Trump afirmó que Irán está “totalmente derrotado” y “quiere un acuerdo” que él no aceptaría

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (REUTERS/Kevin Lamarque)

El presidente estadounidense Donald Trump afirmó este sábado que Irán fue “totalmente derrotado” en la campaña militar conjunta de Estados Unidos e Israel contra el régimen ayatollah, y aseguró que Teherán busca un acuerdo que él no aceptará.

“Los medios de comunicación que difunden noticias falsas odian informar sobre el buen desempeño del ejército estadounidense contra Irán, que está totalmente derrotado y quiere un acuerdo, ¡pero no un acuerdo que yo aceptaría!”, escribió el mandatario en Truth Social, sin ofrecer más detalles.

Horas antes, señaló que “Irán tenía planes de apoderarse de todo Medio Oriente” y “aniquilar por completo a Israel”. “¡Al igual que Irán, esos planes han fallado!”, expresó Trump antes de su diálogo con periodistas en el que aseguró que “pronto” Estados Unidos escoltará petroleros por el Estrecho de Ormuz y llevará seguridad a la zona, supuestamente controlada por la Guardia Revolucionaria iraní.

Desde la Base de la Fuerza Aérea Andrews en Maryland, un reportero le consultó al inquilino de la Casa Blanca si continúa hablando con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y si sus objetivos eran los mismos en cuanto a poner fin a la guerra. “Bueno, supongo que son un poco diferentes. Son un país distinto al nuestro”, analizó Trump.

El presidente Donald Trump habla con reporteros antes de abordar el helicóptero presidencial desde la Casa Blanca, el miércoles 11 de marzo de 2026, en Washington (AP/Alex Brandon)

Por otra parte, señaló que Netanyahu les diría que nunca ha habido una potencia como la de Estados Unidos. “Fortalecí nuestras fuerzas armadas durante mi primer mandato”, recordó el republciano sobre su primer paso por el Ejecutivo estadoundiense.

No obstante, reconoció no puede decir cuánto más durará la guerra contra el régimen iraní y sumó: “Quiero decir, tengo mi propia idea, pero ¿de qué serviría? Durará el tiempo que sea necesario. Han sido diezmados. El país está en mal estado, todo se está derrumbando”.

El viernes por la tarde, Trump anunció la aniquilación completa de objetivos militares en la isla iraní de Kharg. A su vez, señaló que la operación, ordenada por él y realizada por el Comando Central estadounidense, "aniquiló por completo todos los objetivos militares en la joya de la corona de Irán, la isla de Kharg“.

El presidente estadounidense advirtió que, aunque decidió no atacar la infraestructura petrolera de la isla, reconsiderará esa postura si Irán o cualquier otro actor obstaculiza el paso libre y seguro de los barcos a través del Estrecho de Ormuz.

Un F-35C Lightning II de la Infantería de Marina de EE. UU. se prepara para realizar un aterrizaje con detención en la cubierta de vuelo del portaaviones USS Abraham Lincoln (REUTERS)

Por otra parte, remarcó vía Truth Social que los ataques estadounidenses han dejado a las fuerzas iraníes “sin capacidad alguna” para defenderse y sostuvo: “No hay nada que puedan hacer al respecto”. El presidente reiteró que régimen iraní “nunca tendrá un arma nuclear ni la capacidad de amenazar a Estados Unidos, Oriente Próximo ni al mundo”. Trump instó a las fuerzas armadas iraníes y a sus aliados a deponer las armas para “salvar lo que queda de su país”.

En contraposición a sus declaraciones, Las fuerzas armadas de Irán amenazaron con destruir la infraestructura petrolera vinculada a Estados Unidos tras las declaraciones del presidente Donald Trump, quien informó que Estados Unidos había bombardeado la isla de Kharg, principal centro petrolero iraní.

El cuartel general central del ejército en Al-Anbiya señaló en un comunicado, citado por medios iraníes, que la infraestructura petrolera y energética de empresas que colaboran con Estados Unidos sería “destruida de inmediato y convertida en un montón de cenizas” si las instalaciones energéticas de Irán fueran atacadas.

Según el Pentágono, Estados Unidos e Israel han atacado más de 15.000 objetivos en Irán en las últimas dos semanas. El ejército israelí reportó 7.600 ataques, principalmente dirigidos contra el programa de misiles iraní.

El secretario de Guerra de Estados Unidos y titular del Pentágono, Pete Hegseth (AP/Mark Schiefelbein)

Irán intenta mostrar que mantiene el control de la guerra y que saldrá ileso, pese a la muerte de su líder supremo, Ali Khamenei, al inicio de la campaña estadounidense-israelí. Su hijo, Mojtaba Khamenei, fue designado nuevo líder supremo, aunque no ha aparecido en público y se informa que está herido.

Desde Teherán, la Guardia Revolucionaria advirtió que responderá con firmeza ante cualquier protesta antigubernamental, luego de las manifestaciones de enero en las que murieron varios miles de personas.