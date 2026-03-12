Mundo

Italia denunció un ataque con misil contra una de sus bases militares en el norte de Irak

El titular de la cartera de Exteriores, Antonio Tajani, ha condenado “firmemente” el hecho y ha hablado con el embajador italiano en Bagdad para que abordara la situación

Guardar
Un soldado italiano y un
Un soldado italiano y un soldado iraquí en Erbil, Irak (Defense Visual Information Distribution Service, U.S. Army photo by Sgt. Tracy McKithern)

El Gobierno de Italia ha denunciado este jueves un ataque con misil contra una base militar italiana situada en la ciudad de Erbil, capital de la región semiautónoma del Kurdistán iraquí, si bien ha recalcado que el suceso se ha saldado sin víctimas.

“Un misil ha impactado en nuestra base en Erbil. No hubo víctimas mortales ni heridos entre el personal italiano”, ha dicho el ministro de Defensa italiano, Guido Crosetto, según mensaje publicado por su cartera a través de redes sociales.

El titular de la cartera de Exteriores Antonio Tajani, ha condenado “firmemente” el ataque, antes de señalar que ha hablado con el embajador de Italia en Irak para abordara la situación.

“Afortunadamente, todos nuestros soldados se encuentran bien y a salvo en el búnker. Les expreso mi solidaridad y gratitud por su servicio diario a la patria”, ha señalado, sin pronunciarse sobre quién habría estado detrás del ataque, cuya autoría no ha sido reivindicada por el momento.

Diversos puntos de Irak han sido objetivo de ataques con misiles y drones por parte de Irán y milicias iraquíes proiraníes, parte de la respuesta a la ofensiva lanzada por sorpresa el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país asiático en plenas negociaciones entre Washington y Teherán para alcanzar un nuevo acuerdo nuclear.

Decenas de personas han muerto o resultado heridas este jueves a causa de un bombardeo contra una instalación de las Fuerzas de Movilización Popular (FMP), una coalición de milicias integradas en las fuerzas de seguridad de Irak, en la provincia de Anbar, sin que por ahora esté claro quién ha llevado a cabo el ataque.

Fuentes de seguridad citadas por el portal iraquí de noticias Shafaq han señalado que el ataque habría dejado cerca de cien muertos, más de 120 heridos y cerca de 45 desaparecidos, si bien las autoridades de Irak no han facilitado por ahora un balance de víctimas del bombardeo.

Humo y llamas se elevan
Humo y llamas se elevan tras un ataque con drones en Erbil, Irak/vía REUTERS

El lugar alcanzado, situado en Akashat, pertenece al grupo Ansaralá al Aufiya, parte de la 19ª Brigada de las FMP, una organización paraguas de decenas de milicias --muchas de ellas, proiraníes-- que son parte de las Fuerzas Armadas iraquíes, si bien hay denuncias sobre el peso de Teherán en la toma de decisiones de muchos de sus grupos.

El Mando de Operaciones Conjuntas de Irak ha mostrado su “grave preocupación” y ha condenado los “brutales y flagrantes ataques contra los héroes de as FMP mientras llevan a cabo sus deberes nacionales sagrados junto a sus hermanos en las fuerzas de seguridad, dentro de sus áreas de responsabilidad”.

“La continuación de estas transgresiones, violaciones y agresiones sistemáticas y repetidas, así como ataques indiscriminados, contribuirá al caos, amenazará la paz social y socavará los pilares de la seguridad y la estabilidad”, ha alertado, al tiempo que ha manifestado que estos actos “generan resentimiento e ira entre el paciente pueblo, que considera a los agresores totalmente responsables de las repercusiones”.

“Consideramos estas acciones y operaciones como una violación flagrante de la soberanía nacional y un ataque directo contra la dignidad de Irak”, ha zanjado, sin pronunciarse sobre quién habría estado detrás del ataque, ejecutado en medio del conflicto en Oriente Próximo, desatado tras la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.

