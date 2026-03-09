Mundo

Israel bombardeó centros de seguridad interna y sitios de lanzamiento de misiles del régimen iraní en la ciudad de Isfahán

En un comunicado oficial, el ejército sostuvo que la operación impactó “los cuarteles generales de seguridad interna en la ciudad central de Isfahán, un cuartel general de policía y otras instalaciones utilizadas por la Guardia Revolucionaria y la fuerza paramilitar Basij”

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron que lanzaron ataques contra objetivos en la ciudad iraní de Isfahán, en el centro del país, en una operación que incluyó centros de mando de seguridad del régimen, instalaciones vinculadas a la Guardia Revolucionaria y sitios de lanzamiento de misiles. Según el ejército israelí, la ofensiva también alcanzó una instalación de producción de motores de cohetes.

El ejército israelí indicó que la Fuerza Aérea ejecutó la operación con información de la Inteligencia Militar. Las FDI señalaron que los blancos incluyeron instalaciones utilizadas por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) y por la fuerza paramilitar Basij, integrada por voluntarios.

En un comunicado oficial, el ejército señaló que “la Fuerza Aérea israelí completó una nueva oleada de ataques contra infraestructuras en Irán pertenecientes al régimen iraní”. La declaración describió la operación como parte de la campaña militar en curso entre Israel y la República Islámica.

El comunicado militar israelí afirmó que entre los objetivos alcanzados figuraron “una instalación de producción de motores de cohetes y varios sitios de lanzamiento de misiles balísticos de largo alcance”. Según el texto, esas instalaciones representaban una amenaza directa para Israel.

Las FDI también indicaron que la ofensiva golpeó centros de seguridad interna en Isfahán. El ejército sostuvo que la operación impactó “los cuarteles generales de seguridad interna en la ciudad central de Isfahán, un cuartel general de policía y otras instalaciones utilizadas por la Guardia Revolucionaria y la fuerza paramilitar Basij”.

En un comunicado oficial, el
En un comunicado oficial, el ejército señaló que “la Fuerza Aérea israelí completó una nueva oleada de ataques contra infraestructuras en Irán pertenecientes al régimen iraní” (AP)

Israel vinculó esas estructuras con la actividad interna del aparato de seguridad del régimen iraní. En el comunicado, el ejército afirmó que “las fuerzas de Seguridad Interna y Basij constituyen un brazo central en la represión de la población civil iraní y son responsables del uso de violencia brutal y sistemática contra ella”.

La declaración militar agregó que la operación forma parte de una campaña destinada a debilitar la infraestructura del sistema político iraní. El texto indicó que los ataques buscan “profundizar el daño a los sistemas centrales y a los fundamentos del régimen iraní”.

El anuncio marcó la primera ofensiva que Israel comunica desde que Irán designó a un nuevo líder supremo. Teherán nombró el domingo por la noche a Mojtaba Khamenei como líder de la República Islámica, tras la muerte del anterior líder supremo, Ali Khamenei.

El ejército israelí no difundió detalles adicionales sobre el alcance de los daños en los objetivos alcanzados ni sobre posibles víctimas. Tampoco precisó la cantidad de aviones o municiones utilizados durante la operación.

En paralelo al ataque israelí, el régimen de Irán lanzó por la madrugada su primera salva de misiles contra Israel desde la elección del nuevo líder supremo iraní anunció la radio y televisión estatal Irib.

“Los misiles defensivos iraníes responden al tercer guía de la República Islámica”, indicó Irib en Telegram, mostrando el fuselaje de un proyectil marcado con la inscripción “a tus órdenes, Seyyed Mojtaba”, una referencia religiosa chiita.

(Con información de AFP)

