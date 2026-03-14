Una enorme tubería emergió repentinamente del subsuelo en medio de una obra pública en Japón

Una tubería emergió repentinamente del suelo en Osaka

Una tubería de acero de 27 metros emergió de forma repentina en una autopista de Osaka, Japón, bloqueando el tráfico y dejando sorprendidos a los residentes la tarde de ayer. El conducto, que llegó a elevarse más de 12 metros sobre el nivel de la calle, no causó heridos.

El incidente tiene relación con unas obras para conectar un nuevo alcantarillado a un sistema subterráneo destinado a almacenar agua de lluvia y prevenir inundaciones en la zona. La tubería, empleada para contener la tierra durante los trabajos de excavación, fue parte de la estructura utilizada por los operarios en el lugar.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer el motivo de la elevación abrupta. Según informaron tras la inspección, la mayor parte de la tubería ya está enterrada y los responsables del proyecto prevén cortar la extensión metálica que todavía sobresale del suelo.

Tras la emergencia, fragmentos de hormigón quedaron dispersos en la vía pública, lo que motivó a la Policía de la Prefectura de Osaka a cerrar el tráfico en la zona. Las labores de drenaje de agua subterránea dentro de la tubería habían concluido en la madrugada del 11 de junio sin que se reportaran irregularidades.

El conducto accidentado, que servía como estructura de contención para evitar deslizamientos de tierra durante las obras, estaba destinado a conectar el alcantarillado existente con un depósito de agua de lluvia para gestionar el excedente hídrico en caso de fuertes precipitaciones. Las autoridades de Osaka investigan las causas del suceso.

Un funcionario municipal declaró a la AFP que habían recibido un aviso a primera hora del miércoles informando de que el objeto, una carcasa de acero utilizada para la contención de tierras, sobresalía del suelo cerca de las autopistas de Osaka.

“No estaba allí el día anterior”, afirmó.

El incidente se produce después de que el año pasado apareciera un enorme socavón cerca de Tokio, que se tragó un camión y a su conductor, poniendo de manifiesto el riesgo que supone la infraestructura obsoleta de Japón.

Una gran tubería de concreto emergió de forma inesperada del suelo en las cercanías de la estación de Osaka, atrayendo la atención de transeúntes y trabajadores en la zona urbana. (Captura de video)

El cilindro, con un diámetro de unos 3,5 metros, se elevó 13 metros en el aire, pero el viernes por la mañana había descendido hasta una altura de aproximadamente 1,6 metros después de que los trabajadores se apresuraran a verter agua en su interior para sumergirlo

Dos carreteras cercanas, ambas con acceso al centro de la ciudad, permanecen cerradas al tráfico desde el miércoles, provocando atascos, según informó el funcionario municipal a la AFP.

Sin embargo, una de las tuberías reabrió el viernes por la tarde y la otra se abrirá “pronto”. Según indicó, las autoridades municipales están considerando cortar la parte restante expuesta del cilindro.

“Seguimos investigando la causa del problema”, añadió.

El incidente se produce después de que Osaka anunciara el mes pasado la inusual donación de 21 kilogramos de oro para el mantenimiento de su antiguo sistema de agua.

La donación, valorada en 3,6 millones de dólares, fue realizada en noviembre por una persona que ya había donado 3.300 dólares en efectivo para la red de agua municipal, según declaró el alcalde de Osaka, Hideyuki Yokoyama, en una rueda de prensa.

Las obras para sustituir las tuberías de agua en Osaka, una ciudad de 2,8 millones de habitantes, se han estancado, ya que el coste real superó el presupuesto previsto, según informaron los medios locales.

La primera ministra, Sanae Takaichi, ha declarado que su gasto fiscal “responsable y proactivo” incluirá inversiones en infraestructura.