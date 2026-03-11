Mundo

El jefe de la policía de Irán amenazó a los manifestantes que confronten al régimen: “Les haremos lo mismo que a un enemigo”

La declaración de Ahmad-Reza Radan surgió en medio de temores por un posible resurgimiento de protestas masivas contra las autoridades en Teherán y otras ciudades del país

Foto obtenida por The Associated
Foto obtenida por The Associated Press que muestra los disturbios y protestas en Teherán, Irán, el 9 de enero del 2026 (Usuario de redes sociales via AP)

El jefe de la policía nacional del régimen iraní, Ahmad-Reza Radan, amenazó a quienes respaldan a los adversarios de Teherán (en referencia a Estados Unidos e Israel) y aseguró que serán tratados como “enemigos”, en medio de temores por un posible resurgimiento de protestas masivas contra las autoridades de a república islámica.

“Si alguien se presenta a favor de los deseos del enemigo, ya no lo veremos simplemente como un manifestante, lo veremos como un enemigo”, afirmó Radan en declaraciones transmitidas por la emisora estatal IRIB.

En ese sentido, insistió: “Y les haremos lo mismo que a un enemigo. Los trataremos como tratamos a nuestros enemigos”. El funcionario indicó que todas las fuerzas de seguridad “están listas, con las manos en el gatillo, preparadas para defender su revolución”.

Irán aseguró que responderá a los bombardeos estadounidenses e israelíes en zonas residenciales, según declaró el portavoz de las fuerzas armadas, Abolfazl Shekarchi, citado por un medio afiliado al ejército de Teherán.

Shekarchi instó además a los países de la región y a los musulmanes a señalar “los escondites de Estados Unidos y el sionismo” con el fin de maximizar la precisión y el impacto de los ataques iraníes, y minimizar el daño a la población civil, que, según sostuvo, es “utilizada como escudo humano”.

El jefe de la policía
El jefe de la policía nacional del régimen iraní, Ahmad-Reza Radan

Las amenazas se producen luego de la represión de protestas antigubernamentales en diciembre y enero, desencadenadas por la crisis económica y social en Irán. Las autoridades catalogaron las manifestaciones como “disturbios” y, en su momento, Radan lanzó un ultimátum para que los participantes se entregaran o enfrentaran “todo el peso de la ley”.

El régimen iraní reconoció más de 3.000 muertes en estos episodios, incluidos miembros de las fuerzas de seguridad y transeúntes, y atribuye la violencia a “actos terroristas” fomentados por enemigos externos.

Sin embargo, la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRANA), con sede en Estados Unidos, registró más de 7.000 muertes, en su mayoría manifestantes, y estima que la cifra real podría ser mayor. Según el organismo, más de 50.000 personas fueron arrestadas.

En el inicio de la represión, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó apoyo a los manifestantes y amenazó con intervenir en su favor, aunque luego centró sus advertencias en el programa nuclear iraní. El 28 de febrero, Washington e Israel lanzaron ataques contra Irán, lo que provocó represalias iraníes contra el territorio israelí y bases estadounidenses en el Golfo.

Autos arden en una calle
Autos arden en una calle durante una protesta por el desplome de la moneda, en Teherán, Irán, el 8 de enero de 2026 (Agencia de Noticias de Asia Occidental vía REUTERS)

Antes de que estalle el conflicto bélico en Medio Oriente, la institución analizó las manifestaciones de los iraníes en contra del régimen ayatollah de Ali Khamenei: “El patrón de protestas en la capital ha tomado en gran medida la forma de reuniones dispersas, de corta duración y fluidas, un enfoque moldeado en respuesta a la fuerte presencia de fuerzas de seguridad y al aumento de la presión sobre el terreno”.

A su vez, señalaron que recibieron reportes de drones de vigilancia volando sobre las cabezas y movimientos de fuerzas de seguridad alrededor de los lugares de protesta, lo que indica un monitoreo y control de seguridad continuado.

Semanas previas a su muerte, Khamenei reconoció el descontento social expresado en las protestas que se registraron en distintas ciudades del país.

Khamenei señaló que el presidente y los altos funcionarios estuvieron trabajando para resolver las dificultades económicas derivadas de las sanciones internacionales. “Los comerciantes protestan contra esta situación y eso es completamente justo”, afirmó.

Sin embargo, el ayatollah advirtió que, aunque las autoridades deben dialogar con los manifestantes, no habrá tolerancia con quienes considere “alborotadores”. “A esos hay que ponerlos en su sitio”, sostuvo.

(Con información de AFP)

