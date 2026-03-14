El grupo terrorista Hamas pidió al régimen de Irán que detenga los bombardeos contra los países del Golfo

Hamas pidió a Irán frenar los ataques en Medio Oriente (REUTERS/Hatem Khaled)

El grupo terrorista palestino Hamas ha lanzado este sábado una petición a “sus hermanos de Irán” para que suspendan sus bombardeos en la región y, si bien reconoce el derecho de Teherán a defenderse de los ataques israelíes y estadounidenses, “el interés de la nación islámica y de la región reside en detener esta guerra”.

En un comunicado publicado este sábado en sus medios digitales, Hamas “sigue con profunda preocupación” la evolución de un conflicto desencadenado por una “agresión estadounidense-sionista contra la República Islámica de Irán, que viola las normas del derecho internacional y del derecho internacional humanitario y amenaza la seguridad y la estabilidad en la región y en el mundo”.

Por ello, Hamas “hace un llamamiento a todos los Estados y organizaciones internacionales para que trabajen de inmediato para detenerla” y “expresa su reconocimiento por los esfuerzos realizados por diversos países para prevenir el estallido de la guerra y priorizar el diálogo y la diplomacia”.

“Si bien el movimiento afirma el derecho de la República Islámica de Irán a responder a esta agresión por todos los medios disponibles, de conformidad con las normas y leyes internacionales, hace un llamamiento a sus hermanos en Irán para que no ataquen a los países vecinos”, solicita en su nota el movimiento suní, que guarda estrechos vínculos con las autoridades iraníes y forma parte del llamado Eje de la Resistencia contra Israel, liderado por Teherán.

Hamás pide a "sus hermanos de Irán" que suspendan sus bombardeos en la región

“Al mismo tiempo que afirma el derecho de la República Islámica de Irán a responder a esta agresión por todos los medios disponibles(...). El Movimiento exhorta a los hermanos en Irán a evitar atacar a los países vecinos e insta a todos los Estados de la región a cooperar para detener esta agresión y preservar los lazos de hermandad entre ellos”, recoge su nota.

Además de bombardear a Israel, el régimen iraní ha estado atacando en estos primeros quince días de guerra a países del Golfo Pérsico como Emiratos Árabes, Kuwait, Qatar o Irak, lugares donde Estados Unidos tienen importantes bases militares.

El nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Khamenei, esta semana amenazó con seguir atacando las bases estadounidenses en la región y mantener cerrado el estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20 % del petróleo mundial.

Hamas en su mensaje también indicó estar siguiendo “con profunda preocupación la guerra en curso en la región” y reiteraron su condena “a la agresión estadounidense-sionista” contra Irán, “que viola las normas del derecho internacional, y amenaza la paz y la seguridad en la región y el mundo”.

(Con información de Europa Press)