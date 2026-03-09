Mundo

El G7 se prepara para estabilizar los mercados energéticos ante la crisis en el golfo Pérsico

Los ministros de Finanzas del Grupo de los Siete analizan liberar reservas estratégicas de petróleo tras el alza de precios por ataques en el golfo Pérsico y el cierre del estrecho de Ormuz

Guardar
Tanques de almacenamiento de petróleo
Tanques de almacenamiento de petróleo en Sealy, Texas. Brandon Bell/Getty

Los ministros de Finanzas del Grupo de los Siete (G7) anunciaron este lunes su disposición a adoptar todas las medidas necesarias para estabilizar los mercados de hidrocarburos, en respuesta al aumento abrupto de precios tras los recientes ataques en el golfo Pérsico y el cierre del estrecho de Ormuz. Entre las herramientas que se evalúan está la posible liberación de las reservas estratégicas de petróleo, aunque por el momento no se ha tomado una decisión definitiva.

Durante una reunión virtual presidida por Roland Lescure, ministro de Finanzas de Francia, país que ostenta la presidencia rotatoria, se insistió en que los gobiernos examinarán de cerca la evolución de los flujos energéticos y la situación de los mercados. Lescure recalcó que la medida de liberar reservas estratégicas solo será considerada si es necesario y de forma coordinada entre los países miembros. Hasta ahora, no se han detectado problemas de suministro de petróleo o gas en Europa ni en Estados Unidos, según el funcionario.

La tensión en los mercados energéticos se intensificó tras nuevos ataques a instalaciones petroleras en el golfo Pérsico y la reacción inmediata de los precios. El barril de brent, utilizado como referencia en Europa, superó en algunos momentos el 30% de alza, llegando a un pico puntual de 119 dólares, y manteniéndose por encima de los 100 dólares en las últimas horas. Esta subida se suma al 20% acumulado la semana anterior, alimentando la preocupación por el impacto en la economía global.

El bloqueo del estrecho de Ormuz por parte de Irán ha generado inquietud, ya que por esa vía transita cerca del 20% de los hidrocarburos consumidos mundialmente, con un destino mayoritario hacia los mercados asiáticos. El temor a un cierre prolongado o a la destrucción de infraestructuras petroleras ha sido el principal impulsor de la escalada de precios, aunque las autoridades insisten en que no existe riesgo inmediato de desabastecimiento para Europa o Estados Unidos.

Como respuesta, los ministros del G7 afirmaron estar listos para implementar cualquier medida que permita estabilizar los mercados, incluyendo la liberación coordinada de reservas estratégicas en caso de interrupciones significativas. Esta postura fue respaldada por una declaración conjunta que subraya la importancia de mantener rutas comerciales seguras y de actuar en coordinación con organizaciones internacionales como la Agencia Internacional de la Energía (AIE), el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.

El G7 se prepara para
El G7 se prepara para estabilizar los mercados energéticos ante la crisis en el golfo Pérsico

El presidente francés Emmanuel Macron adelantó que el G7 podría celebrar una reunión adicional de líderes para abordar la crisis energética y coordinar acciones. Francia también propuso reunir a los ministros de Energía del grupo al margen de una cumbre nuclear en París. Macron señaló que su país y sus aliados trabajan en una misión defensiva para reabrir el estrecho de Ormuz y escoltar buques petroleros una vez superada la fase más crítica del conflicto.

La Unión Europea ratificó que sus países miembros cuentan con reservas de emergencia equivalentes a al menos 90 días de importaciones, cumpliendo con los requisitos de la AIE. Datos recientes indican que, salvo Australia, todos los miembros del organismo disponen de los volúmenes exigidos. Japón, por ejemplo, posee reservas que cubren 254 días de consumo interno y ya ha instruido a sus bases de almacenamiento para prepararse ante una eventual liberación, aunque no se ha tomado una decisión formal.

El recurso a las reservas estratégicas se concibe como una solución temporal. Según estimaciones de analistas, permitiría compensar entre dos y tres semanas del flujo habitual que transita por el estrecho de Ormuz. Sin embargo, esta acción pretende evitar un encarecimiento aún mayor del petróleo en las próximas semanas, dado el contexto bélico en la región.

