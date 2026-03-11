Mundo

Andrei Serbin Pont: “Irán no necesita controlar el estrecho de Ormuz, necesita asegurarse de que el costo de operar sea alto”

El analista explicó que Teherán busca encarecer la operación en la zona sin necesidad de control físico, generando impacto inmediato en los precios internacionales

Guardar
El analista internacional Andrei Serbin, explicó sobre el mercado global del petroleo que impactó debido a la guerra en Medio Oriente

En el programa Infobae al Mediodía, con Maru Duffard, Facundo Kablan, Jimena Grandinetti y Fede Mayol, el analista internacional Andrei Serbin Pont explicó que la presión ejercida por Teherán sobre el estrecho de Ormuz, constituye su principal herramienta de confrontación frente a Estados Unidos y sus aliados.

Una nueva escalada de tensión impacta el mercado internacional del petróleo tras los recientes ataques atribuidos a Irán en el estrecho de Ormuz, provocando interrupciones en el tránsito de buques y afectando el precio global del crudo.

Nueva Programación

streaming-image

INFOBAE AL AMANECER

Infobae En Vivo inicia su jornada con una primera edición informativa pensada para arrancar el día bien informado. Un espacio ágil y plural, con las noticias clave de la mañana, análisis temprano y contexto para anticipar la agenda del día.

De Lun a Vie 10 a 12 hs

streaming-image

INFOBAE A LAS NUEVE

La edición am abordará la información que define el día, en un formato ágil que atrapa a la audiencia.

De Lun a Vie 12 a 15 hs

streaming-image

INFOBAE AL MEDIODÍA

La edición del mediodía propone una mirada amplia de la actualidad, con contenidos diversos, foco internacional y el respaldo de las redacciones de Infobae en el mundo.

De Lun a Vie 15 a 18 hs

streaming-image

INFOBAE A LA TARDE

La edición de la tarde propone un espacio de análisis y debate sobre los temas que marcan la agenda del día, con un enfoque dinámico, elocuente y profundo.

De Lun a Vie 18 a 21 hs

streaming-image

INFOBAE AL REGRESO

La edición PM se centra en el análisis político de la jornada, con contexto, debate y las claves de la agenda del día siguiente.

De Lun a Vie 21 a 0 hs

streaming-image

INFOBAE A LA NOCHE

A partir de las 21hs y hasta las 7am, inicia Infobae de Noche, una propuesta musical que completa la grilla y acompaña a la audiencia.

De Lun a Dom 0 a 10 hs

“Irán no necesita controlar físicamente el estrecho. Irán necesita seguir asegurándose de que el costo de operar el estrecho sea demasiado alto para que sea viable”, puntualizó el analista.

El estrecho de Ormuz se
El estrecho de Ormuz se convirtió en el epicentro de nuevos ataques a buques petroleros (Captura de video)

En las últimas horas, tres buques que intentaron cruzar el estrecho fueron alcanzados por proyectiles no identificados, lo que generó nuevas preocupaciones sobre la estabilidad del suministro internacional.

De acuerdo con Serbin Pont, el barril de petróleo se mantiene por encima de USD 90, con repercusiones inmediatas en los surtidores de varios países.

La crisis en el estrecho ha provocado que unos 20 millones de barriles diarios de crudo no lleguen al mercado internacional, lo que representa una merma significativa y agrava la volatilidad de los precios, según el especialista.

Durante el programa, el analista internacional destacó que, ante la escasez de crudo, los países del G7 han iniciado conversaciones para evaluar la utilización de reservas estratégicas.

Los países del G7 evalúan
Los países del G7 evalúan la liberación de reservas estratégicas ante la crisis energética (Saul Loeb, Pool Photo via AP)

“Las reservas estratégicas son parte de una estrategia ya establecida desde los años setenta, en los cuales muchos países mantienen reservas de petróleo que pueden ser inyectadas al mercado internacional para tratar de aliviar los precios”, explicó.

La suma de reservas disponibles entre los integrantes del grupo asciende a aproximadamente 1.200 millones de barriles, una cantidad que podría emplearse para mitigar el impacto de la crisis.

El precio internacional del petróleo
El precio internacional del petróleo se mantiene por encima de los noventa dólares tras los incidentes en Ormuz (Europa Press)

El antecedente más reciente de activación de estas reservas ocurrió durante la invasión rusa a Ucrania en 2022, cuando se volcaron al mercado 180 millones de barriles.

Sin embargo, Serbin Pont señaló que la situación actual difiere en volumen, ya que en aquel momento la reducción diaria del suministro fue de 2 millones de barriles, mientras que hoy el recorte alcanza los 20 millones.

