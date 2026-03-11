El nerviosismo en Wall Street provocó cierres a la baja debido a la incertidumbre por la guerra en Oriente Medio

Fotografía de archivo de un corredor de bolsa mira los tableros de indicadores. EFE/Justin Lane

Wall Street cerró en baja el miércoles, con los mercados enfocados en la escalada de las hostilidades y las consecuencias económicas de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, pese a la publicación de un informe de inflación moderada. El nerviosismo de los inversores estuvo marcado por la preocupación en torno al suministro de petróleo, en medio de ataques de Irán a barcos en el estrecho de Ormuz y la advertencia de Teherán sobre un posible aumento del precio del crudo hasta los 200 dólares por barril, más del doble de su nivel actual.

El índice S&P 500 retrocedió 5,93 puntos, equivalente a un 0,09%, y finalizó en 6.775,55 puntos, mientras que el Dow Jones Industrial Average cayó 291,12 puntos o un 0,6% hasta 47.415,39. Por su parte, el Nasdaq Composite avanzó 17,16 puntos, un 0,08%, para ubicarse en 22.714,27 unidades. Estos movimientos reflejaron un comportamiento contenido en comparación con la volatilidad registrada desde el inicio del conflicto en Oriente Medio.

Las preocupaciones sobre el suministro de petróleo se intensificaron debido a que el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, por donde transita una quinta parte del petróleo mundial, fue interrumpido en su mayor parte. Irán continuó con ataques en la zona y prometió impedir la exportación de crudo a sus enemigos, mientras que la OPEP garantizó que Arabia Saudita había incrementado la producción y la Agencia Internacional de Energía anunció la liberación de 400 millones de barriles de reservas estratégicas para mitigar la presión en el corto plazo.

El precio del barril de Brent subió un 4,8% y cerró en 91,98 dólares, mientras que el crudo de referencia en Estados Unidos aumentó un 4,6% hasta 87,25 dólares. Este repunte generó inquietud por un posible efecto inflacionario a nivel global, en momentos en que los tanques de almacenamiento de crudo en la región se llenan por la falta de salida hacia los mercados.

El informe del índice de precios al consumo del Departamento de Trabajo de Estados Unidos mostró que la inflación se mantuvo moderada, situándose en un 2,4% interanual en febrero, en línea con el mes previo y por debajo del 2,5% previsto por los analistas. Sin embargo, el dato no contempla el alza reciente de los combustibles, lo que mantiene la preocupación sobre un posible repunte inflacionario en los próximos meses. Analistas advierten que la persistencia de la guerra podría generar un “brote inflacionario primaveral” y aumentar el riesgo de estanflación, una situación difícil de manejar para la Reserva Federal.

Operadores trabajan intensamente frente a múltiples pantallas y gráficos en una sala de bolsa, mientras monitorean el comportamiento de los mercados financieros en tiempo real. Los tableros electrónicos muestran variaciones en los precios de acciones e índices, reflejando la volatilidad de la jornada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dentro del mercado accionario, la tecnológica Oracle impulsó al sector tras presentar beneficios y previsiones de ingresos superiores a lo esperado y anticipar un crecimiento sostenido en la demanda de servicios de computación en la nube e inteligencia artificial hasta 2027. Sus acciones subieron un 9,2%. En contraste, Campbell’s descendió un 7,1% tras reportar utilidades menores a lo esperado y recortar sus proyecciones para el año fiscal, debido a la debilidad de su segmento de snacks.

En los mercados internacionales, los principales índices europeos retrocedieron, con una caída del 1,4% en el DAX alemán, mientras que en Asia, el Nikkei japonés avanzó un 1,4%. En el mercado de bonos, el rendimiento de los títulos del Tesoro estadounidense a diez años subió al 4,22%, desde el 4,15% del día anterior, presionando a la baja los precios de otros activos.

El panorama de volatilidad llevó a los operadores a retrasar sus expectativas sobre un posible recorte de tasas de interés por parte de la Reserva Federal, una medida que el expresidente Donald Trump ha reclamado insistentemente. Los analistas consideran que una combinación de alta inflación y bajo crecimiento económico podría complicar la respuesta de la autoridad monetaria en los próximos meses.

(Con información de AP y Reuters)