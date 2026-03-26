El Nikkei cede un 0,27 % mientras se desinfla el optimismo por las negociaciones con Irán

Tokio, 26 mar (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, cedió un 0,27 % este jueves a medida que se desinfla el optimismo inicial por las aparentes negociaciones entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra, que Teherán niega.

El indicador, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, perdió 145,97 puntos, hasta situarse en 53.603,65 enteros.

El índice más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, bajó un 0,22 %, u 8,19 puntos, hasta las 3.642,8 unidades.

El parqué tokiota arrancó la sesión al alza después de que los medios se hicieran eco de una propuesta de paz de 15 puntos que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, envió a Teherán a través de Pakistán, si bien las autoridades iraníes rechazaron ese plan por considerarlo excesivo.

El impacto fue mayor en el principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, que cayó más de un 3 % al cierre de este jueves, en medio de la volatilidad generada por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. EFE