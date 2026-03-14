Un centro petrolero de Emiratos Árabes Unidos sufrió un incendio tras un ataque con drones por parte de Irán

Irán lanzó misiles y drones contra Emiratos Árabes Unidos en un nuevo episodio de represalias militares (Reuters)

Una serie de ataques con drones y misiles lanzados desde Irán provocó un incendio en un centro petrolero clave de los Emiratos Árabes Unidos (EAU), en un contexto de tensión regional creciente tras las advertencias de Teherán sobre posibles represalias directas contra intereses estadounidenses y emiratíes.

El episodio ocurre al cumplirse tres semanas del conflicto iniciado por bombardeos de Estados Unidos e Israel sobre territorio iraní, y mantiene al Golfo Pérsico bajo amenazas cruzadas y estricta vigilancia militar.

Los recientes ataques han obligado a suspender operaciones en el emirato de Fujaira, uno de los nodos logísticos más relevantes para el comercio mundial de petróleo.

Las operaciones de carga fueron suspendidas en la terminal petrolera de Fujaira tras el ataque (Reuters)

Imágenes difundidas por la televisión local mostraron columnas de humo denso sobre las instalaciones afectadas, mientras el incendio fue atribuido a la caída de escombros tras la interceptación de un dron en la zona industrial petrolera.

Esta interrupción afecta parcialmente las exportaciones de crudo desde uno de los centros de abastecimiento más estratégicos del planeta, responsable de cerca del 1% de la demanda global de petróleo.

La escalada bélica en el Golfo Pérsico ha dejado hasta el momento más de 2.000 personas muertas, principalmente en territorio iraní, y ha generado la mayor interrupción del suministro petrolero en la historia reciente, con repercusiones inmediatas en los precios internacionales y severas afectaciones económicas en los países del Golfo.

El conflicto generó la mayor interrupción en el suministro global de petróleo registrada hasta ahora (Reuters)

El tráfico marítimo permanece paralizado y una quinta parte del comercio mundial de petróleo está impactada por la crisis.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió sobre la posibilidad de desplegar buques de guerra junto a países como China, Francia, Japón, Corea del Sur y Reino Unido para garantizar la libre navegación por el estrecho de Ormuz, un corredor estratégico para el flujo de energía fósil a nivel global.

El estrecho de Ormuz es la vía por la que circula el 20% del suministro energético mundial (Reuters)

Trump, en un mensaje publicado en Truth Social, no precisó detalles sobre la eventual coalición marítima, pero sí amenazó con intensificar los ataques contra infraestructura petrolera iraní si continúan las agresiones contra embarcaciones en la región.

Donald Trump advirtió que más países enviarán buques de guerra al Golfo Pérsico (Europa Press)

El Comando Central estadounidense (CENTCOM) confirmó que, durante un ataque realizado el viernes, sus fuerzas destruyeron más de 90 objetivos militares en la isla iraní de Jark, principal terminal de exportación de crudo de Irán, situada a unos 500 kilómetros al noroeste del estrecho de Ormuz.

Fuerzas estadounidenses destruyeron más de 90 objetivos militares en Jark sin dañar la infraestructura petrolera (Reuters)

CENTCOM detalló que entre los blancos se encontraban almacenes de minas navales y búnkeres de misiles, aunque la infraestructura petrolera principal resultó indemne. Irán, por su parte, minimizó el impacto y reiteró su capacidad de emplear armas más potentes, declarando legítimos objetivos militares a sectores específicos de los Emiratos Árabes Unidos.

El portavoz de la Guardia Revolucionaria iraní instó a la población civil emiratí a evacuar puertos, muelles y áreas compartidas con fuerzas estadounidenses, subrayando que cualquier ataque contra infraestructuras energéticas de Irán sería respondido con acciones directas sobre instalaciones en las que Washington tenga intereses.

(Con información de Reuters)