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Elecciones en París: la movilidad se impone como eje central y desplaza a los temas tradicionales

Durante la recta final hacia la segunda vuelta, París debate su modelo de ciudad: tras más de una década de gestión de Anne Hidalgo, la discusión sobre autos, bicicletas y uso del espacio público reconfigura la agenda electoral y enfrenta visiones opuestas sobre el futuro urbano

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La movilidad se consolida como eje central del debate electoral en París, desplazando temas tradicionales como economía y vivienda

Durante la semana de elecciones municipales en París, la ciudad enfrenta una disyuntiva sobre su modelo de movilidad. La discusión se concentra en las políticas de uso del auto y la bicicleta, desplazando a temas tradicionales como economía o vivienda. El foco de la campaña electoral se centra en cómo se gestiona el espacio público y qué alternativas ofrecen los candidatos a los parisinos. Esta situación surge después de 12 años de gestión de Anne Hidalgo como alcaldesa y cobra relevancia en vísperas de la segunda vuelta.

En el debate participan varios candidatos con propuestas opuestas. Por un lado, la continuidad y profundización de una ciudad orientada a la movilidad sustentable; por el otro, quienes piden mayor flexibilidad y regreso de espacios al auto. Emmanuel Ferrario, analista, contó en Infobae en Vivo el contexto del país europeo. “Nunca plantean ir marcha atrás. Lo que ofrecen es sostener y revisar la red de bicis, además de sumar espacio para autos”.

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El tema no es exclusivo de París, pero allí se evidencia con fuerza porque la administración actual transformó el uso del espacio público. La experiencia urbana se modifica de manera tangible dependiendo de si uno se traslada en auto o en bicicleta. Ferrario señaló: “Lo que se administra es oro: el espacio público. El gobierno debe decidir entre estacionamiento para autos, carriles para ciclovías, decks urbanos, huertas barriales o microparques”. Mencionó el ejemplo de Viena, donde el municipio facilita plantas a los residentes para crear espacios verdes en calles con poca vegetación.

Los candidatos enfrentan propuestas opuestas
Los candidatos enfrentan propuestas opuestas sobre el uso del espacio público: más movilidad sustentable o regreso de espacios al auto (Imagen Ilustrativa Infobae)

Elecciones en París y la transformación urbana

El motor de este debate deriva de una transformación urbana sostenida. En los 12 años de la gestión Hidalgo, la ciudad construyó 1.000 kilómetros de ciclovías y redujo a la mitad la circulación de autos. Según Ferrario, “la reducción fue drástica: 1.000 kilómetros de ciclovías, frente a los 300 kilómetros en Buenos Aires”.

París apuesta por reducir el uso del auto en el centro y asignar más espacio a formas alternativas de transporte y al uso social del espacio público. Ferrario explicó que la política se sostiene en la consolidación de una red de transporte público robusta, que reúne metro, tren y colectivos con alta intermodalidad.

El debate electoral incluye la diversidad geográfica entre los habitantes del centro de París y quienes acceden a diario desde la periferia. “No se puede pensar la ciudad como una isla. París tiene un sistema de transporte público destacado, pero en ciudades como Buenos Aires la conexión no está igual de resuelta”, adviertió Ferrario.

El impacto de la movilidad en la ciudad

La experiencia con la bicicleta en París revela diferencias con ciudades latinoamericanas. La administración pública asignó recursos y espacio a la bicicleta, promoviendo infraestructuras seguras para circular y estacionar los rodados, así como campañas para mejorar la convivencia vial.

Un estudio internacional revela que
Un estudio internacional revela que mejorar la logística de envíos en París podría reducir hasta un 30% la distancia diaria recorrida por vehículos de reparto (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los temas centrales, señaló Ferrario, es la gestión eficiente de la logística urbana. “París prohibió el auto particular en varias zonas, permitiéndolo solamente para servicios de delivery y casos puntuales. Un estudio conjunto con el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), la empresa tecnológica Google, la plataforma de navegación Waze y el gigante del comercio Amazon, reveló: si las personas que reciben un paquete aceptaran esperar cinco minutos más, los vehículos de reparto podrían reducir 30 % la distancia que hacen por día”.

En materia de seguridad vial, Ferrario resaltó: “Con toda la expansión de ciclovías, bajaron los accidentes, las víctimas y, especialmente, los peatones involucrados en incidentes de tránsito. Disminuyeron el ruido y la contaminación”. Mencionó el dato global: “Hay 1,2 millones por año de víctimas fatales en siniestros viales, entre peatones y ciclistas”.

Comparaciones internacionales: Copenhague y Buenos Aires

El caso de Copenhagen ofrece otro eje de comparación. Ferrario indicó: “En Copenhague, el 62% de la población usa bicicleta para ir a trabajar y, en promedio, recorre 12 kilómetros al día. Hay autopistas exclusivas para bicicletas y todo está diseñado para facilitar el traslado, incluso entre barrios alejados”.

La capital danesa constituye un modelo en la articulación de transporte público y uso masivo de la bicicleta. Al volver a Buenos Aires, Ferrario puntualizó que la ciudad cuenta con 300 kilómetros de ciclovías y un alto avance en los últimos años, pero enfrenta desafíos diferentes por su contexto metropolitano y la diversidad de accesos a la ciudad.

El debate sobre movilidad también aparece en la vida cotidiana. Ferrario relató: “En Buenos Aires es clave la seguridad para dejar la bici y la conexión entre tren, colectivo y subte. En París, la intermodalidad es líder y eso hace que las personas elijan más la bicicleta”.

Las elecciones en París enfrentarán
Las elecciones en París enfrentarán dos modelos urbanos: el oficialismo que defiende la continuidad de la movilidad sustentable frente a la oposición que reclama espacio para el auto (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desafíos para la movilidad sustentable en Buenos Aires

Las diferencias en movilidad están atravesadas por cuestiones sociales y urbanas. Ferrario recordó que, si bien existen prejuicios en torno a la supuesta baja de ventas para el comercio local tras instalar ciclovías, en París y otros estudios similares, “el comercio local no se ve afectado. La gente reordena su forma de moverse y de comprar”.

La experiencia familiar también es parte de la discusión. Algunos usuarios, cuenta Ferrario, eligen el auto porque lo usan como oficina, pañol o espacio personal. “Siempre hay quienes valoran la comodidad del auto como espacio multifunción”.

Finalmente, las elecciones en París ponen en juego dos modelos distintos. Por un lado, Emmanuel Gregory y el oficialismo socialista defienden la continuación de la política actual. Por otro, Patrick Dati representa la visión de la oposición y pide reconsiderar la asignación de espacio entre autos y bicis.

Ferrario sintetizó el eje del debate: “La pregunta de fondo es cómo organizo el espacio público para que la mayor cantidad de gente se pueda mover de manera accesible, sostenible, económica y cómoda”. El próximo domingo, París decidirá qué modelo prevalecerá en su gestión urbana.

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