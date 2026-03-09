Irán apuesta al caos petrolero con otro bombardeo a una refinería: graves daños y decenas de heridos en Bahrein

Irán lanzó un ataque contra la única refinería de Bahrein causando graves daños y decenas de heridos.

Un ataque con drones atribuido al régimen de Irán desató la madrugada del lunes 9 de marzo de 2026 un incendio de grandes proporciones y severos daños materiales en la única refinería de petróleo de Bahrein, gestionada por Bapco Energies y localizada en la zona industrial de Al Ma’ameer, al sur de Manama. El episodio representa el mayor golpe contra la infraestructura energética bareiní desde la escalada bélica en Mdio Oriente la semana pasada.

Las primeras informaciones difundidas por la Bahrain News Agency (BNA) confirmaron el estallido de un incendio en el complejo de Bapco tras el impacto de artefactos explosivos lanzados por drones iraníes. Las autoridades detallaron que, aunque inicialmente no se reportaron víctimas mortales dentro de la instalación, sí se registraron numerosos heridos y cuantiosos daños materiales en las áreas circundantes a la refinería, así como en zonas residenciales de la isla de Sitra.

Las imágenes del incendio en Bapco muestran columnas de humo visibles a kilómetros, junto a vehículos y viviendas destruidas en Sitra (REUTERS)

El Ministerio de Salud de Bahrein informó que 32 civiles resultaron heridos a consecuencia del ataque, todos ellos ciudadanos bareiníes. Cuatro de los heridos presentan un cuadro clínico grave, según el reporte oficial. Entre los casos más delicados figuran una adolescente de 17 años con lesiones severas en la cabeza y los ojos, dos niños de siete y ocho años con heridas en las extremidades inferiores, y un bebé de apenas dos meses. Las autoridades sanitarias precisaron que todos los heridos reciben atención especializada y continúan bajo observación constante en centros médicos del país.

El bombardeo dañó infraestructuras energéticas clave en Barein y causó destrozos en áreas residenciales de Sitra, generando alarma nacional (REUTERS)

En las horas siguientes al ataque, circuló en redes sociales y medios internacionales una serie de videos y fotografías que documentan la magnitud del incidente. Las imágenes verificadas por Reuters muestran densas columnas de humo elevándose desde la refinería, visibles a varios kilómetros de distancia, así como vehículos calcinados, viviendas con fachadas destruidas y escombros esparcidos en las calles de Sitra. En algunas escenas, se escucha el sonido de alarmas de automóviles activadas y el llanto de mujeres que deambulan entre los restos, mientras un grupo de vecinos trata de auxiliar a un hombre herido tendido contra una pared. Otras tomas muestran a personas conmocionadas, reunidas en pequeños grupos, observando la devastación causada por los drones.

El impacto de los misiles iraníes también causó daños en zonas residenciales

Bapco Energies, la empresa estatal responsable de la operación de la refinería, emitió un comunicado pocas horas después de los sucesos declarando la fuerza mayor en sus operaciones. La firma informó que, a pesar de los daños sufridos por la infraestructura, “todas las necesidades del mercado local están totalmente cubiertas” y que el suministro de combustible para la población continúa garantizado gracias a la activación de planes de contingencia. La empresa indicó que evaluará la situación y proporcionará nueva información conforme se desarrollen las tareas de reparación y control de daños.

Desde la escalada bélica regional la semana pasada, Bahrein ha reforzado sus sistemas de defensa aérea. Desde el pasado 28 de frebro, las Fuerzas de Defensa Bahreiníes han declarado la intercepción y destrucción de 164 drones y 95 misiles dirigidos hacia su territorio. No obstante, el bombardeo de este lunes logró superar las barreras defensivas y causó daños significativos en Sitra y Al Ma’ameer.

Al menos 32 civiles resultaron heridos

En respuesta al ataque, el rey Hamad bin Isa Al Khalifa se dirigió a la nación a través de un mensaje televisado difundido por Bahrein TV. El monarca expresó su “profunda tristeza” por los “ataques sin precedentes que Irán no puede justificar bajo ningún pretexto”, subrayando que Bahrein siempre ha sido una nación de paz que jamás ha iniciado hostilidades contra nadie. El rey aseguró que el país mantendrá su “enfoque de sabiduría y moderación” y reafirmó el compromiso con la cooperación entre naciones árabes y la comunidad internacional para promover la estabilidad y la reconstrucción en la región.

El ataque iraní de la madrugada del lunes contra la refinería de Bapco en Bahrein dejó un saldo de 32 heridos, entre ellos varios menores y un bebé, además de grandes daños materiales en el complejo energético y en áreas residenciales de Sitra, según confirmaron autoridades y testigos. Las imágenes difundidas muestran la magnitud del incendio, la destrucción de vehículos y edificios y la reacción de la población ante el impacto. El gobierno bareiní atribuyó la agresión al uso de drones iraníes, desplegando de inmediato los servicios de emergencia para contener el fuego, evacuar a los heridos y restablecer la seguridad en el área.

Las autoridades de Bahrein mantienen la alerta máxima y han intensificado la vigilancia sobre infraestructuras críticas. Los equipos médicos continúan el seguimiento de los heridos, mientras la empresa estatal trabaja para normalizar las operaciones de la refinería y minimizar los impactos en el suministro local de combustible. El gobierno anunció que emitirá nuevos comunicados conforme se disponga de información adicional sobre el estado de las instalaciones y la evolución de los afectados por el ataque.