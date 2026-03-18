Israel anunció que abatió a Ismail Khatib, jefe de la Inteligencia de Irán (AP/ARCHIVO)

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, afirmó que las fuerzas israelíes mataron al ministro de Inteligencia del régimen de Irán, Esmaeil Khatib, en un ataque aéreo nocturno en Teherán. Katz añadió que se esperan “sorpresas importantes” durante la jornada, adelantando una intensificación de la confrontación directa contra Irán y los terroristas Hezbollah en el Líbano.

El funcionario precisó que la intensidad de los ataques israelíes en Irán está aumentando y que tanto él como el primer ministro Benjamin Netanyahu han autorizado a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) a eliminar a cualquier alto cargo iraní sin requerir aprobaciones adicionales. Durante una reunión con altos mandos militares, Katz reiteró: “La intensidad de los ataques en Irán está aumentando. El ministro de Inteligencia iraní, Khatib, también fue eliminado de la noche a la mañana.”

Ismaeil Khatib, fue nombrado Ministro de Inteligencia por el líder Supremo Ali Khamenei en 2021 después de ocupar varios puestos clave en el IRGC. Supervisó el Ministerio de Inteligencia iraní, la principal organización de inteligencia del régimen iraní y una organización clave detrás de la represión y el terror del régimen. Desempeñó un papel importante en la dirección de arrestos y el asesinato de manifestantes durante las recientes protestas internas en Irán y durante las "Protestas del Hiyab" (2022-2023). Dirigió las actividades terroristas del Ministerio de Inteligencia iraní contra objetivos israelíes y estadounidenses en todo el mundo, incluidos objetivos israelíes durante la Operación León Rugiente.

En un comunicado publicado en X, las Fuerzas de Defensa de Israel informaron que la Fuerza Aérea llevó a cabo un ataque a gran escala en Teherán, dirigido contra infraestructuras consideradas estratégicas para el régimen iraní. Entre los objetivos alcanzados se encuentran cuarteles generales militares, emplazamientos de misiles balísticos y otras instalaciones asociadas con las fuerzas de seguridad internas de Irán.

La operación incluyó el ataque al cuartel general del comandante de la unidad de seguridad de la Guardia Revolucionaria —responsable de la gestión de protestas y disturbios—, el centro de mantenimiento de la División General de Abastecimiento y Asistencia de las fuerzas de seguridad interna, y un cuartel general vinculado al sistema de misiles balísticos.

Según las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), Khatib dirigió las "actividades terroristas del ministerio contra objetivos israelíes y estadounidenses en todo el mundo

Simultáneamente, se atacaron varios sistemas de defensa aérea con el propósito de consolidar la superioridad aérea israelí sobre el espacio aéreo iraní. Las FDI informaron que estos ataques forman parte de una fase destinada a profundizar los daños sobre las estructuras centrales y los cimientos del régimen iraní.

De acuerdo con las autoridades israelíes, la eliminación del ministro Khatib y la ofensiva contra infraestructuras clave en Teherán suponen un paso en la escalada de las hostilidades, con la expectativa de nuevas acciones durante el día. Katz subrayó que se trata de una estrategia para intensificar la presión militar sobre Irán y Hezbollah en distintos frentes.

Operativo en Líbano

Israel lanzó una oleada de ataques contra la infraestructura del grupo terrorista Hezbollah en Líbano tras el lanzamiento de decenas de cohetes hacia territorio israelí por parte de la organización, según informaron las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en un comunicado oficial.

Las FDI aseguran que han empleado armas de precisión y han dado alertas tempranas para minimizar daños a civiles en sus incursiones. (REUTERS/Mohamed Azakir)

Durante la madrugada de este miécoles, las FDI ejecutaron ataques aéreos y marítimos contra objetivos considerados clave de Hezbollah, incluidos lanzadores, depósitos de armas y cuarteles generales. El comunicado militar señaló que “las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) completaron anoche una oleada de ataques contra la infraestructura de la organización terrorista Hezbollah”. Se detectaron preparativos de Hezbollah para intensificar el fuego, por lo que, según las FDI, “el Comando Norte comenzó a interrumpir y frustrar los ataques”.

Un ataque aéreo israelí impactó un edificio en el barrio de Bachoura, en el centro de Beirut, provocando su derrumbe y una gran columna de humo, de acuerdo con imágenes difundidas por Reuters. El ejército israelí, que había instado previamente a la evacuación del edificio antes del ataque, indicó que “se realizaron rápidos cercos alrededor de los lanzadores y sus escuadrones que disparaban contra Israel, lo que impidió un bombardeo significativo contra territorio israelí”.

El momento en el que un edificio en el centro de Beirut es alcanzado por un ataque israelí y se derrumba

Los ataques también alcanzaron suburbios del sur de la capital libanesa, controlados por Hezbollah, donde explosiones nocturnas fueron registradas visualmente. Las imágenes difundidas muestran una gran bola de humo sobre la ciudad tras el impacto, mientras continúan los operativos militares en la región.