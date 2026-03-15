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Operación Furia Épica: EEUU desplegó un bombardero B-52 en una misión nocturna contra Irán

El CENTCOM difundió en redes sociales imágenes del despegue de la aeronave estratégica subsónica de largo alcance y aseguró que continuará con los ataques “impredecibles, dinámicos y decisivos” en Medio Oriente

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El Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (CENTCOM) informó el sábado por la noche que un bombardero B-52 Stratofortress de la Fuerza Aérea estadounidense despegó para realizar una “misión nocturna” en el marco de la operación militar "Furia Épica" contra el régimen iraní.

En la publicación compartida por la red social X, el mando que opera en Medio Oriente sostuvo que sus ataques continúan siendo “impredecibles, dinámicos y decisivos” contra Irán.

El CENTCOM difundió imágenes del despegue en redes sociales sin precisar el lugar exacto ni el objetivo concreto de la operación. En declaraciones previas, el Ejército estadounidense explicó que estas operaciones aéreas forman parte de una campaña militar en curso cuyo objetivo es mantener la presión sobre las capacidades militares de Irán.

El B-52 Stratofortress es uno de los bombarderos estratégicos de largo alcance más veteranos del arsenal estadounidense, capaz de transportar grandes cargas de armamento convencional y operar en misiones de larga duración, por lo que suele emplearse en operaciones de demostración de fuerza o ataques de precisión a larga distancia.

Un Boeing B-52 Stratofortress de
Un Boeing B-52 Stratofortress de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en la base aérea RAF Fairford, utilizado por personal de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos (USAF), en medio del conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán, en Fairford, Gloucestershire, Gran Bretaña, 14 de marzo de 2026 (REUTERS/Jack Taylor)

El Mando Central afirmó que las fuerzas estadounidenses continúan “debilitando la capacidad militar iraní”, acompañando su mensaje con imágenes “desclasificadas” de operaciones recientes, aunque sin detallar los sistemas, instalaciones o unidades afectadas.

El viernes, el CENTCOM informó que las fuerzas estadounidenses realizaron un ataque de precisión a gran escala en la isla de Kharg, en Irán. El operativo destruyó instalaciones de almacenamiento de minas navales, búnkeres de misiles y otros emplazamientos militares. El comunicado agregó que las fuerzas estadounidenses lograron atacar con éxito más de 90 objetivos militares iraníes en la isla, preservando la infraestructura petrolera.

El presidente de Estados Unidos Donald Trump anunció que la operación, ordenada por él, “aniquiló por completo todos los objetivos militares en la joya de la corona de Irán, la isla de Kharg”. Trump advirtió que, aunque decidió no atacar la infraestructura petrolera de la isla, reconsiderará esa postura si Irán o cualquier otro actor obstaculiza el paso libre y seguro de los barcos a través del estrecho de Ormuz.

El sábado, el mandatario republicano instaló un clima de incertidumbre al afirmar que no está claro si el nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, sigue con vida. Durante una entrevista telefónica con NBC News, el mandatario declaró: “No sé si siquiera está vivo. Hasta ahora, nadie ha podido demostrarlo”.

La afirmación generó interrogantes sobre el paradero y la situación real de Khamenei, quien asumió el cargo tras la muerte de su padre, el ayatolá Ali Khamenei, en un ataque aéreo hace poco más de una semana. En la entrevista, Trump señaló que ha escuchado versiones contradictorias sobre la situación del líder iraní. “He oído que no está vivo, y si lo está, debería hacer algo muy inteligente por su país, y eso es rendirse”, expresó, aunque luego reconoció que la noticia de su posible fallecimiento circula como “un rumor”.

La ausencia total de apariciones públicas del nuevo líder supremo iraní desde el inicio de la crisis ha incrementado la incertidumbre.

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó que Khamenei está “herido y probablemente desfigurado” tras los bombardeos iniciales contra el complejo donde residía junto a su padre en Teherán.

El presidente de Estados Unidos,
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el secretario de Guerra, Pete Hegseth (REUTERS/Jonathan Ernst)

El funcionario también calificó de “débil” la reciente declaración escrita atribuida al líder iraní, y sostuvo en conferencia de prensa: “Sabemos que el nuevo líder, no tan supremo, está herido y probablemente desfigurado. Desesperado y escondido, se ocultó. Cobarde. Eso es lo que hacen las ratas”.

CENTCOM informó el jueves pasdo que, en los primeros 13 días de la ofensiva militar contra Irán, las Fuerzas Armadas estadounidenses atacaron cerca de 6.000 objetivos. Entre estos blancos se incluyen más de 60 embarcaciones, de las cuales al menos 30 eran barcos especializados en el despliegue de minas en el Estrecho de Ormuz.

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