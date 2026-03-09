Mundo

Marco Rubio acusó a Irán de tomar al mundo “como rehén” con sus ataques contra el petróleo y los países vecinos

El secretario de Estado norteamericano habló en un acto en honor a rehenes estadounidenses y evocó la toma de la embajada en Teherán en 1979. Siete soldados han muerto en el actual conflicto con el régimen persa

Guardar
El secretario de Estado Marco
El secretario de Estado Marco Rubio habla con periodistas en el Capitolio, Washington. Rubio acusó a Irán de atacar infraestructura energética y población civil de países vecinos. (REUTERS/Elizabeth Frantz)

El secretario de Estado Marco Rubio acusó este lunes a Irán de tomar al mundo “como rehén” con sus ataques de represalia y aseguró que Estados Unidos avanza hacia sus objetivos militares en el conflicto, en un discurso en el que invocó décadas de hostilidad iraní hacia Washington para justificar la ofensiva en curso.

“Creo que todos estamos viendo ahora mismo la amenaza que este régimen clerical representa para la región y para el mundo. Están tratando de mantener al mundo como rehén”, dijo Rubio en un acto celebrado en el Departamento de Estado. “Están atacando a países vecinos, su infraestructura energética, su población civil”, acusó. “El objetivo de esta misión es destruir su capacidad de seguir haciendo eso, y estamos bien encaminados para lograrlo”, añadió.

Rubio habló en un evento en honor a estadounidenses detenidos injustamente y rehenes en el exterior, y trazó una línea directa entre la crisis actual y la historia de confrontación entre Washington y Teherán. “Fueron fundados, lamentablemente, sobre un asalto a los valientes hombres y mujeres de nuestro servicio exterior y civil”, dijo, en referencia a la toma de rehenes en la embajada estadounidense en Teherán por parte de radicales islámicos tras la revolución de 1979.

El secretario estuvo acompañado por familiares de Robert Levinson, un exagente del FBI desaparecido en 2007 en la isla iraní de Kish. Washington concluyó en 2020 que el gobierno iraní estuvo implicado en su presunta muerte. Levinson viajaba oficialmente para investigar la falsificación de cigarrillos, aunque The Washington Post informó en 2013 que había estado trabajando con la CIA en una misión no autorizada de recopilación de inteligencia. Su caso es “un recordatorio particular de la naturaleza del régimen con el que estamos lidiando en Teherán”, afirmó Rubio.

Póster del FBI con imágenes
Póster del FBI con imágenes del exagente Robert Levinson, desaparecido en Irán en 2007. Washington concluyó en 2020 que el gobierno iraní estuvo implicado en su presunta muerte. (AP Foto/Manuel Balce Ceneta, archivo)

Las declaraciones del jefe de la diplomacia estadounidense se producen en medio de una escalada sostenida desde que Estados Unidos e Israel lanzaron sus primeros ataques sobre Irán el 28 de febrero y mataron al líder supremo ayatolá Alí Khamenei. Desde entonces, Teherán ha respondido con oleadas de misiles y drones contra Israel, las monarquías árabes del Golfo —donde se concentran bases clave de fuerzas estadounidenses—, y también contra Azerbaiyán y Chipre. Este lunes, Israel lanzó nuevos ataques “a gran escala” sobre Teherán, Isfahan y el sur de Irán, mientras la Asamblea de Expertos iraní designaba al ayatolá Mojtaba Khamenei, hijo del líder asesinado, como nuevo líder supremo.

El impacto económico del conflicto se agudiza por momentos. El precio del petróleo Brent rozó los 120 dólares por barril este lunes, un 65% por encima del nivel previo al inicio de la guerra, ante los ataques iraníes a la infraestructura energética del Golfo y el virtual bloqueo del estrecho de Ormuz. El G7 convocó para este lunes una reunión de emergencia para evaluar una liberación coordinada de hasta 400 millones de barriles de reservas estratégicas a través de la Agencia Internacional de Energía. Siete soldados estadounidenses han muerto hasta ahora en el conflicto, y Washington ha ordenado la salida de personal no esencial de ocho misiones diplomáticas en la región.

