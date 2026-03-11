El nuevo líder de Irán, quien aún guarda silencio, fue impuesto por la Guardia Revolucionaria

Mojtaba Khamenei fue elegido líder supremo de Irán tras la muerte de su padre, Ali Khamenei (Reuters)

La Guardia Revolucionaria de Irán impuso la elección de Mojtaba Khamenei como nuevo líder supremo, al considerarlo una versión más dócil de su padre que respaldaría sus políticas de línea dura, haciendo caso omiso de las preocupaciones de los pragmáticos, informaron fuentes iraníes de alto rango.

La Guardia, que ya era muy poderosa, ha ganado aún más influencia desde que comenzó la guerra y rápidamente superó las dudas de las figuras políticas y clericales, cuya oposición a la elección retrasó el anuncio durante horas, según las fuentes.

La Guardia Revolucionaria intervino directamente en la elección del nuevo líder supremo (Europa Press)

A las preocupaciones de quienes se oponían al nombramiento de Khamenei como líder supremo se sumaba el hecho de que, el martes por la noche, casi 48 horas después de su elección, aún no había hecho ninguna declaración, en medio de una guerra que ha causado la muerte de más de 1.000 iraníes.

La elección de Khamenei orquestada por la Guardia Revolucionaria, podría traducirse en una postura más agresiva en el extranjero y una represión interna más severa, afirmaron las tres fuentes iraníes de alto rango, un antiguo funcionario reformista y otra persona con información privilegiada.

Su designación se produjo en medio de la guerra y bajo fuerte presión de la Guardia Revolucionaria (Europa Press)

Dos de ellos dijeron que temían que el dominio de la Guardia sobre el sistema transformara aún más la república islámica en un Estado militar con solo una fina capa de legitimidad religiosa, lo que socavaría una base de apoyo ya menguante y dejaría menos margen para abordar amenazas complejas.

Aunque ha sido un influyente operador entre bastidores durante décadas al frente de la oficina de Ali Khamenei, Mojtaba Khamenei sigue siendo una figura desconocida para muchos iraníes y podría haber resultado herido en los ataques estadounidenses e israelíes que mataron a su padre.

Su silencio tras la elección ha generado inquietud entre sectores políticos y sociales (Reuters)

Un presentador de la televisión estatal pareció confirmar los rumores generalizados de que Khamenei había resultado herido, describiéndolo como un «janbaz», o «veterano herido» de la Guerra del Ramadán, como Irán denomina al conflicto actual. Reuters no ha podido confirmar su estado.

Eso, y los temores por su seguridad tras el asesinato de su padre el 28 de febrero, pueden explicar su silencio desde que la Asamblea de Expertos, integrada por 88 miembros, anunciara el domingo por la noche que lo habían elegido líder supremo del país. La autoridad la ostentan de forma más visible la Guardia Revolucionaria y la oficina del líder supremo, conocida como beyt, que opera un sistema paralelo de influencia en toda la burocracia.

Cualquier duda sobre quién estaba realmente al mando se disipó el sábado, cuando el presidente Masoud Pezeshkian, miembro de un triunvirato encargado de gobernar durante el intervalo entre líderes, se vio obligado a dar marcha atrás tras pedir disculpas a los Estados del Golfo por los ataques.

Masoud Pezeshkian fue obligado a retractarse tras disculparse con los Estados del Golfo por ataques recientes (Reuters)

Según informaron fuentes a Reuters, los altos mandos de la Guardia Revolucionaria se mostraron furiosos por sus palabras. Una de las tres fuentes de alto rango, que afirmó que la Guardia Revolucionaria ahora dirige Irán, dijo que Ali Khamenei había sido capaz de controlar al cuerpo, equilibrando sus opiniones con las de las élites políticas y clericales del sistema.

Pero incluso suponiendo que el nuevo líder esté lo suficientemente bien como para tomar el timón, la Guardia Revolucionaria podría tener ahora la última palabra en las decisiones importantes en el futuro, añadió la fuente.

Sectores políticos temen que la Guardia haya transformado Irán en un Estado militar (Reuters)

Mensaje directo de apoyo

La elección del líder corresponde constitucionalmente a la Asamblea de Expertos, pero en los dos nombramientos desde la Revolución Islámica de 1979, esta se ha visto influida por el consejo de otros agentes políticos influyentes.

Cuando el ayatolá Ruhollah Jomeini murió en 1989, el hacedor de reyes fue el influyente político Ali Akbar Hashemi Rafsanjani, quien dijo a la asamblea que Jomeini le había susurrado el nombre de Khamenei en su lecho de muerte.

Ali Khamenei fue líder supremo de Irán hasta su muerte el 28 de febrero (Reuters)

Esta vez, la decisión fue de la Guardia Revolucionaria, que fue mucho más directa en su mensaje, según las cinco fuentes, al usar el argumento de que la guerra requería un proceso rápido y la selección de un candidato que desafiara a Estados Unidos.

Debido a que su sala en la ciudad seminario de Qom fue bombardeada, la Asamblea de Expertos tuvo que reunirse en un lugar diferente, hasta ahora no revelado, y algunos de los miembros que no pudieron estar presentes no fueron informados de la votación, dijo uno de los miembros, el ayatolá Mohsen Heydari, en la televisión estatal.

El organismo alcanzó el quórum de dos tercios, señaló, sin especificar cuántos habían participado realmente, remarcando que entre el 85% y el 90% de los presentes respaldó a Mojtaba Khamenei

Durante décadas, Mojtaba Khamenei dirigió la oficina de su padre, consolidando vínculos con altos mandos militares

No quedó claro cuántos de los ausentes podrían haberlo respaldado o se habrían opuesto a él, pero las cifras mostraron que no se trataba de la decisión unánime que la Guardia Revolucionaria podría haber esperado.

A un grupo de ayatolás no les gustaba la aparente sucesión hereditaria y temían que la elección alejara incluso a muchos partidarios del sistema gobernante, dijeron dos de las fuentes.

La elección de Mojtaba Khamenei reavivó el debate sobre la sucesión hereditaria en Irán (AP Foto/Hadi Mizban)

Entre bastidores, algunos clérigos y miembros de la clase política intentaron impulsar una alternativa en numerosas discusiones durante la semana pasada, según una de las fuentes.

Sin embargo, el exfuncionario reformista dijo que la Guardia Revolucionaria había amenazado a los críticos del ascenso de Khamenei. La fuente interna iraní dijo que el cuerpo se había puesto en contacto con miembros de la asamblea, lo que provocó objeciones, pero al final se sintieron obligados a apoyarlo.

El nombramiento de Khamenei estaba previsto inicialmente para el domingo por la mañana, pero no se anunció hasta última hora de la tarde debido a la persistente oposición a su elección, afirmaron las cinco fuentes.

El nombramiento de Mojtaba ha sido interpretado como un giro hacia una línea más dura en Irán (Reuters)

Como jefe del beyt durante muchos años bajo el mandato de su padre, Mojtaba Khamenei había establecido vínculos muy estrechos con la Guardia, en particular con los comandantes de segundo nivel que han sustituido a los generales de alto rango muertos en la guerra, según un funcionario.

El resultado, según el exfuncionario reformista, será una política exterior e interior que avanzará en una dirección más radical, con la Guardia Revolucionaria consiguiendo finalmente lo que llevaba años buscando: el control total.

