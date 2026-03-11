Israel lanzó una nueva ofensiva contra cuarteles y almacenes de armas del grupo terrorista Hezbollah en Beirut

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) completaron esta mañana una nueva oleada de ataques en Beirut, específicamente en la zona de Dahiyeh, dirigida contra cuarteles y depósitos de armas de la organización Hezbollah. Además, las FDI informaron que ayer atacaron la sede del grupo terrorista en la región de Tiro, al sur de Líbano.

Según el comunicado, antes de los ataques se tomaron medidas para reducir el riesgo para la población civil en Israel, entre las cuales destacaron advertencias anticipadas, uso de armas de precisión y observaciones aéreas.

El Ejército israelí subrayó que continuarán actuando con contundencia contra Hezbollah, grupo que consideran opera bajo los auspicios del régimen iraní, y afirmaron que no permitirán daños a la ciudadanía israelí.

Por su parte, el grupo terrorista informó este martes que sus combatientes atacaron a tropas israelíes cerca de las ciudades fronterizas de Khiam y Odaisseh, en el sur del Líbano, y lanzaron cohetes contra territorio israelí, incluyendo un “sitio de defensa contra misiles” al sur de Haifa.

Posteriormente, Hezbollah indicó que mantenía enfrentamientos con una fuerza israelí cerca de la ciudad fronteriza de Aitaroun, utilizando armas ligeras y medianas.

Un miembro del personal de emergencia camina entre escombros y vehículos dañados en el lugar de un ataque israelí contra un edificio de apartamentos, en el centro de Beirut, Líbano, el 11 de marzo de 2026 (REUTERS/Emilie Madi)

Desde otro de los frentes de batalla que mantiene en tensión a Tel Aviv, el régimen de Irán lanzó una nueva oleada de ataques con misiles contra ciudades de Israel y objetivos estadounidenses en Medio Oriente, en una ofensiva que se extendió durante más de tres horas y que la Guardia Revolucionaria Islámica describió como “la más devastadora y la más dura” desde el inicio del conflicto.

La televisión estatal iraní IRIB reportó que el bombardeo fue “el más intenso y el más pesado desde el inicio de la guerra” y señaló que la ofensiva tuvo como blancos ciudades israelíes como Tel Aviv y Haifa.

En un comunicado difundido por la agencia iraní Fars, la Guardia Revolucionaria afirmó que los misiles impactaron “el corazón de Tel Aviv”, así como “las bases enemigas americanas-sionistas en Erbil”, capital del Kurdistán iraquí, y la Quinta Flota naval de Estados Unidos desplegada en la región.

Según otro mensaje de la Guardia Revolucionaria publicado por Tasnim, esta oleada representó la ofensiva “más devastadora y la más dura” desde el inicio de la guerra, y el cuerpo militar iraní indicó que la operación se prolongó durante más de tres horas.

Un edificio de apartamentos dañado tras un ataque israelí en el centro de Beirut, Líbano, el 11 de marzo de 2026, tras una escalada entre Hezbolá e Israel en medio del conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán (REUTERS/Emilie Madi)

Las FDI informaron que detectaron el lanzamiento de misiles desde Irán y activaron sus sistemas de defensa aérea para interceptar la amenaza. Según el ejército israelí, las fuerzas trabajaron para neutralizar los proyectiles.

Periodistas de la agencia AFP reportaron la activación de sirenas antiaéreas en Jerusalén y escucharon explosiones a la distancia durante la ofensiva. El servicio de emergencias Magen David Adom (MDA) comunicó que no se registraron víctimas como resultado de los ataques, aunque médicos y paramédicos atendieron a personas que sufrieron caídas mientras se dirigían a los refugios y a otras con episodios de ansiedad.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, aprobaron el martes una transferencia adicional inmediata de decenas de miles de millones de séqueles al presupuesto de Defensa con el objetivo de financiar la guerra contra Irán y Líbano.

Netanyahu justificó el aumento del gasto militar por el elevado costo de las operaciones en curso. “Teníamos que embarcarnos en esta campaña y estamos trabajando aún más duro con nuestros heroicos soldados y pilotos. Sin embargo, hay un gran pero: cuesta dinero, mucho dinero”, afirmó el primer ministro en un videomensaje difundido en sus canales oficiales.

Netanyahu anunció que Israel destinará un presupuesto especial para cubrir los gastos en defensa derivados de la guerra contra Irán (Europa Press)

Smotrich indicó que el aumento del presupuesto militar asciende a “decenas de miles de millones de séqueles”, aunque no ofreció detalles sobre la cifra exacta. El ministro sostuvo que el incremento debe entenderse “no como un gasto, sino como una inversión”.

A su vez, señaló que para facilitar la aprobación del presupuesto, el Gobierno dejará en suspenso algunas iniciativas como el avance de la ley de reclutamiento de ultraortodoxos y otras reformas que no cuentan con un amplio consenso político local.