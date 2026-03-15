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Ucrania aseguró que Rusia estaría ayudando a Irán a atacar objetivos de EEUU en Medio Oriente

La Inteligencia ucraniana habría encontrado datos que expondrían la compartición de información entre el régimen iraní y el Kremlin en bombardeos a instalaciones e intereses de Estados Unidos en la región

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Zelensky aseguró que Rusia "ayuda"
Zelensky aseguró que Rusia "ayuda" a Irán en medio de la guerra en Medio Oriente

Volodimir Zelensky, presidente de Ucrania, afirmó que la inteligencia de Ucrania sospecha que el Kremlin estaría colaborando con el régimen iraní en ataques contra objetivos estadounidenses en Medio Oriente, en el marco de la escalada regional tras la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.

“Mi Inteligencia me ha dicho que creen que (Rusia) comparte información, inteligencia, con el régimen iraní. Les ayudan”, sostuvo el mandatario, quien recordó antecedentes de colaboración entre Rusia e Irán. “Rusia ya proporcionó drones, los Shahed, (a las fuerzas iraníes). Construyeron y produjeron muchos drones y se los entregaron”, subrayó.

Zelensky aseguró contar con “pruebas al 100% de que el régimen iraní los utilizó (drones rusos) contra bases estadounidenses y contra los aliados (de Ucrania) en Medio Oriente”, es decir, “contra los vecinos de Irán” en la región.

Según el presidente, así como Europa y Estados Unidos “pueden ayudar a Ucrania con Inteligencia” en su guerra con Rusia, “Rusia puede ayudar al régimen iraní”. “Así que es un hecho, y como puede ver, no es un gran secreto”, sentenció.

Estas declaraciones se producen después de que la inteligencia militar del Reino Unido evaluara que el papel de Rusia como aliado de Irán en la guerra contra Estados Unidos e Israel no solo no perjudica la ofensiva rusa en Ucrania, sino que Moscú estaría obteniendo amplios beneficios.

Zelensky agradeció además al hijo mayor del derrocado sah de Irán, Reza Pahlavi, por su apoyo a la soberanía e integridad territorial de Ucrania, durante un encuentro en París, donde Pahlavi buscó posicionarse como líder de una eventual transición democrática en Irán tras la muerte del ayatollah Ali Khamenei en un ataque de Estados Unidos e Israel contra Teherán.

Un dron explosivo iraní Shahed
Un dron explosivo iraní Shahed lanzado por Rusia (AP/Efrem Lukatsky/Archivo)

“Ucrania desea sinceramente ver un Irán libre que no coopere con Rusia ni desestabilice Oriente Próximo, Europa y el mundo. Agradezco al príncipe heredero sus claras garantías de apoyo a la soberanía y la integridad territorial de Ucrania. Nuestros equipos seguirán en contacto”, indicó en redes sociales.

Sin embargo, hasta el momento, el hijo del depuesto líder supremo iraní, Mojtaba Khamenei, tomó su lugar y la Guardia Revolucionaria de Irán amenazó con reprimir protestas sociales si llegaran a desencadenarse nuevamente contra el régimen.

Para Zelensky, la jerarquía del régimen de Teherán ya sufrió “pérdidas significativas” y, en este sentido, consideró “crucial” que Irán no saque ningún “provecho de ello y que el pueblo iraní cuente con mayor protección para sus vidas y más oportunidades de decidir su propio destino”.

En su gira por Bucarest, el presidente ucraniano informó que expertos ucranianos están desplegados en Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait, colaborando directamente con gobiernos de los países del Golfo para mejorar la defensa contra vehículos aéreos no tripulados suministrados por Irán.

Según la agencia Ukrinform, estos especialistas fueron solicitados por autoridades regionales debido a su experiencia en el combate y neutralización de amenazas similares, agravadas por los recientes conflictos en la zona.

El presidente rumano Nicusor Dan
El presidente rumano Nicusor Dan y el presidente ucraniano Volodimir Zelensky, el 12 de marzo de 2026 (REUTERS)

Zelensky subrayó que la experiencia ucraniana en el enfrentamiento de drones iraníes se forjó desde el inicio de la invasión rusa, que ya supera los cuatro años, y en la que estos dispositivos fueron clave para el Ejército ruso.

El mandatario aseguró que ningún otro país acumuló un conocimiento comparable para interceptar e integrar sistemas de defensa contra este tipo de amenazas. “Nadie tiene tanta experiencia (...) No se limita a tener interceptores de drones, sino a integrarlos en el sistema de defensa general (...) y lo más importante, la experiencia de nuestras Fuerzas Armadas”, explicó Zelensky.

La intervención de expertos ucranianos responde a una solicitud formal de los gobiernos de Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait, países que enfrentan una amenaza creciente por el uso de drones de origen iraní en conflictos recientes y operaciones que afectan su territorio. A su vez, el mandatario afirmó que los países clientes están “muy satisfechos” con la cooperación y señaló avances técnicos en defensa antiaérea.

(Con información de Europa Press)

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