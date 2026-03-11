Mundo

El estado de salud de Mojtaba Khamenei suscita rumores tras su nombramiento como líder supremo

La confirmación de lesiones por parte de diplomáticos y la escasa comunicación oficial han incrementado la incertidumbre sobre la condición del dirigente iraní después del bombardeo que costó la vida de sus familiares

El ayatolá Mojtaba Khamenei, designado
El ayatolá Mojtaba Khamenei, designado como nuevo líder supremo de Irán, no ha realizado apariciones públicas desde su nombramiento. (Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS)

El ayatolá Mojtaba Khamenei, nuevo líder supremo de Irán, no ha aparecido en público ni realizado declaraciones desde su designación el domingo, lo que ha dado lugar a múltiples rumores sobre su estado de salud y paradero. Su ausencia se atribuye tanto a las heridas sufridas en los bombardeos del inicio de la guerra como a su condición de objetivo prioritario para Estados Unidos e Israel.

Yusef Pezeshkian, hijo del presidente iraní Masud Pezeshkian y asesor del gobierno, afirmó el miércoles en Telegram que Mojtaba Khamenei está “sano y salvo”, tras consultar a personas con contactos cercanos. Esta declaración se produce tras días de especulaciones sobre la suerte del nuevo dirigente. Hasta el momento, ningún responsable iraní había hecho comentarios públicos al respecto.

El embajador de Irán en Chipre, Alireza Salarian, confirmó al diario The Guardian que Khamenei resultó herido en el bombardeo en el que murieron su padre Alí Khamenei, su madre y su esposa. Salarian añadió que “cree” que el líder se encuentra hospitalizado y mencionó heridas en las piernas, la mano y el brazo. Tres funcionarios iraníes citados por The New York Times también indicaron que las lesiones se localizan “sobre todo en las piernas”, pero que Khamenei permanece seguro en un lugar de alta protección, con comunicaciones restringidas.

Medios estatales iraníes han presentado a Khamenei como un “veterano herido de la guerra del Ramadán”, en referencia al conflicto iniciado durante el mes sagrado musulmán. Su imagen se ha multiplicado en carteles y pancartas en Teherán, donde una de ellas lo muestra recibiendo simbólicamente la bandera nacional de manos de su padre, bajo la mirada de Ruhollah Jomeini, fundador de la república islámica. Miles de simpatizantes han exhibido su retrato en manifestaciones recientes, aunque también se han registrado gritos nocturnos de “¡Muerte a Mojtaba!” por parte de vecinos, lo que refleja el rechazo de sectores de la población.

La ausencia de Mojtaba Khamenei
La ausencia de Mojtaba Khamenei aumenta los rumores sobre su estado de salud tras resultar herido en el bombardeo que mató a su padre, Alí Khamenei. (Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS)

El nombramiento de Mojtaba Khamenei como líder supremo ocurrió tras la muerte de su padre, Alí Khamenei, en un ataque aéreo de Estados Unidos e Israel el 28 de febrero. El bombardeo también acabó con la vida de otros miembros de la familia. La designación de Mojtaba fue realizada por un consejo de 88 clérigos, instancia que otorga el cargo de por vida. Desde entonces, no se ha visto públicamente al nuevo líder, alimentando las especulaciones sobre su estado físico y su capacidad para ejercer el poder en medio de la guerra.

El liderazgo de Mojtaba Khamenei ha sido vinculado a la represión de protestas antigubernamentales desde 2009 y se percibe cercano a los Guardianes de la Revolución, el brazo ideológico y militar de la república islámica. La televisión estatal y funcionarios han evitado dar detalles sobre la gravedad de sus heridas, mientras analistas internacionales, como Emile Hokayem del International Institute for Strategic Studies en Londres, suponen que Khamenei permanecerá “en un búnker durante mucho tiempo” tras perder a su padre, madre y esposa en el ataque inicial.

Funcionarios y familiares iraníes confirman
Funcionarios y familiares iraníes confirman que Mojtaba Khamenei está seguro y hospitalizado, con heridas principalmente en las piernas. (Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS)

Desde su designación, la conducción del gobierno ha recaído en figuras como el jefe del Consejo Superior de Seguridad, Alí Larijani, y el presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, según fuentes iraníes y occidentales. Tanto el ejército como los Guardianes de la Revolución y aliados regionales como los hutíes y Hezbollah han expresado lealtad al nuevo líder.

El nombramiento de Mojtaba Khamenei
El nombramiento de Mojtaba Khamenei como líder supremo de Irán fue realizado por un consejo de 88 clérigos tras la muerte de Alí Khamenei. (Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS)

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, transmitió su “apoyo inquebrantable” a Khamenei. En contraste, el presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió antes de la designación que Mojtaba Khamenei “no será aceptado” como líder supremo y que, sin la aprobación de Washington, “no durará mucho tiempo”.

(Con información de AFP)