El ataque ha llegado días después de que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, reclamara al primer ministro de Irak, Mohamed Shia al Sudani, que las autoridades adoptaran “todas las medidas posibles” para proteger al personal e instalaciones de Estados Unidos en el país, ante los ataques de Irán y milicias proiraníes en respuesta a la citada ofensiva.

(Con información de Europa Press)

Temas Relacionados

ItaliaIrakGuerra en Medio OrienteEstados UnidosErbilIrán

Últimas Noticias

El Reino Unido envió un destructor al Mediterráneo oriental y continúa desplegando aviones en Oriente Próximo

El Ministerio de Defensa dijo que el destructor HMS Dragon utilizará su sistema de misiles Sea Viper para proteger los activos e intereses británicos

El Reino Unido envió un

Israel eliminó al comandante de la Fuerza Radwan de Hezbollah en el sur del Líbano y asegura haber abatido a más de 100 combatientes

Abu Ali Rayan, figura central de la unidad de élite del grupo armado, murió el sábado en un ataque en Harof. El grupo terrorista respondió con su mayor andanada desde el inicio de la guerra: 200 cohetes y 20 drones lanzados simultáneamente con misiles iraníes

Israel eliminó al comandante de

El nuevo líder supremo de Irán sigue sin aparecer en público, pero el régimen difundió su primer mensaje

Desde los medios oficiales de Teherán se atribuye al ayatolá Mojtaba Khamenei el apoyo al bloqueo del estrecho de Ormuz y la exigencia a los países vecinos para que “expulsen a los invasores”

El nuevo líder supremo de

Trump remarcó el objetivo de la ofensiva de EEUU en Medio Oriente: “Impedir que el imperio malvado de Irán posea armas nucleares”

El presidente estadounidense reconoció que el alza del crudo beneficia a su país como mayor productor mundial, pero subrayó que su verdadero objetivo es desmantelar las instalaciones atómicas iraníes

Trump remarcó el objetivo de

“Es el primer conflicto bélico 100% atravesado por la tecnología”: cómo la ciberguerra y los drones cambiaron la estrategia militar

El especialista en ciberseguridad Gabriel Zurdo analizó cómo los ciberataques, la inteligencia artificial y los drones de bajo costo están redefiniendo los conflictos armados

“Es el primer conflicto bélico
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
WhatsApp lanzará control parental para

WhatsApp lanzará control parental para cuentas de menores: cuándo llega a México y cómo activarlo paso a paso

‘Sueños de libertad’, avance del viernes 13 de marzo: Luz recibe una noticia devastadora y una irrupción inesperada sacude la fiesta

La estudiante universitaria Johanna Agria Jamioy murió tras ser atropellada por un bus de Transmilenio en Bogotá

Paloma Valencia ya tiene fórmula vicepresidencial: Juan Daniel Oviedo será su compañero en primera vuelta

Detuvieron a un hombre acusado de robarle a su mamá y encerrarla en una cámara frigorífica de pescado

INFOBAE AMÉRICA
María Corina Machado y Flávio

María Corina Machado y Flávio Bolsonaro prometieron ayudarse en defensa de la justicia

Discover Puerto Rico lanza 'Despierta tus sentidos', una campaña basada en la psicología del consumidor

Villanueva de la Cañada acogerá La Mussara Comunidad de Madrid el 27 de septiembre

Kovac espera que Schlotterbeck tome una decisión pronto sobre su futuro y asegura que no tiene "nada que ver"

EEUU confirma un incendio en el portaaviones 'Gerald Ford' "no relacionado con combates"

ENTRETENIMIENTO

Fans de ENHYPEN intentan frenar

Fans de ENHYPEN intentan frenar la salida de Heeseung con una petición que ya supera el millón de firmas

Sam Asghari comparó la situación de Britney Spears con las mujeres iraníes: “Ella también fue oprimida”

Nicole Kidman reveló que el mal aliento de Alexander Skarsgård arruinó sus escenas de besos en “Big Little Lies”

Alerta en los Oscar 2026: aumentan la seguridad tras las advertencias del FBI por un posible “ataque sorpresa” de Irán

Jennifer Lopez se sinceró sobre su divorcio de Ben Affleck: “Tuve que dejarlo todo”