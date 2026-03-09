Quién es Mojtaba Khamenei y qué puede cambiar en Irán tras la muerte de Alí Jamenei

La Asamblea de Expertos designó a Mojtaba Khamenei como nuevo líder supremo de Irán tras la muerte de Alí Jamenei

El ascenso de Mojtaba Khamenei al liderazgo supremo de Irán tras el asesinato de Alí Jamenei generó un intenso debate político y una atención internacional significativa. La designación enfrenta cuestionamientos sobre su legitimidad y la influencia de factores internos y externos en el futuro del régimen. El analista internacional, Claudio Fantini evaluó en Infobae en Vivo la legitimidad de la sucesión, el perfil del nuevo líder y los motivos detrás de la elección.

“Yo creo que Donald Trump cometió un error gravísimo al pretender impugnar a Mojtaba Khamenei. Eso lo propulsaba a Mojtaba Khamenei, porque Mojtaba tiene un par de límites que eran casi impedimentos”, sostuvo Fantini y ejemplificó: “Él no alcanzó el grado de marja, que es el de fuente de emulación dentro del chiismo duodecimano. Tampoco era un jurisconsulto experto en sharía, en la ley coránica. Y esas son dos limitaciones constitucionales para que sea el máximo ayatolá”.

Fantini señaló: “Si aparece el líder de la potencia enemiga en la guerra que está ocurriendo y dice: ‘No se les ocurra poner a fulano’, a mí me da la impresión de que el régimen queda casi obligado a ponerlo, porque si no lo hubiera hecho, parecía estar cumpliendo órdenes emanadas en la Casa Blanca”.

La designación de Mojtaba Khamenei genera polémica por su carácter casi dinástico y sus limitaciones religiosas según la constitución iraní - Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY

El peso histórico del liderazgo y los modelos de negociación en conflictos

El analista citó a Amos Oz y su división entre líderes dialoguistas y héroes mitológicos: “Los aspirantes a estadistas son dialoguistas, negociadores, priorizan la paz y el menor sufrimiento posible de las poblaciones al triunfo total, ese que solo se obtiene en los campos de batalla, ganando totalmente la guerra. Por el contrario, los aspirantes a héroes mitológicos, como esas figuras heroicas de la mitología, van por todo. No quieren victorias a medias o victorias parciales, quieren la totalidad de lo que se aspira como victoria. Y eso solo se consigue en los campos de batalla”, analizó.

Entre otras cosas, Fantini indicó que Amos Oz “se equivoca”, porque la historia parece sugerir lo contrario, es que a la paz la pueden hacer los dialoguistas, las palomas. “Se les dice halcones y palomas. Halcones son los intransigentes belicosos partidarios de la guerra y las palomas son los partidarios del diálogo, el entendimiento. Es más difícil para una paloma que para un halcón llegar a acuerdos que, de algún modo, hagan virar la proa del Estado que encabezan”, detalló.

El ascenso de Mojtaba Khamenei intensifica el debate político interno y atrae la atención internacional sobre el futuro de Irán - Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY

Mojtaba Khamenei: impedimentos, legitimidad y rol de Estados Unidos

Al mismo tiempo, el experto profundizó sobre el caso iraní: “Trump fue el que lo encumbró a Mukhtada. Al decir que no se les ocurra elegirlo a él. Mukhtada tiene más posibilidades que palomas como Mohamed Jatami o como Hassan Rohaní o como Mir Hussein Musavi. Por el apellido, por su fanatismo ideológico y porque su familia murió en el bombardeo en el que murió su padre”.

Consultado sobre si la designación incrementa la confrontación, Fantini respondió: “Yo creo que Mukhtada es quien puede mejor torcer el rumbo y enfilarlo hacia un acuerdo de coexistencia definitivo con Israel. Él tiene músculo, lo que no quiere decir que es lo que va a hacer”.

Apoyos internos, vínculos militares y la Liga Árabe

Entre otras cosas, Fantini subrayó el aval interno de Mojtaba: “Él también tiene el aval de su apellido. No solo era el hijo, sino que era el hijo predilecto de Alí Jamenei. Él tiene un hermano, y además es un tipo que toda su vida tejió vínculos muy estrechos con los Pasdarán, que son los cuerpos de combate, los cuerpos militares de los Guardianes de la Revolución Islámica”.

El ascenso de Mojtaba Khamenei intensifica el debate político interno y atrae la atención internacional sobre el futuro de Irán - Oficina del Líder Supremo de Irán/WANA (Agencia de Noticias de Asia Occidental)/Folleto vía REUTERS/Foto de archivo

Sobre las relaciones internacionales, el especialista analizó que “la prioridad en la década que gobernó Jomeini no era la destrucción de Israel, sino generar una cadena de revoluciones islámicas que tumbara las monarquías suníes y los regímenes laicos suníes en los países árabes y los pusiera bajo el liderazgo de Irán. Esa fue la prioridad número uno. Cuando llegó Jamenei, puso como prioridad número uno la destrucción de Israel”.

“Mojtaba puede estar en mejores condiciones que las palomas del régimen para negociar una forma de reconocimiento a Israel que traiga la paz en esa región atribulada. Para un moderado del régimen iraní le sería más difícil lograr el apoyo de todas las facciones duras que tiene ese régimen”, concluyó.

