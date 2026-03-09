Putin felicitó al hijo de Khamenei por heredar el cargo de líder supremo de Irán y garantizó su apoyo “inquebrantable”

Vladimir Putin junto al ex Guía Suprema iraní Alí Khamenei durante un encuentro en Moscú. Hoy felicitó a su hijo Mojataba Khamenei, nuevo líder del país. (Reuters/Archivo)

El presidente ruso Vladímir Putin felicitó a Mojtaba Khamenei por su elección como nuevo Líder Supremo de Irán y reafirmó que el apoyo y la solidaridad de Moscú con Teherán se mantienen “inquebrantables”, según un comunicado publicado este lunes en el sitio web del Kremlin. “Rusia ha sido y sigue siendo un socio confiable de Irán”, afirmó Putin en el mensaje, citado por la agencia estatal TASS.

En su saludo, Putin volvió a calificar los ataques contra Irán como un acto de “agresión armada” y destacó que el nuevo cargo exigirá del hijo del fallecido ayatolá Alí Khamenei “gran coraje y dedicación”. “Confío en que continuará con honor la labor de su padre y unirá al pueblo iraní ante las duras pruebas”, escribió el mandatario ruso.

El mensaje refuerza el alineamiento de Moscú con Teherán en un momento de escalada bélica en la región. Putin cerró su comunicado con un llamado a la unidad interna iraní y expresó sus deseos de éxito al nuevo líder supremo “en la solución de las difíciles tareas que tienen por delante”.

Noticia en desarrollo...