El presidente de Irán pidió disculpas a los países vecinos por los ataques y desató una crisis interna en el régimen

Las declaraciones del mandatario suscitaron respuestas inmediatas de figuras ultraconservadoras y miembros del parlamento iraní

En un mensaje oficial, Pezeshkian condicionó el cese de ataques a que no se usen territorios vecinos para operaciones estadounidenses (EFE)

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, generó una intensa controversia en su país tras ofrecer disculpas a los países de la región que han sido blanco de ataques iraníes durante la actual guerra.

Las declaraciones, difundidas en un video oficial, suscitaron respuestas inmediatas de figuras ultraconservadoras y miembros del parlamento iraní, quienes cuestionaron la decisión del mandatario y lo acusaron de debilitar la postura nacional ante sus vecinos y adversarios.

Pezeshkian dirigió un mensaje a los países vecinos afectados por las operaciones militares de Irán, y no aseguró que no serían atacados si evitaban que su territorio fuera utilizado para acciones militares estadounidenses contra la República Islámica.

Las críticas internas surgieron de inmediato y la presión para mantener una línea dura se intensificó.

Hamid Rasei afirmó que los países que albergan bases de Estados Unidos deberían disculparse

El parlamentario ultraconservador Hamid Rasei declaró públicamente que “quienes deben disculparse son los países que han convertido su territorio en bases militares de Estados Unidos”.

Este argumento fue respaldado por clérigos y legisladores, quienes solicitaron la disolución del consejo provisional de liderazgo que Pezeshkian integra junto a dos funcionarios más y que dirige el país tras la muerte del líder supremo, Ali Khamenei en ataques atribuidos a Israel y Estados Unidos.

Algunos sectores exigieron la pronta designación de un nuevo líder para “garantizar la protección de la revolución” y evitar vacilaciones ante enemigos externos.

Ali Khamenei murió en un bombardeo atribuido a fuerzas israelíes y estadounidenses (Reuters)

El presidente subrayó que los objetivos de las operaciones militares iraníes han sido bases y recursos militares extranjeros, no naciones amigas ni vecinas. Además, reiteró que las acciones defensivas iraníes se dirigen exclusivamente contra instalaciones que representan amenazas directas para la seguridad nacional.

En las últimas semanas, Irán lanzó misiles y drones sobre países del Golfo Pérsico, argumentando que respondía a la presencia de bases estadounidenses responsables de ataques previos.

Estas operaciones han causado daños en infraestructuras civiles y oficiales, incluidas embajadas, y han provocado incendios y explosiones en varias capitales regionales.

La madrugada del sábado se registraron nuevos ataques en Baréin, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Qatar, con daños materiales y la activación de sistemas de defensa antiaérea.

Irán lanzó un drone contra el aeropuerto internacional de Dubái. La semana pasada ya habia sucedido lo mismo

El presidente reconoció en televisión estatal que las Fuerzas Armadas y la Guardia Revolucionaria actuaron de forma autónoma ante la ausencia de sus principales comandantes, lo que acrecentó las dudas internas sobre el control del poder político y militar.

En el plano internacional, la ofensiva iraní y las disculpas del presidente provocaron la convocatoria urgente de una reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la Liga Árabe.

Representantes de Kuwait, Arabia Saudita, Qatar, Omán, Jordania y Egipto solicitaron discutir la situación en una videoconferencia de emergencia, donde se denunció la “grave violación al derecho internacional” y se exigió frenar la escalada bélica.

A la vez, el presidente estadounidense Donald Trump reaccionó en redes sociales al mensaje de Pezeshkian, interpretando el gesto como una muestra de debilidad y afirmando que la presión militar estadounidense e israelí forzó a Irán a retractarse.

Trump aseguró que la presión militar estadounidense e israelí había forzado la retractación iraní (Reuters)

Trump advirtió que su país respondería con mayor fuerza ante nuevos ataques, mientras la administración iraní reiteró que solo suspendería sus operaciones si cesaban los ataques contra su territorio desde bases extranjeras.

(Con información de EFE)

