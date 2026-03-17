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Benjamin Netanyahu: “Hoy eliminamos a Alí Larijani, el jefe de la banda de mafiosos que realmente controla Irán”

El primer ministro israelí prometió seguir debilitando al régimen de Irán y remarcó que lo hará hasta que el pueblo iraní pueda derrocarlo. También aseguró que hay “muchas sorpresas” por venir

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Netanyahyu durante su mensaje (Captura
Netanyahyu durante su mensaje (Captura de pantalla)

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu confirmó el martes la muerte de Ali Larijani y afirmó que Israel está “debilitando al régimen iraní” para darle al pueblo iraní la oportunidad de derrocarlo, horas después de que su gobierno anunciara que abatió al jefe del aparato de seguridad iraní y al comandante de los Basij en ataques aéreos nocturnos.

“Esta mañana eliminamos a Ali Larijani, el jefe de la Guardia Revolucionaria, la banda de mafiosos que de hecho controla Irán”, dijo Netanyahu en un video difundido por su oficina. “Junto con él eliminamos también al comandante de los Basij, sus secuaces, que siembran el terror en las calles de Teherán y otras ciudades iraníes contra la propia población.”

El primer ministro describió los ataques como parte de una estrategia más amplia. “Estamos debilitando a este régimen con la esperanza de darle al pueblo iraní la oportunidad de derrocarlo. No sucederá de inmediato ni será fácil. Pero si perseveramos, les daremos la oportunidad de tomar las riendas de su destino.”

Netanyahu también reveló una coordinación estrecha con Washington en el Golfo Pérsico. “Ayer hablé extensamente con el presidente Trump. Existe cooperación entre nuestra Fuerza Aérea y Armada, entre el presidente Trump, su equipo y yo”, dijo. “Contribuiremos tanto con ataques indirectos, que ejercen una enorme presión sobre el régimen iraní, como con acciones directas. Hay muchas más sorpresas. Conduciremos la guerra con astucia. No revelaremos aquí todos los ardides, pero ya les dije: hay muchos.”

El primer ministro subrayó luego la importancia de la determinación como factor clave para ganar la guerra. “La cosa más importante para ganar una guerra es la determinación. Determinación, determinación, determinación. La de los líderes, la de los comandantes, la del pueblo. Estamos determinados a vencer y alcanzaremos estos objetivos.”

Benjamin Netanyahu difundió una foto
Benjamin Netanyahu difundió una foto del momento en que autorizó los ataques contra Larijani y el comandante de la fuerza Basji.

Netanyahu trazó además un arco que va desde el ataque del 7 de octubre de 2023 hasta el presente. “Con la ayuda de Dios, hemos llegado a una situación en que, después del 7 de octubre, cuando estábamos al borde del colapso, somos ahora una potencia poderosa, casi global, que combate junto a su amigo, también potencia global. ¿Qué otro país posee estas capacidades? Aquí todos están bajo ataque. ¿Quién tiene nuestra fortaleza, la de las alianzas, las Fuerzas de Defensa de Israel, la Fuerza Aérea y un pueblo fuerte?”

El primer ministro también anunció un plan de compensaciones para los ciudadanos israelíes afectados por la guerra. “He dado instrucciones de presentar un plan detallado y ampliarlo, tanto para ayudar al norte como para ayudar a quien lo necesite, como hicimos en el pasado. Esta vez lo haremos aún más.”

Los mensajes llegaron un día después de que Netanyahu grabara un video de saludo al pueblo iraní con motivo del Festival del Fuego y el Año Nuevo persa. “Al valiente pueblo de Irán, les deseo, como cada año, una feliz temporada de fiestas”, dijo el lunes. “Este año, esta festividad tiene un significado especial. Celebren con sus amigos, su familia, sus seres queridos.” Cerró con un saludo en persa: “Nowruz pirouz, payandeh Iran”, que significa “que el Año Nuevo triunfe, que Irán perdure.”

El mensaje de Benjamin Netanyahu al pueblo iraní con motivo del año nuevo persa

Los mensajes de Netanyahu llegaron en un momento de alta tensión dentro de Irán. El martes por la noche se celebra el Chaharshanbe Souri, el Festival del Fuego, festividad persa milenaria en la que la gente enciende hogueras y salta sobre las llamas. Las autoridades iraníes, temerosas de que las celebraciones derivaran en nuevas protestas, enviaron mensajes de texto amenazantes a la población y desplegaron fuerzas de seguridad en puntos clave de Teherán, incluidas ametralladoras sobre camiones en los alrededores del Gran Bazar.

El príncipe heredero iraní en el exilio, Reza Pahlavi, advirtió el lunes que las autoridades habían emitido “amenazas de uso de fuerza letal para suprimir estas celebraciones pacíficas” y convocó manifestaciones frente a embajadas iraníes en el exterior.

La guerra se encuentra en su decimosexto día. Ha causado al menos 1.300 muertos en Irán, 850 en Líbano y 12 en Israel, además de 13 soldados estadounidenses fallecidos y cerca de 200 heridos, según cifras oficiales.

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