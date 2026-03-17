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The Wall Street Journal: el conflicto con Irán impulsará la reducción de los precios energéticos globales

La postura defendida por Peter Navarro señala que el enfrentamiento con Teherán busca eliminar costos ocultos asociados al petróleo, afectando la economía internacional mediante un recargo que impacta sectores clave

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ARCHIVO: Vista aérea de la
ARCHIVO: Vista aérea de la isla de Qeshm, separada del territorio continental iraní por el estrecho de Clarence, 10 de diciembre de 2023 (Reuters)

La confrontación con Irán permitirá reducir los precios de la energía a nivel mundial. Esta es la tesis de Peter Navarro, quien sostiene que la estrategia de Donald Trump contra el régimen iraní no solo responde a una amenaza para la seguridad nacional, sino que ataca una “carga oculta” que, durante décadas, ha encarecido el petróleo y dificultado el crecimiento global. “Durante más de cuatro décadas, el comportamiento desestabilizador de Irán ha impuesto un impuesto oculto a la economía mundial mediante precios del petróleo más altos y menor crecimiento”, escribió Navarro en The Wall Street Journal.

El asesor presidencial argumentó que la política estadounidense busca terminar con el “Iran Terror Premium”, una prima añadida al valor del crudo generada por la rutina de sabotajes, amenazas y terrorismo vinculados a Irán y sus proxies. Según Navarro, una cuarta parte del comercio mundial de petróleo marítimo atraviesa el Golfo Pérsico, canal donde el riesgo de conflicto eleva sistemáticamente los precios globales, aun en ausencia de interrupciones físicas del suministro.

Navarro explicó que este “premium” funciona como un seguro implícito que aplican los mercados ante la posibilidad de que Hezbollah, Hamas, los hutíes o milicias iraquíes ataquen rutas o instalaciones energéticas. La mera presencia del riesgo origina un recargo por barril de entre USD 5 y USD 15 en condiciones normales, según estimaciones de bancos y economistas energéticos citados por el exfuncionario. En situaciones de crisis, como la actual, el precio puede superar los USD 100 por barril, explicó en The Wall Street Journal.

La columna de Navarro subraya tres ideas centrales: el papel del riesgo geopolítico en el precio del petróleo, el impacto económico mundial de ese “impuesto invisible” y la posibilidad de que su eliminación libere miles de millones de dólares para la economía global.

El “Iran Terror Premium” drena el crecimiento global cada año

El riesgo que Irán introduce en los flujos energéticos del Golfo no se limita a la probabilidad real de conflictos. Navarro sostuvo que incluso en contextos de relativa paz, la amenaza implícita eleva el costo del crudo y, con él, los precios de transporte, manufactura, agricultura y comercio. “El mercado del petróleo actúa como el de los seguros: a mayor percepción de riesgo, mayor es la prima”, enfatizó.

ARCHIVO: El petrolero Callisto permanece
ARCHIVO: El petrolero Callisto permanece anclado en el puerto Sultán Qabus mientras el tráfico disminuye en el estrecho de Ormuz, en medio del conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán, en Mascate, Omán, el 12 de marzo de 2026 (Reuters)

Datos de la Reserva Federal de Dallas y del Fondo Monetario Internacional, destacados por Navarro, permiten cuantificar el efecto. Un aumento sostenido del 10% en el precio del crudo recorta entre 0,1 y 0,2 puntos porcentuales el crecimiento global al año siguiente. Si se aplica ese modelo al recargo persistente de USD 5 a USD 15 por barril asociado a Irán —lo que representa entre un 7% y un 21% de “shock petrolero” según Navarro— la consecuencia es una merma anual de entre USD 100 mil millones y USD 450 mil millones en la economía mundial, con un lastre acumulativo que puede alcanzar los USD 10 billones en 25 años.

Para el asesor de la administración Trump, este lastre funciona como un “parásito de la economía global”, drenando crecimiento de manera silenciosa y continua a través de cadenas de costos que el consumidor final percibe en transporte, energía y bienes de consumo.

El conflicto es el único modo de eliminar el sobrecosto energético

El editorialista identifica en la disuasión militar el instrumento principal para corregir el desequilibrio. “Si se reduce el riesgo geopolítico vinculado a Irán, el precio del petróleo retornará a su nivel de equilibrio entre oferta y demanda”, aseguró Navarro.

Según su análisis, la evidencia de los mercados señala que el valor real se ubicaría “muy por debajo de USD 60 el barril” si se elimina la amenaza iraní.

Navarro reconoció la posibilidad de aumentos transitorios en los precios ante un choque militar, pero argumentó que una vez extinguida la inestabilidad, “la prima de riesgo geopolítico debería desaparecer y dejar los precios más bajos”. El beneficio no solo sería regional. “A lo largo de la economía global, los costos de producción caerán, el obstáculo persistente al crecimiento desaparecerá y el poder adquisitivo de los hogares se fortalecerá”, sostuvo en The Wall Street Journal.

En la visión de Navarro, enfrentar el comportamiento desestabilizador de Irán no solo es un imperativo de seguridad nacional, sino que representa la vía para desmontar, de manera duradera, el premium energético que pesa sobre la economía mundial desde hace una generación.

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