Desde la creación de la AIE tras la crisis del petróleo de 1973, las reservas estratégicas solo se han utilizado en cinco ocasiones, la más reciente en 2022 durante la crisis provocada por la invasión rusa de Ucrania. Expertos económicos, como el nobel Philippe Aghion, consideran improbable que la actual crisis energética derive en un colapso económico global similar al de 2008, aunque prevén una posible desaceleración en el ritmo de crecimiento mundial.

La situación sigue siendo monitoreada de cerca por los países del G7 y las instituciones internacionales, que se mantienen en contacto para coordinar nuevas acciones según evolucione el conflicto y su impacto en los mercados energéticos.

(Con información de Bloomberg, AFP y EFE)

Temas Relacionados

Medio OrienteGuerra en Medio OrienteG7Golfo Pérsicopetróleo

Últimas Noticias

Donald Trump anunció que Australia protegerá a futbolistas iraníes amenazadas por negarse a cantar el himno

La decisión se tomó después de la solicitud de Reza Pahlavi y tras la llegada de la delegación iraní a Australia, poco antes de los bombardeos que mataron al líder supremo Ali Khamenei

Donald Trump anunció que Australia

La provincia que hizo de su bandera un símbolo universal de identidad, naturaleza y tradición

En el extremo norte de los Países Bajos, Frisia despliega una bandera llena de historia y símbolos únicos, reflejando la unión de sus paisajes acuáticos, su lengua ancestral y el orgullo de toda una comunidad

La provincia que hizo de

Construyó su casa con forma de inodoro y hoy es un museo que atrae a miles de turistas

En la ciudad de Suwon, Corea del Sur, Haewoojae se convirtió en un imán turístico internacional y en un espacio educativo sobre el cuidado ambiental y la cultura sanitaria

Construyó su casa con forma

Orbán refuerza su alineamiento con Putin: pidió a la UE que levante las sanciones a Rusia

La solicitud busca frenar el aumento de precios energéticos tras la escalada de violencia en Oriente Medio y se da en medio de crecientes tensiones entre Hungría, Ucrania y Bruselas por el suministro de hidrocarburos

Orbán refuerza su alineamiento con

Bombas racimo contra Israel: Irán apunta a matar civiles con las armas letales que usó Rusia en Ucrania

Al menos una persona murió este lunes y varias quedaron heridas de gravedad en un bombardeo del régimen con este tipo de municiones, que dispersan subexplosivos en áreas extensas. Yehud, Or Yehuda, Holon y Bat Yam fueron las zonas afectadas

Bombas racimo contra Israel: Irán
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
¿Cuándo iniciarán las clases en

¿Cuándo iniciarán las clases en colegios estatales por la crisis del gas y qué medidas aplicó el Gobierno en el sector educativo?

Prevén que planta de mosca para combatir el gusano barrenador inicie operaciones en dos meses

Roy Barreras, pese a ganar la consulta de centroizquierda, se mostró insatisfecho por los resultados y responsabilizó a Petro: “Victoria pírrica”

Así quedó la lista de candidatos presidenciales en Colombia tras conocerse los tres ganadores de las consultas interpartidistas

El bloqueo del estrecho de Ormuz dispara los costes y retrasará las entregas de paquetes en España, según una experta: “Calculé tres semanas, como poco”

INFOBAE AMÉRICA
Donald Trump anunció que Australia

Donald Trump anunció que Australia protegerá a futbolistas iraníes amenazadas por negarse a cantar el himno

El CAC-40 piede un 0,98 % bajo la sombra de la escalada del precio de los hidrocarburos

OMS: Ataques contra instalaciones petroleras iraníes pueden contaminar alimentos y agua

Investigan la muerte de un hombre electrocutado en un invernadero de la Costa

Fráncfort cae un 0,77 % tras reducir pérdidas después de que el petróleo se disparara

ENTRETENIMIENTO

La confesión más honesta de

La confesión más honesta de Cillian Murphy sobre Peaky Blinders y su vida fuera de las cámaras

La advertencia de Hugh Jackman sobre el cáncer de piel que busca crear conciencia: “Wolverine lleva protector solar”

Dakota Johnson posó casi al desnudo en nueva campaña de ropa interior

El emotivo tributo de la hija de James Van Der Beek por el cumpleaños del fallecido actor: “Hablo con mi papá todos los días”

Premios Oscar 2026: cuándo y dónde ver la gala más importante del cine