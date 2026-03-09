El G7 se prepara para estabilizar los mercados energéticos ante la crisis en el golfo Pérsico

Tanques de almacenamiento de petróleo en Sealy, Texas. Brandon Bell/Getty

Los ministros de Finanzas del Grupo de los Siete (G7) anunciaron este lunes su disposición a adoptar todas las medidas necesarias para estabilizar los mercados de hidrocarburos, en respuesta al aumento abrupto de precios tras los recientes ataques en el golfo Pérsico y el cierre del estrecho de Ormuz. Entre las herramientas que se evalúan está la posible liberación de las reservas estratégicas de petróleo, aunque por el momento no se ha tomado una decisión definitiva.

Durante una reunión virtual presidida por Roland Lescure, ministro de Finanzas de Francia, país que ostenta la presidencia rotatoria, se insistió en que los gobiernos examinarán de cerca la evolución de los flujos energéticos y la situación de los mercados. Lescure recalcó que la medida de liberar reservas estratégicas solo será considerada si es necesario y de forma coordinada entre los países miembros. Hasta ahora, no se han detectado problemas de suministro de petróleo o gas en Europa ni en Estados Unidos, según el funcionario.

La tensión en los mercados energéticos se intensificó tras nuevos ataques a instalaciones petroleras en el golfo Pérsico y la reacción inmediata de los precios. El barril de brent, utilizado como referencia en Europa, superó en algunos momentos el 30% de alza, llegando a un pico puntual de 119 dólares, y manteniéndose por encima de los 100 dólares en las últimas horas. Esta subida se suma al 20% acumulado la semana anterior, alimentando la preocupación por el impacto en la economía global.

El bloqueo del estrecho de Ormuz por parte de Irán ha generado inquietud, ya que por esa vía transita cerca del 20% de los hidrocarburos consumidos mundialmente, con un destino mayoritario hacia los mercados asiáticos. El temor a un cierre prolongado o a la destrucción de infraestructuras petroleras ha sido el principal impulsor de la escalada de precios, aunque las autoridades insisten en que no existe riesgo inmediato de desabastecimiento para Europa o Estados Unidos.

Como respuesta, los ministros del G7 afirmaron estar listos para implementar cualquier medida que permita estabilizar los mercados, incluyendo la liberación coordinada de reservas estratégicas en caso de interrupciones significativas. Esta postura fue respaldada por una declaración conjunta que subraya la importancia de mantener rutas comerciales seguras y de actuar en coordinación con organizaciones internacionales como la Agencia Internacional de la Energía (AIE), el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.

El presidente francés Emmanuel Macron adelantó que el G7 podría celebrar una reunión adicional de líderes para abordar la crisis energética y coordinar acciones. Francia también propuso reunir a los ministros de Energía del grupo al margen de una cumbre nuclear en París. Macron señaló que su país y sus aliados trabajan en una misión defensiva para reabrir el estrecho de Ormuz y escoltar buques petroleros una vez superada la fase más crítica del conflicto.

La Unión Europea ratificó que sus países miembros cuentan con reservas de emergencia equivalentes a al menos 90 días de importaciones, cumpliendo con los requisitos de la AIE. Datos recientes indican que, salvo Australia, todos los miembros del organismo disponen de los volúmenes exigidos. Japón, por ejemplo, posee reservas que cubren 254 días de consumo interno y ya ha instruido a sus bases de almacenamiento para prepararse ante una eventual liberación, aunque no se ha tomado una decisión formal.

El recurso a las reservas estratégicas se concibe como una solución temporal. Según estimaciones de analistas, permitiría compensar entre dos y tres semanas del flujo habitual que transita por el estrecho de Ormuz. Sin embargo, esta acción pretende evitar un encarecimiento aún mayor del petróleo en las próximas semanas, dado el contexto bélico en la región.

Desde la creación de la AIE tras la crisis del petróleo de 1973, las reservas estratégicas solo se han utilizado en cinco ocasiones, la más reciente en 2022 durante la crisis provocada por la invasión rusa de Ucrania. Expertos económicos, como el nobel Philippe Aghion, consideran improbable que la actual crisis energética derive en un colapso económico global similar al de 2008, aunque prevén una posible desaceleración en el ritmo de crecimiento mundial.

La situación sigue siendo monitoreada de cerca por los países del G7 y las instituciones internacionales, que se mantienen en contacto para coordinar nuevas acciones según evolucione el conflicto y su impacto en los mercados energéticos.