Los miembros del G7 coincidieron en la necesidad de que la Agencia Internacional de la Energía (AIE) adopte “medidas proactivas” para enfrentar la crisis energética, lo que incluye el uso de reservas estratégicas de petróleo.

La Agencia Internacional de la
La Agencia Internacional de la Energía analiza la utilización de reservas estratégicas ante la crisis (Reuters)

Las reglas de la AIE estipulan que sus miembros deben mantener reservas equivalentes a al menos 90 días de importaciones para afrontar interrupciones excepcionales en el suministro.

Serbin Pont subrayó en el programa la relevancia de un antiguo oleoducto operado por Arabia Saudita que conecta con el mar Rojo.

Esta infraestructura, instalada hace décadas, permite transportar hasta 7 millones de barriles diarios, convirtiéndose en una alternativa clave para aliviar la presión sobre el estrecho de Ormuz y mantener el flujo de crudo hacia los mercados internacionales.

Irán amenaza con impedir el
Irán amenaza con impedir el paso de petróleo por el estrecho de Ormuz en respuesta a la presión internacional (Reuters)

Temas Relacionados

Infobae en VivoEstrecho de OsmuzIránPetróleoAndrei Serbin Pont

Últimas Noticias

Israel aseguró que está “logrando sus objetivos” en la ofensiva militar contra el régimen de Irán

El ministro de Defensa, Israel Katz, afirmó que los bombardeos han destruido las capacidades estratégicas de Teherán y que la operación continuará hasta eliminar el programa nuclear y la producción de misiles

Israel aseguró que está “logrando

De Santa Monica a Southend: los muelles más largos del mundo y qué factores hacen imposible un solo ganador

Materiales, funciones y criterios técnicos distintos ponen en jaque a cualquier intento de establecer una lista única y definitiva de las grandes estructuras costeras

De Santa Monica a Southend:

El nerviosismo en Wall Street provocó cierres a la baja debido a la incertidumbre por la guerra en Oriente Medio

Las principales plazas bursátiles estadounidenses experimentaron movimientos dispares en la última jornada debido a la preocupación de los inversionistas ante riesgos geopolíticos y a una nueva escalada en los precios internacionales del petróleo

El nerviosismo en Wall Street

Rusia restringió el acceso a internet y limitó servicios móviles en Moscú y otras regiones

Solo algunos servicios esenciales mantienen conectividad, mientras la mayoría de plataformas y redes sociales permanecen bloqueadas

Rusia restringió el acceso a

Hackers vinculados a Irán realizaron el mayor ciberataque contra una empresa estadounidense desde el inicio del conflicto en Medio Oriente

El grupo Handala, afín al régimen iraní, reivindicó la operación como represalia por el bombardeo de una escuela de niñas en Minab el primer día de los ataques de Washington y Tel Aviv contra Irán

Hackers vinculados a Irán realizaron
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Real Madrid - Manchester City,

Real Madrid - Manchester City, en directo: el partido de octavos de final de Champions en vivo

Petro respondió a demanda que busca que se abstenga de hablar de fraude electoral: “Que no sueñen con censurar al presidente”

“Ángel del gas” mantiene el balón a 50 soles en Chorrillos y vecinos forman largas filas ante precios que superan los 100 soles en Lima

Resultado Súper Astro Sol: signo y números ganadores hoy, miércoles 11 de marzo

Conductor de la empresa Santa Catalina es asesinado cerca a su paradero de la ruta 23 en Villa El Salvador

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Las reservas internacionales brutas de Nicaragua aumentaron a 9.045,3 millones de dólares

Hizbulá confirma el lanzamiento de "decenas" de proyectiles contra el norte de Israel

La ONU rechaza resolución rusa que pide a "todas las partes" detener ataques en Oriente Medio

La Cámara de Diputados de México rechaza iniciativa de reforma electoral de Sheinbaum

EEUU aumenta a 36.000 ciudadanos evacuados de Oriente Medio

ENTRETENIMIENTO

Premios Oscar 2026: qué pasó

Premios Oscar 2026: qué pasó con las estrellas de la selfie más famosa de Hollywood

“Zootopia 2″, la película animada más taquillera de la historia, ya puede verse en streaming

La nieta del dictador Benito Mussolini entra a la casa de Big Brother: Alessandra Mussolini será concursante de “Grande Fratello VIP 2026”

Taylor Swift vuelve a coronarse como la cantante más rica del mundo

Surf, tiburones y tatuajes familiares: la vida de Chris Hemsworth lejos de Hollywood