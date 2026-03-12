Mundo

El Desierto de Lut: un laboratorio natural que desafía a la ciencia y fascina a exploradores de todo el mundo

Temperaturas récord, vientos que moldean el terreno y hallazgos de vida microscópica convierten este paraje iraní en un foco de investigaciones internacionales

El Desierto de Lut en
El Desierto de Lut en Irán ostenta el récord de la temperatura superficial más alta jamás registrada en la Tierra (Wikipedia)

El Desierto de Lut, en el sudeste de Irán, es reconocido por la comunidad científica como el lugar más caliente de la Tierra. Este vasto paisaje, de más de dos millones de hectáreas, ostenta el récord de temperatura superficial tras registrar valores de hasta 70,7 °C, una cifra intolerable para la supervivencia humana. Su clima extremo y sus características geológicas hacen que la vida y la exploración humana sean viables solo bajo condiciones muy controladas.

En 2005, mediciones satelitales realizadas por la NASA confirmaron que el Desierto de Lut había alcanzado la temperatura superficial más alta jamás registrada en la Tierra. Según el Servicio Geológico de los Estados Unidos, este registro supera ampliamente las marcas establecidas en otros desiertos como el Sahara o el Valle de la Muerte en Estados Unidos, situando al territorio iraní como caso excepcional en extremos térmicos.

El Desierto de Lut, también llamado Dasht-e Lut, deriva su nombre del persa y significa “desierto del vacío”. Esta denominación refleja la escasez absoluta de agua y vegetación que caracteriza la zona, donde la radiación solar intensa y la sequedad del aire generan un entorno casi estéril.

En 2016, UNESCO lo incluyó en su lista de Patrimonios Mundiales, destacando tanto su singularidad geológica como la relevancia de sus fenómenos naturales únicos.

Las condiciones que imposibilitan la vida y la exploración constantes

El Desierto de Lut se distingue tanto por su extensión como por condiciones climáticas que dificultan casi por completo la presencia humana. Estudios científicos, publicados en la revista científica Nature, han documentado temperaturas superficiales que superan los 70 °C durante el verano. Esta cifra representa un riesgo extremo para los seres humanos y para la mayoría de las formas de vida conocidas.

Las características geológicas y climáticas del Lut, como su altísima reflectividad solar y la presencia de planicies de sal y roca pulida, provocan una acumulación de radiación solar que eleva la temperatura del suelo más allá de los límites observados en otros desiertos.

La absoluta ausencia de agua
La absoluta ausencia de agua y vegetación caracteriza al Desierto de Lut, convirtiéndolo en uno de los ambientes más inhóspitos del planeta (Wikipedia)

A pesar de estas condiciones, el desierto continúa atrayendo a científicos y aventureros. En 2018, un equipo de la Organización Geográfica Nacional de Irán realizó una expedición equipada con trajes especiales y sistemas de hidratación automatizada, documentando las variaciones térmicas y la dinámica de los vientos que modelan el paisaje.

Asimismo, estos explicaron que en varios puntos del Dasht-e Lut, “la permanencia humana sin protección adecuada sería insostenible incluso durante cortos periodos de tiempo”, debido a la combinación de calor extremo y a la ausencia de agua superficial.

Transformaciones del paisaje y fenómenos geológicos

El paisaje del Desierto de Lut cambia constantemente debido a la acción de los vientos, que durante varios meses al año transportan grandes cantidades de arena y sedimentos. Esta erosión eólica da lugar a formaciones rocosas conocidas localmente como “kaluts”, que pueden alcanzar los 150 metros de altura y extenderse a lo largo de más de 40 kilómetros.

Estas estructuras, esculpidas por siglos de viento persistente, son un escenario útil para el estudio de los procesos de erosión. De acuerdo con la revista científica Geology Today, el Dasht-e Lut “es un laboratorio único donde es posible observar en tiempo real cómo la naturaleza moldea la superficie terrestre bajo condiciones extremas”.

Además de los kaluts, el desierto presenta mares de dunas, planicies salinas y superficies de roca pulida. Las dunas adoptan formas variadas, desde estrellas hasta líneas rectas que se extienden durante kilómetros, convirtiendo al Lut en un sitio clave para investigaciones sobre dinámica de arenas y formación de paisajes áridos.

Reconocido por la UNESCO como
Reconocido por la UNESCO como Patrimonio Mundial, el Desierto de Lut destaca por su singularidad geológica y fenómenos naturales únicos (Wikipedia)

Vida, adaptación y exploración en condiciones extremas

Durante décadas se pensó que el Desierto de Lut era un vacío total, sin capacidad para albergar vida. Sin embargo, investigaciones recientes han revelado la presencia de microorganismos extremófilos capaces de sobrevivir tanto a la sequedad como a las altas temperaturas.

Un estudio publicado por la Universidad de Teherán en 2023 identificó cepas de bacterias y hongos adaptadas a suelos salinos y áridos, lo que genera nuevos interrogantes sobre los límites de la vida en la Tierra.

Ali Reza Rahmani, microbiólogo y líder del equipo de investigación, explicó que “estos organismos desarrollaron mecanismos únicos para retener humedad y proteger sus estructuras celulares frente a la radiación y el calor intenso”.

El hallazgo de vida en este entorno sirve como modelo para comprender cómo podrían resistir los organismos en ambientes extremos de otros planetas y del sistema solar.

