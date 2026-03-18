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Emiratos Arabes Unidos condenó los ataques terroristas por parte de Irán contra su seguridad y soberanía

Las autoridades del país notificaron que se encuentran preparadas para salvaguardar a la población y sus recursos, al tiempo que alertaron sobre el impacto de bombardeos sobre instalaciones energéticas

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Emiratos Arabes Unidos condenó los
Emiratos Arabes Unidos condenó los ataques terroristas por parte de Irán contra su seguridad y soberanía

Emiratos árabes Unidos condenó los ataques terroristas de Irán contra su territorio y advirtió que responderá de forma decisiva a cualquier amenaza, según un comunicado difundido por el gobierno emiratí en la red social X. Las autoridades subrayaron que no tolerarán agresiones que comprometan su seguridad o soberanía, y aseguraron estar plenamente preparadas para proteger a su población y sus intereses nacionales.

El gobierno informó que los Emiratos árabes Unidos (EAU) han respondido a los ataques de Irán con profesionalismo y resiliencia, destacando la fortaleza de sus capacidades defensivas. Los sistemas integrados de defensa aérea interceptaron con éxito la mayor parte de los más de dos mil misiles y drones lanzados contra el país, lo que ha permitido reducir significativamente el número de víctimas y los daños materiales.

Según datos oficiales, la ofensiva iraní dejó dos víctimas civiles fatales y 157 heridos, entre ellos miembros de las fuerzas armadas emiratíes. Los escombros de los artefactos interceptados causaron daños limitados a propiedades civiles. El comunicado indicó que el flujo cotidiano de la vida en los EAU no se ha visto alterado de forma significativa: los negocios continúan operando y el sector turístico mantiene su actividad, bajo estrictas medidas de seguridad.

Más de dos mil misiles
Más de dos mil misiles y drones fueron lanzados contra los Emiratos Árabes Unidos por parte de Irán; los sistemas de defensa aérea interceptaron la mayoría de los proyectiles y otros impactaron en luagres estrégicos o zonas civiles (REUTERS/ARCHIVO)

Los ataques incluyeron el lanzamiento de 2.001 misiles y drones, de los cuales se identificaron 314 misiles balísticos, 1.672 drones y 15 misiles de crucero. El gobierno aseguró que mantiene una sólida reserva estratégica de municiones y sistemas de defensa aérea multicapa, capaces de neutralizar múltiples tipos de amenazas en todo el espacio aéreo nacional.

La comunidad internacional condenó de manera mayoritaria la agresión iraní. Se registró la condena formal de 126 países y organizaciones internacionales. El presidente de los Emiratos árabes Unidos, Jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, y el viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores, Jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, han sostenido más de 100 llamadas y reuniones con líderes globales para coordinar respuestas.

El presidente de los Emiratos
El presidente de los Emiratos árabes Unidos, Jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan (REUTERS/ARCHIVO)

El Consejo de Seguridad de la ONU adoptó la Resolución 2817 el 11 de marzo de 2026, copatrocinada por 136 países, que condena enérgicamente los ataques iraníes y exige su cese inmediato. El texto sostiene que los hechos constituyen una violación del derecho internacional y una amenaza a la paz mundial, y subraya el derecho de los Estados a la legítima defensa. Además, responsabiliza a Irán por los daños y víctimas causadas y le insta a respetar las normas de protección de civiles en conflictos armados.

El comunicado de los EAU señala que la economía nacional permanece estable y resiliente pese a la tensión regional. Los sectores no petroleros representan el 75 % del producto interno bruto, reflejando la diversificación de la economía emiratí. Los fondos soberanos poseen cerca de USD 2,49 billones en activos, ubicando a los EAU como el tercer mayor tenedor de riqueza soberana mundial.

Israel ataca South Pars, el mayor yacimiento de gas natural del mundo

En un segundo comunicado, los Emiratos árabes Unidos calificaron de peligrosa escalada los ataques contra instalaciones energéticas vinculadas al yacimiento de gas South Pars en Irán y su extensión North en Qatar. El gobierno emiratí advirtió que tales acciones representan una amenaza directa para la seguridad energética mundial y la estabilidad regional. También alertó sobre posibles repercusiones ambientales y riesgos para la población civil, la seguridad marítima y la infraestructura vital.

El Estado enfatizó la necesidad de evitar ataques a instalaciones estratégicas bajo cualquier circunstancia y reiteró el llamado a respetar el derecho internacional para preservar la estabilidad regional y global.

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