Merlin capta 767 millones, a precios de mercado, en su ampliación de capital para sus centros de datos

El plan de Merlin Properties para expandir su presencia en el sector de centros de datos contempla inversiones que alcanzarán los 4.470 millones de euros en la próxima fase de desarrollo, según informó la compañía durante un encuentro con inversores. Esta iniciativa busca consolidar a Merlin como actor destacado dentro del mercado digital en la península ibérica a través del despliegue de centros en ubicaciones estratégicas como Bilbao, Lisboa y Zaragoza. El aumento de capital recién ejecutado tiene como finalidad respaldar este proceso de crecimiento en infraestructuras tecnológicas.

De acuerdo con la información publicada por Merlin Properties y consignada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la empresa ha completado con éxito una ampliación de capital que alcanza los 767,6 millones de euros. Esta operación se efectuó mediante una colocación privada acelerada y dirigida exclusivamente a inversores institucionales, sin aplicar descuento respecto al precio de cotización de las acciones, que cerraron en 13,64 euros el día anterior a la operación. La compañía, que cotiza en el Ibex 35, ha comunicado que los recursos obtenidos se destinarán a impulsar el desarrollo de sus centros de datos, clave en su estrategia de diversificación y crecimiento.

La colocación implica la emisión de alrededor de 56,27 millones de nuevas acciones, equivalentes a un millón de euros de valor nominal y 12,64 euros correspondientes a la prima de emisión por cada título. El aumento representa aproximadamente un 10% del capital de Merlin Properties antes de la operación y se reduce a cerca de un 9% tras completar la ampliación. Según el reporte de Merlin, los fondos obtenidos serán canalizados principalmente hacia la fase III del desarrollo de los centros de datos, en la que se sumarán 412 megavatios de potencia agregada. Entre las expansiones previstas, destacan las ampliaciones en las instalaciones de Bilbao y Lisboa por 162 MW y 100 MW respectivamente, además de la construcción de un nuevo complejo en Zaragoza que añadirá 150 MW.

Tal como detalló la compañía a la CNMV, la estructura accionarial tras la ampliación mantiene a Banco Santander como principal inversor, con una participación del 24,71%, tras adquirir 13,9 millones de nuevas acciones. Nortia Capital, por su parte, incorporó 6,6 millones de títulos y eleva su participación hasta el 8,50%. Ambos accionistas, junto con Merlin, han acordado un periodo de compromiso de no venta de sesenta días a partir del cierre y ejecución del aumento de capital, bajo las condiciones de mercado habituales.

El proceso contempla que la escritura pública de la operación se suscriba el día de hoy, previendo que las nuevas acciones sean admitidas a negociación en las Bolsas de Valores de Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia a partir del próximo jueves 26 de marzo, con inicio de cotización programado para el viernes siguiente. Además, Merlin Properties estima que estas acciones se incorporarán al mercado regulado de Euronext Lisbon, ampliando así su presencia en mercados extranjeros. Según la información oficial proporcionada por la compañía, la liquidación y entrega definitiva de las acciones a los inversores está fijada para el 30 de marzo o en fechas próximas.

El medio encargado de liderar y coordinar la operación ha sido un consorcio financiero integrado por Banco Santander, Goldman Sachs, J.P. Morgan y Morgan Stanley. Como co-coordinadores participan BBVA, BNP Paribas, CaixaBank, Crédit Agricole and Investment Bank y Société Générale. Instituciones como Barclays, BofA Securities, Citigroup, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo, UBS Europe y Van Lanschot Kempen se han encargado de la función de entidades colocadoras. A su vez, Banco de Sabadell, Bankinter, Mediobanca-Banca di Credito Finanziario e ING Bank han operado como ‘co-bookrunners’, mientras que Alantra, Bestinver, JB Capital Markets, GVC Gaesco Valores, Natixis, Kutxabank Investment, SMBC Bank y Unicaja han participado en calidad de ‘co-lead managers’, apoyando la distribución y gestión de la ampliación de capital.

Merlin Properties ha señalado ante sus accionistas que el crecimiento del negocio de centros de datos representa el eje central de su estrategia para los próximos años, con la proyección de que dicho segmento concentre en 2032 hasta el 65% de la facturación anual prevista en unos 1.800 millones de euros. En contraste, esta división apenas abarcó un 6% de los ingresos de la empresa el año pasado. El impulso de la inversión en infraestructuras digitales forma parte del posicionamiento de la compañía en un mercado considerado clave para la transformación tecnológica de empresas y organismos públicos de la península ibérica, según publicó Merlin Properties en su comunicación oficial.

La operación forma parte de una hoja de ruta más amplia que incluye varias etapas de inversión. La fase I contó con una inversión de 614 millones de euros y la fase II alcanzó los 2.756 millones. El salto a la fase III supone la mayor inversión hasta la fecha y evidencia la apuesta de Merlin por incrementar la capacidad instalada y la cobertura geográfica de sus centros, siguiendo la tendencia de demanda creciente de servicios digitales y almacenamiento de datos en España y Portugal.

Con la incorporación de las nuevas acciones a diferentes mercados bursátiles, la compañía refuerza el acceso tanto a capital nacional como internacional. La coordinación de numerosas instituciones bancarias y financieras en la estructura de la operación responde a la dimensión y complejidad de la transacción, según consignó Merlin Properties. Todas las entidades involucradas tienen experiencia en grandes colocaciones de capital y han actuado para facilitar la captación de fondos bajo estándares de mercado aceptados por inversores institucionales.

La ejecución de la ampliación sin descuento frente a la cotización previa resalta la percepción de interés y confianza esperada por la compañía entre los grandes inversores, de acuerdo con el anuncio oficial hecho público por Merlin Properties ante la CNMV. El plan global de inversión, junto con la proyección de crecimiento en ingresos derivados del área de centros de datos, ha sido uno de los argumentos presentados a los inversores durante la ronda de captación, y su desarrollo se enfrentará a los retos habituales de expansión tecnológica y demanda de servicios digitales en la región ibérica.