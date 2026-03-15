El régimen de Irán utilizó por primera vez en combate el misil “Sejil”, su proyectil balístico más avanzado

Un misil es lanzado desde Irán en una prueba balística

El régimen de Irán elevó este domingo la intensidad de su ofensiva: el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) anunció el primer uso en combate del misil balístico Sejil, el arma más sofisticada de su arsenal, en una nueva ronda de bombardeos contra Israel. El anuncio se difundió a través de la agencia oficial Mehr y marcó un punto de inflexión en un conflicto que acumula más de dos semanas de escalada desde el inicio de la Operación Furia Épica, el 28 de febrero.

El Sejil es un proyectil de dos etapas y propulsión sólida diseñado para sustituir a la familia Shahab, los misiles de combustible líquido que durante décadas sostuvieron el poder disuasivo iraní. Puede almacenarse cargado y entrar en posición de lanzamiento en minutos, lo que reduce su vulnerabilidad a ataques preventivos.

Pesa 23.600 kilogramos, mide entre 18 y 20 metros y transporta ojivas de entre 500 y 1.000 kilos hasta unos 2.000 kilómetros —suficiente para alcanzar cualquier punto de Israel desde territorio iraní—. Según el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), analistas israelíes y estadounidenses lo consideran un diseño esencialmente iraní, testado por primera vez en noviembre de 2008.

El misil debutó en la 54.ª oleada de ataques junto a los modelos Khorramshahr —ojivas de hasta dos toneladas—, Kheibar Shekan, Qadr y Emad. Los objetivos declarados por el CGRI incluyeron centros de gestión aérea, instalaciones militares y concentraciones de tropas israelíes.

Antes del lanzamiento del Sejil, el CGRI ejecutó otra operación con diez misiles y drones contra centros de mando estadounidenses y objetivos en la región, con alcance hasta los Emiratos Árabes Unidos (EAU), confirmando que el conflicto ya desbordó el eje bilateral Teherán-Tel Aviv.

En paralelo, el CGRI emitió una amenaza de muerte directa contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. En un comunicado difundido por su oficina de relaciones públicas y publicado en el portal Sepah News, la Guardia afirmó que seguirá persiguiéndolo “sin descanso”. “Si este criminal asesino de niños sigue con vida, continuaremos persiguiéndolo y lo mataremos con fuerza”, señaló el texto recogido por EFE. La advertencia no incluyó precisiones operativas.

Desde Tel Aviv, el ministro de Asuntos Exteriores, Gideon Sa’ar, refrendó la voluntad de proseguir la ofensiva. En una visita a Zarzir, localidad del norte de Israel donde el viernes un misil iraní dejó 58 heridos, Sa’ar señaló que la campaña continuará hasta eliminar las que denominó “amenazas existenciales” del arsenal de Teherán. Israel anunció también nuevos bombardeos en el oeste de Irán.

El despliegue del Sejil marca un salto cualitativo respecto al arsenal empleado hasta ahora. La última aparición pública del sistema fue en enero de 2021, durante las maniobras Gran Profeta 15, sin uso en combate previo. Su incorporación activa apunta a que Teherán evalúa que la escalada exige mostrar el techo real de sus capacidades.

El aparato militar iraní envía así un mensaje de continuidad, pese a la perturbación de la cadena de mando provocada el 28 de febrero, cuando los primeros ataques de la Operación Furia Épica eliminaron al líder supremo Ali Khamenei y al comandante en jefe del CGRI, el general Mohamad Pakpur.