Temas Relacionados

Marco RubioEstados UnidosIránIsraelGuerra en Medio OrienteDonald TrumpÚltimas noticias américa

Últimas Noticias

Volodimir Zelensky reveló que 11 países solicitaron ayuda a Ucrania para repeler los drones de Irán

El mandatario dijo que algunos expertos ya están en camino a Oriente Medio. Propone intercambiar interceptores por misiles de defensa aérea que Kiev necesita con urgencia

Volodimir Zelensky reveló que 11

Quién es Mojtaba Khamenei y qué puede cambiar en Irán tras la muerte de Alí Jamenei

Tras la muerte del ayatolá Alí Jamenei, la Asamblea de Expertos designó a su hijo Mojtaba Khamenei como nuevo líder supremo de Irán, una decisión que generó fuertes cuestionamientos por su carácter casi dinástico y por sus limitaciones religiosas dentro del clero chiita

Quién es Mojtaba Khamenei y

La red del Kremlin que expande operaciones de desinformación en América Latina y en África

Un conjunto de documentos filtrados revela cómo una organización vinculada a Moscú distribuyó millones de dólares entre campañas mediáticas, manipulación política y acciones para debilitar el papel de países occidentales en al menos treinta naciones

La red del Kremlin que

Una subasta en Reino Unido rescata los bocetos perdidos del toro del Bullring de Birmingham

El descubrimiento en la residencia del escultor permitió redescubrir la evolución de la obra más emblemática de Birmingham

Una subasta en Reino Unido

Irán apuesta al caos petrolero con otro bombardeo a una refinería: graves daños y decenas de heridos en Bahrein

Las explosiones afectaron a la isla de Sitra y provocaron incendios de gran magnitud. Entre las víctimas hay niños y un bebé que permanecen en observación en hospitales locales

Irán apuesta al caos petrolero
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
¿Cuándo iniciarán las clases en

¿Cuándo iniciarán las clases en colegios estatales por la crisis del gas y qué medidas aplicó el Gobierno en el sector educativo?

Aldo de Nigris reacciona a la lesión de Nicola Porcella previo a su pelea en Ring Royale

Qué son las becas Mendrano y quién podrá acceder a ellas: 900 euros al mes para los nueve meses de curso “en otra universidad del país”

Partido Comunes reconoció su derrota en las urnas y anunció nuevas alianzas para mantenerse en la política: “Reafirmamos nuestro compromiso”

Salomé, hija de James Rodríguez, debutó como escritora: “Muchos no saben que a mí me encanta escribir”

INFOBAE AMÉRICA
El Papa pide el cese

El Papa pide el cese del "estruendo de las bombas" y apela al diálogo para escuchar "la voz de los pueblos"

Las RSF acusan al Ejército sudanés de matar a 34 civiles en un ataque contra un mercado en Kordofán

El presidente de Irán subraya el "sabio liderazgo" de Mojtaba Jamenei en medio de la guerra con Israel y EEUU

El G7 dispuesto incluso a recurrir a las reservas estratégicas para estabilizar el mercado

EEUU declara como "terrorista" a la rama en Sudán de la organización islamista Hermanos Musulmanes

ENTRETENIMIENTO

Premios Oscar 2026: cuándo y

Premios Oscar 2026: cuándo y dónde ver la gala más importante del cine

Nicole Kidman y la influencia silenciosa en el inicio profesional de su hija Sunday Rose dentro del modelaje

Murió Jennifer Runyon Corman, actriz de “Ghostbusters”, tras una breve lucha contra el cáncer

Una mujer fue arrestada tras disparar a la casa de Rihanna

Jisoo y Seo In-guk hablan con Infobae sobre “Un novio por suscripción”: fantasías románticas, rivalidad en la oficina y un mensaje para sus fans de Latinoamérica