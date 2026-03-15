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Israel atacó los cuarteles generales del régimen iraní en Hamadán y amplía sus operaciones en el oeste y centro del país

El ejército israelí apuntó a la infraestructura de mando de los Guardianes de la Revolución y las Fuerzas Basij. Teherán descartó negociaciones con Washington

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Los objetivos alcanzados por Israel
Los objetivos alcanzados por Israel en Hamadán. (FDI)

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) completaron este domingo una serie de ataques contra sedes del régimen iraní en la ciudad de Hamadán, en el oeste de Irán, en el marco de una campaña que el ejército israelí describió como un esfuerzo sistemático para degradar las capacidades de mando y control de Teherán.

Según un comunicado de las FDI, la Fuerza Aérea israelí actuó sobre la base de inteligencia militar y golpeó varios cuarteles generales clave pertenecientes al Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) y las Fuerzas Basij en el área de Hamadán. El ejército israelí sostuvo que esas instalaciones eran utilizadas por el régimen para coordinar actividades en curso y avanzar en ataques terroristas contra Israel y otros países de la región.

“Los ataques completados son parte de un esfuerzo continuo enfocado en profundizar el daño a los sistemas operativos centrales y los fundamentos del régimen iraní”, indicó el comunicado. Las FDI agregaron que están expandiendo el alcance de sus ataques hacia infraestructura del régimen en áreas adicionales del oeste y centro de Irán.

La ofensiva se desarrolla en medio de una guerra que ya lleva casi tres semanas y que ha generado una escalada de consecuencias regionales. Irán lanzó este domingo cuatro misiles balísticos y seis drones contra los Emiratos Árabes Unidos, un día después de que Teherán advirtiera a los principales puertos emiratíes que evacuaran sus instalaciones, acusando a Abu Dhabi de permitir que Washington utilizara puertos y muelles en su territorio para atacar la Isla de Kharg, el principal terminal de exportación petrolera de Irán. Los Emiratos no confirmaron de inmediato daños ni bajas.

En Israel, los ataques con misiles iraníes continuaron durante el domingo. Los servicios de emergencia Magen David Adom reportaron impactos en 23 sitios en el área de Tel Aviv, con cuatro heridos, uno de ellos de gravedad moderada. Un edificio de apartamentos en la ciudad ultraortodoxa de Bnei Brak también resultó dañado. Las autoridades israelíes debieron desplegar topadoras y equipos pesados para limpiar zonas afectadas por lo que aparentaban ser municiones en racimo.

Estelas de luz surcan el
Estelas de luz surcan el cielo de Tel Aviv durante un intento de interceptación de misiles iraníes. Una fuente militar israelí descartó este domingo que el ejército enfrente escasez de interceptores de misiles balísticos. (REUTERS/Tyrone Siu)

Ante las crecientes bajas y el ritmo sostenido de los ataques, trascendieron este domingo reportes de que Israel había informado a Estados Unidos que sus interceptores de misiles balísticos estaban llegando a niveles críticos. Sin embargo, una fuente militar israelí desmintió categóricamente esa versión. “Por el momento, no hay escasez de interceptores. Las FDI se prepararon para un combate prolongado. Estamos monitoreando continuamente la situación”, señaló la fuente. El canciller israelí Gideon Saar también descartó los reportes cuando fue consultado por periodistas.

En Washington, el presidente Donald Trump expresó la esperanza de que sus aliados envíen buques de guerra para asegurar el estratégico Estrecho de Ormuz, actualmente cerrado al tráfico de Estados Unidos y sus aliados según Teherán. El secretario de Energía, Chris Wright, admitió en la cadena NBC que el paso no es seguro en este momento y que los estadounidenses sentirán los efectos de la disrupción energética “durante algunas semanas más”, aunque estimó que los precios de la gasolina comenzarán a bajar una vez terminada la guerra.

En ese contexto, el canciller iraní Abbas Araghchi descartó cualquier posibilidad de negociación con Washington. En una entrevista con el programa Face the Nation de la cadena CBS, Araghchi afirmó que Irán no ve “ninguna razón” para hablar con los estadounidenses. “Ya estábamos hablando con ellos cuando decidieron atacarnos”, afirmó. El diplomático también señaló que el material nuclear iraní quedó sepultado bajo los escombros de los ataques a las instalaciones nucleares del país y que Teherán no tiene planes de recuperarlo.

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