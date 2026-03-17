Green River: así será el río artificial de Egipto que promete transformar aguas residuales en un oasis urbano

La iniciativa contempla un corredor hídrico alimentado por aguas residuales tratadas, diseñado para regular el clima y crear espacios verdes, con el fin de aliviar la presión demográfica en El Cairo y favorecer la sostenibilidad urbana. (Captura de video)

Egipto planifica la creación de un río artificial de 35 kilómetros alimentado por aguas residuales tratadas, que cruzará el desierto para transformar la Nueva Capital Administrativa en un espacio verde central.

El proyecto, enmarcado en la estrategia nacional Egipto Vision 2030, busca aliviar la presión demográfica de El Cairo y ofrecer una solución sostenible al crecimiento urbano. El Green River se concibe como el eje principal de una ciudad inteligente, capaz de refrescar el entorno, captar inversiones y mejorar la calidad ambiental en una zona árida.

De acuerdo con la publicación técnica de ingeniería de la Universidad Al-Azhar, la clave de esta infraestructura reside en la gestión circular del agua y el uso de tecnologías avanzadas. El río artificial se abastecerá únicamente de aguas residuales tratadas, procesadas en plantas de última generación, que irrigarán un ecosistema diseñado para reducir las temperaturas extremas. Según informes de la firma internacional de ingeniería Cube Consultants y el estudio de arquitectura Dar al Handasah, citados por World Architecture, la primera fase del Green River abarca 10 kilómetros y conecta los principales anillos viales de la capital.

El proyecto y sus objetivos ambientales

La propuesta incluye una red de caminos peatonales y ciclovías para fomentar la movilidad activa, diferenciándose del patrón tradicional dependiente del automóvil. El presupuesto para la etapa inicial asciende a EGP 9.000 millones, cerca de 155 millones de euros, dentro de un plan global de 53.500 millones de euros destinados a la nueva capital. Además, el Green River busca atraer a más de dos millones de visitantes al año con lagos y parques de gran escala y generar impacto económico y recreativo en la zona desértica.

La propuesta integra el tratamiento avanzado de aguas residuales, la creación de espacios recreativos y la mejora ambiental, formando parte de una estrategia nacional orientada al desarrollo de ciudades inteligentes. (Captura de video)

El Green River es presentado como un sistema de regulación térmica y purificación ambiental para la futura población de la Nueva Capital Administrativa. La revista técnica de la Universidad Al-Azhar señala que la presencia de agua y sombra en torno al río permitirá reducir la temperatura ambiental hasta en 4,7 °C respecto a otras zonas urbanas. El uso exclusivo de aguas residuales tratadas evitará el consumo de recursos hídricos potables y facilitará el mantenimiento del paisaje con un menor impacto.

Impactos urbanos y sociales del Green River

El cauce artificial también contribuirá a filtrar partículas de polvo y reducir la huella de carbono de la ciudad. Las especies vegetales seleccionadas demandan poca irrigación, lo que incrementa la eficiencia del sistema. El proyecto integra áreas de recreación, deporte y rutas ecológicas, sumando un valor adicional a los distritos residenciales y financieros de la nueva ciudad. La conexión con los doce valles previstos en la capital fortalecerá la cohesión social y la calidad de vida para la población.

Los desarrolladores sostienen que el corredor verde elevará el valor del suelo y atraerá la atención de inversores nacionales y extranjeros. El diseño priorizó la integración urbana, el acceso público y la creación de un entorno saludable, objetivos centrales para una ciudad ecológica moderna.

Gestión tecnológica y sostenibilidad hídrica

A diferencia de la infraestructura actual de El Cairo, la Nueva Capital Administrativa implementó tecnologías inteligentes para monitorizar el flujo y la calidad del agua en el Green River. Empresas como la firma internacional de arquitectura Archplan y el estudio alemán Ӧkoplan incorporaron sensores y sistemas automatizados para maximizar la eficiencia hídrica. Además, el proyecto utiliza plantas resistentes a la sequía y adaptadas al clima extremo, lo que permite un equilibrio eficaz entre el entorno natural y el desarrollo urbano.

La obra ofrecerá regulación térmica, reducción de partículas contaminantes y acceso a áreas de esparcimiento, al tiempo que incorpora especies vegetales adaptadas y tecnología para el monitoreo hídrico eficiente. (Captura de video)

El Green River se concibe como un espacio multifuncional, destinado a actividades de ocio, turismo y educación ambiental. La planificación urbana se enfoca en la sostenibilidad, la resiliencia climática y la adaptación a los desafíos contemporáneos de las ciudades desérticas.

Además de su función ambiental, el río artificial aumentará el atractivo de la capital para nuevos habitantes, turistas y empresas. El impacto positivo en la calidad del aire, la temperatura y el acceso a espacios verdes lo posiciona como un caso destacado en el urbanismo de regiones áridas.

La propuesta fue definida por el ministro de Vivienda egipcio como “uno de los proyectos de mayor escala e impacto en la historia reciente del país”, debido a la combinación de tecnología, desarrollo urbano y gestión sostenible de recursos.

El objetivo es sentar las bases para un modelo de ciudad inteligente y ecológica capaz de responder al crecimiento poblacional y a los retos del cambio climático. La infraestructura busca beneficiar tanto a la población actual como a las próximas generaciones mediante una administración eficiente y sostenible del agua.