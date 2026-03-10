Rusia y Ucrania afirman haber logrado avances en primera línea del frente

Ambos líderes se acusan mutuamente de obstaculizar negociaciones de paz (REUTERS)

Funcionarios rusos y ucranianos hicieron afirmaciones rivales sobre éxitos en el campo de batalla en su guerra de cuatro años: Ucrania dijo que hizo retroceder a las fuerzas de Moscú a través de lugares en la línea del frente y el Kremlin insistió en que la invasión rusa de su vecino está progresando.

Al mismo tiempo, continuaron los ataques casi diarios de Rusia contra zonas civiles ucranianas, matando a varias personas, mientras Washington posponía las conversaciones patrocinadas entre ambas partes debido a la guerra en Oriente Medio.

Ataques con drones en Donetsk provocaron al menos 17 heridos (Reuters)

Rusia y Ucrania presumen de éxitos contradictorios

A pesar de la escasez de soldados, las fuerzas ucranianas han recuperado recientemente casi todo el territorio de la región industrial sudoriental de Dnipropetrovsk durante una contraofensiva, expulsando a las tropas rusas de más de 400 kilómetros cuadrados (150 millas cuadradas), dijo el mayor general Oleksandr Komarenko en una entrevista publicada el martes por el medio de comunicación local RBC-Ucrania.

Tropas locales recuperaron territorio en la región industrial sudoriental (Europa Press)

Las tropas rusas están mal abastecidas y carecen de apoyo, declaró a The Associated Press Andrii Kyianenko, subcomandante del batallón del 425.º Regimiento de Asalto Separado “Skelia”, desplegado en la zona. Los soldados ucranianos han atravesado las defensas rusas y han avanzado más de 10 kilómetros (6 millas), añadió.

No hubo ninguna verificación independiente de la situación militar.

Sin embargo, el Instituto para el Estudio de la Guerra, un grupo de expertos con sede en Washington, dijo el lunes por la noche que los recientes contraataques ucranianos “están generando efectos tácticos, operativos y estratégicos que pueden perturbar el plan de campaña ofensiva de Rusia para la primavera-verano de 2026”.

Zonas residenciales fueron blanco de bombardeos recientes, como ocurrió en Kharkiv (Reuters)

Mientras tanto, el presidente ruso, Vladímir Putin, afirmó el martes que las fuerzas rusas han ampliado sus avances en la región oriental ucraniana del Donbás, cuya captura Moscú ha convertido en uno de los objetivos de su invasión.

El mandatario ruso presidió reuniones estratégicas con líderes regionales (Reuters)

Ucrania controlaba alrededor del 25% del Donbás hace seis meses, pero ahora solo controla entre el 15% y el 17%, afirmó Putin.

Las fuerzas de ocupación aseguran dominar entre el 83% y 85% del Donbás (Europa Press)

Hizo esta afirmación durante una reunión con Denis Pushilin, el jefe designado por el Kremlin de las zonas del Donbás controladas por las fuerzas rusas. No fue posible verificar la afirmación.

Un asesor del Kremlin afirmó que Putin le dijo al presidente estadounidense Donald Trump el lunes por la noche que las fuerzas rusas están “avanzando con bastante éxito” en Ucrania.

Putin transmitió su visión militar al presidente estadounidense Donald Trump (Reuters)

Ese progreso debería “alentar” a Kiev a “avanzar hacia una solución negociada del conflicto”, dijo Yuri Ushakov a los periodistas, a pesar de que Zelensky ha exigido repetidamente un acuerdo de paz duradero y los gobiernos europeos acusan a Putin de fingir interés en las conversaciones mientras el ejército ruso sigue golpeando a Ucrania.

Rusia ataca zonas civiles ucranianas

Explosiones destruyeron viviendas y comercios en varios barrios urbanos (Reuters)

Tres potentes bombas planeadoras impactaron en el centro de la ciudad de Sloviansk, en el este de Ucrania, causando la muerte de cuatro personas, según declaró el martes el jefe de la administración militar regional de Donetsk, Vadym Filashkin. Al menos otras 16 personas, incluida una niña de 14 años, resultaron heridas.

Los ataques con drones ocurridos durante la noche en otras tres ciudades de Ucrania hirieron al menos a 17 personas, incluidos dos niños, dijeron el martes los servicios de emergencia.

La fuerza aérea de Ucrania dijo que derribó 122 de los 137 drones que Rusia lanzó durante la noche.

Más de 130 drones fueron lanzados en un solo ataque nocturno (Reuters)

Las conversaciones mediadas por EE.UU. se suspenden debido a la guerra en Oriente Medio

La próxima ronda de conversaciones estaba prevista para el martes y miércoles en Turquía, según el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, pero los negociadores estadounidenses la pospusieron , posiblemente hasta la próxima semana, dijo a los periodistas a través de mensajes de WhatsApp.

El presidente destacó la importancia de sanciones energéticas al invasor

La guerra con Irán , que estalló el 28 de febrero tras los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán y se extendió por toda la región, ha atraído la atención internacional hacia la difícil situación de Ucrania en sus esfuerzos por contener al ejército ruso, más grande que él.

Mientras tanto, Zelensky instó a Washington a no levantar las sanciones a Rusia. Según informes, Estados Unidos está considerando flexibilizar las sanciones a las ventas de petróleo de Moscú para mitigar las interrupciones en la cadena de suministro y la presión sobre los precios del gas mientras continúa el conflicto en Oriente Medio.

Washington evalúa flexibilizar sanciones sobre la venta de petróleo (Reuters)

Tal medida ayudaría a Moscú a financiar su invasión y sería “un duro golpe” para Ucrania, dijo Zelensky

El Kremlin espera que la guerra con Irán le traiga una ganancia financiera inesperada gracias al aumento de los precios del petróleo, distraiga la atención mundial de la guerra en Ucrania, desmantele los arsenales occidentales y obligue a Estados Unidos y sus aliados de la OTAN a reducir el apoyo militar a Kiev.

Mientras tanto, Zelensky espera que al suministrar su tecnología de drones de última generación y probada en batalla a Estados Unidos y sus socios del Golfo para la guerra en Medio Oriente, Ucrania gane más influencia diplomática internacional contra Moscú.

También busca un suministro recíproco de misiles de defensa aérea avanzados de fabricación estadounidense que Ucrania necesita para contrarrestar los ataques de Rusia.

(AP)