2026 (REUTERS/Ronen Zvulun)

Un soldado israelí usa una linterna para inspeccionar los daños tras el ataque con misiles iraníes a Dimona, en el sur de Israel (REUTERS/Ilan Assayag)

Soldados israelíes trabajan en Arad, en el sur de Israel (REUTERS/Ronen Zvulun)

Los ataques ocurrieron después de que Irán denunciara un ataque estadounidense-israelí contra el complejo de enriquecimiento de uranio de Natanz, sin que la Organización de Energía Atómica de Irán (OEAI) haya reportado una fuga de material radiactivo.

Uno de los ataques iraníes fue contra la ciudad de Arad

El primer impacto se produjo tras la activación de las alarmas a las 19:00 hora local en el este de Bersheeba, ante la inminente llegada de misiles iraníes. Uno de los proyectiles cayó en Dimona, donde se encuentra el Centro de Investigación Nuclear del Néguev, provocando 47 heridos, entre ellos un niño de 10 años en estado grave y una mujer en condición moderada.

El resto de los heridos, según el servicio de emergencias israelí Magen David Adom (MDA), sufrieron lesiones por metralla, heridas al dirigirse a zonas protegidas o cuadros de pánico. El Cuerpo de Bomberos y Servicios de Rescate de Israel informó del derrumbe de un edificio en Dimona, lo que ocasionó un incendio en la zona.

Personal de respuesta a emergencias trabaja tras el ataque con misiles iraníes a Dimona (REUTERS/Ilan Assayag)

Los equipos de rescate trabajan en el edificio destruido por Irán en Dimona

Un hombre permanece de pie en el lugar de los daños tras el ataque con misiles iraníes contra edificios residenciales en Arad (REUTERS/Ronen Zvulun)

El Ejército israelí confirmó que el misil impactó directamente en tierra, sin que los sistemas de intercepción pudieran alcanzarlo. Las sirenas volvieron a sonar a las 22:00 y nuevamente quince minutos después, momento en el que se registró el segundo impacto en Arad, a unos 30 kilómetros de Dimona. El misil cayó entre varios edificios, causó daños en tres de ellos y un incendio en un cuarto piso.

El MDA reportó a las 00:10 hora local un total de 75 heridos trasladados a diferentes hospitales, diez en estado grave —incluida una niña de 4 años— y trece en condición moderada, y señaló que continuaba la búsqueda de víctimas.

Soldados israelíes trabajan en el lugar del ataque (REUTERS/Ronen Zvulun)

Uno de los edificios residenciales afectados por el ataque iraní en Arad, en el sur de Israel (REUTERS/Ilan Assayag)

Medios estatales iraníes afirmaron que los ataques tenían como objetivo el centro de investigación nuclear israelí, ubicado a unos 10 kilómetros de Dimona y 30 kilómetros de Arad. Irán atribuyó el ataque a Natanz a Estados Unidos e Israel. Las Fuerzas de Defensa israelíes negaron cualquier implicación.

Sin embargo, el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) comunicó que no se detectaron niveles anómalos de radiación ni daños en el centro de investigación. tras el impacto de un misil iraní en la zona.

Soldados israelíes trabajan durante la madrugada y la mañana de este domingo (REUTERS/Ilan Assayag)

Soldados israelíes trabajan en el lugar de los daños tras el ataque con misiles iraníes contra edificios residenciales en Arad (REUTERS/Ronen Zvulun)

El Centro de Investigación Nuclear Shimon Peres Negev es considerado clave para el programa de armas nucleares de Israel, cuya existencia Jerusalén ni confirma ni niega como parte de su política oficial.

Irán advirtió que cualquier ataque contra sus instalaciones energéticas desencadenará ofensivas contra los activos energéticos e infraestructura de Estados Unidos e Israel en la región, según un comunicado difundido por medios estatales y semioficiales iraníes, que cita a un portavoz militar.

La zona atacada por Irán (REUTERS/Ronen Zvulun)

El ataque iraní en ambas ciudades israelíes dejó al menos 140 personas heridas (REUTERS/Ronen Zvulun)

Tras el ataque en Arad, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu afirmó: “Esta es una noche muy difícil en la campaña por nuestro futuro”, y aseguró que la guerra contra Irán y Líbano continuará.

Soldados israelíes trabajan en el lugar de los daños tras el ataque con misiles iraníes contra edificios residenciales en Arad (REUTERS/Ronen Zvulun)

El jefe de Gobierno mantuvo contacto directo con autoridades locales para expresar su solidaridad con los afectados y transmitir el apoyo de la ciudadanía a quienes resultaron heridos.

Los destrozos generados por el impacto del misil en Arad (REUTERS/Ronen Zvulun)

“Esta es una noche muy difícil en la lucha por nuestro futuro. Hace poco hablé con el alcalde de Arad, Yair Maayan, y le pedí que transmitiera, en nombre de todos los ciudadanos de Israel, nuestras oraciones por la paz de los heridos”, sostuvo Netanyahu.

Más de un centenar de heridos en ataques iraníes contra ciudades del sur de Israel (Europa Press)

Un bombero israelí trabaja para extinguir un incendio tras un ataque con misiles iraníes contra Dimona (REUTERS/Ilan Assayag)