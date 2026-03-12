Italia denunció un ataque con misil contra una de sus bases militares en el norte de Irak

Un soldado italiano y un soldado iraquí en Erbil, Irak (Defense Visual Information Distribution Service, U.S. Army photo by Sgt. Tracy McKithern)

El Gobierno de Italia ha denunciado este jueves un ataque con misil contra una base militar italiana situada en la ciudad de Erbil, capital de la región semiautónoma del Kurdistán iraquí, si bien ha recalcado que el suceso se ha saldado sin víctimas.

“Un misil ha impactado en nuestra base en Erbil. No hubo víctimas mortales ni heridos entre el personal italiano”, ha dicho el ministro de Defensa italiano, Guido Crosetto, según mensaje publicado por su cartera a través de redes sociales.

El titular de la cartera de Exteriores Antonio Tajani, ha condenado “firmemente” el ataque, antes de señalar que ha hablado con el embajador de Italia en Irak para abordara la situación.

“Afortunadamente, todos nuestros soldados se encuentran bien y a salvo en el búnker. Les expreso mi solidaridad y gratitud por su servicio diario a la patria”, ha señalado, sin pronunciarse sobre quién habría estado detrás del ataque, cuya autoría no ha sido reivindicada por el momento.

Diversos puntos de Irak han sido objetivo de ataques con misiles y drones por parte de Irán y milicias iraquíes proiraníes, parte de la respuesta a la ofensiva lanzada por sorpresa el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país asiático en plenas negociaciones entre Washington y Teherán para alcanzar un nuevo acuerdo nuclear.

Decenas de personas han muerto o resultado heridas este jueves a causa de un bombardeo contra una instalación de las Fuerzas de Movilización Popular (FMP), una coalición de milicias integradas en las fuerzas de seguridad de Irak, en la provincia de Anbar, sin que por ahora esté claro quién ha llevado a cabo el ataque.

Fuentes de seguridad citadas por el portal iraquí de noticias Shafaq han señalado que el ataque habría dejado cerca de cien muertos, más de 120 heridos y cerca de 45 desaparecidos, si bien las autoridades de Irak no han facilitado por ahora un balance de víctimas del bombardeo.

Humo y llamas se elevan tras un ataque con drones en Erbil, Irak/vía REUTERS

El lugar alcanzado, situado en Akashat, pertenece al grupo Ansaralá al Aufiya, parte de la 19ª Brigada de las FMP, una organización paraguas de decenas de milicias --muchas de ellas, proiraníes-- que son parte de las Fuerzas Armadas iraquíes, si bien hay denuncias sobre el peso de Teherán en la toma de decisiones de muchos de sus grupos.

El Mando de Operaciones Conjuntas de Irak ha mostrado su “grave preocupación” y ha condenado los “brutales y flagrantes ataques contra los héroes de as FMP mientras llevan a cabo sus deberes nacionales sagrados junto a sus hermanos en las fuerzas de seguridad, dentro de sus áreas de responsabilidad”.

“La continuación de estas transgresiones, violaciones y agresiones sistemáticas y repetidas, así como ataques indiscriminados, contribuirá al caos, amenazará la paz social y socavará los pilares de la seguridad y la estabilidad”, ha alertado, al tiempo que ha manifestado que estos actos “generan resentimiento e ira entre el paciente pueblo, que considera a los agresores totalmente responsables de las repercusiones”.

“Consideramos estas acciones y operaciones como una violación flagrante de la soberanía nacional y un ataque directo contra la dignidad de Irak”, ha zanjado, sin pronunciarse sobre quién habría estado detrás del ataque, ejecutado en medio del conflicto en Oriente Próximo, desatado tras la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.

El ataque ha llegado días después de que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, reclamara al primer ministro de Irak, Mohamed Shia al Sudani, que las autoridades adoptaran “todas las medidas posibles” para proteger al personal e instalaciones de Estados Unidos en el país, ante los ataques de Irán y milicias proiraníes en respuesta a la citada ofensiva.

(Con información de Europa Press)