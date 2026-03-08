Mundo

Irán atacó con drones un edificio gubernamental de Kuwait: tras un voraz incendio quedó seriamente dañado

El ejército confirmó que se trata de la sede principal de la Institución Pública de Seguridad Social

Guardar

Las llamas envuelven un edificio gubernamental en Kuwait tras un presunto ataque con drones

Un incendio de grandes proporciones se registró en una torre gubernamental de la ciudad de Kuwait tras un nuevo ataque con drones llevado a cabo por el régimen de Irán, pese a las promesas de su presidente de frenar las hostilidades contra los países del golfo.

El ejército de Kuwait ha confirmado que la sede principal de la Public Institution for Social Security (Institución Pública de Seguridad Social) fue alcanzada por un drone iraní el sábado por la noche.

La fuerza aérea kuwaití ha interceptado drones hostiles, cuyos restos causaron daños en instalaciones civiles y viviendas en Kooshar Boulevard.

Kuwait denunció que la torre
Kuwait denunció que la torre fue atacada por un drone iraní (REDES SOCIALES/vía REUTERS)

La compañía petrolera nacional de Kuwait anunció el domingo un recorte “precautorio” a su producción de crudo, tras informar el ejército del país que había respondido a varios ataques con drones y misiles.

No obstante, Kuwait no fue el único país víctima de las hostilidades de Irán. El Ministerio del Interior de Bahréin declaró el domingo que un ataque con un dron iraní dañó una planta desalinizadora de agua, acusando a Teherán de atacar “al azar” infraestructura civil.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán informó el sábado que había atacado la base estadounidense de Juffair en Bahréin, añadiendo que se había utilizado en respuesta a un ataque contra una planta desalinizadora iraní ese mismo día.

Esta captura de pantalla de
Esta captura de pantalla de un videoclip grabado con un teléfono móvil muestra columnas de humo saliendo de un área cercana a la Embajada de Estados Unidos en la Gobernación de Hawalli, Kuwait, el 2 de marzo de 2026. Europa Press/Contacto/Asad

La oficina nacional de comunicación de Bahréin declaró posteriormente que el ataque iraní no ha tenido impacto en el suministro de agua ni en la capacidad de la red.

La caída de restos de misiles también hirió a tres personas y dañó un edificio universitario en la zona de Muharraq, según informó el Ministerio del Interior en un comunicado aparte.

El Ministerio de Defensa de Arabia Saudita, en tanto, declaró el domingo haber interceptado 33 drones, añadiendo que no se reportaron daños ni víctimas en los ataques.

Entre ellos se encontraba un dron que tenía como objetivo la sede diplomática de Riad, el cual fue desbaratado sin causar daños materiales ni heridos civiles, según informó el portavoz del ministerio, añadiendo que la capital y sus alrededores fueron atacados por 26 drones.

Un dron tuvo como objetivo el yacimiento petrolífero de Shaybah, en el sureste del país, según el Ministerio de Defensa saudí.

Llamas y humo se elevan
Llamas y humo se elevan desde el depósito de petróleo Shahran de Teherán, en medio del conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán, en Teherán, Irán, en esta captura de pantalla tomada de un video de redes sociales publicado el 8 de marzo de 2026. REDES SOCIALES/vía REUTERS

Crece la tensión en Medio Oriente

El incendio en la torre de Kuwait ha coincidido con una sucesión de ataques iraníes que han alcanzado a siete países: Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Qatar, Baréin, Omán, Arabia Saudita e Irak, todos ellos afectados en la última semana por incidentes con drones o misiles.

Las fuerzas armadas kuwaitíes han exhortado a la población a respetar las instrucciones de seguridad mientras persisten las operaciones defensivas. Las imágenes verificadas por Reuters confirmaron el impacto directo en la sede del organismo de seguridad social, tras los reportes sobre la ubicación de los daños y la cronología de los sucesos.

Últimas Noticias

Irán tiene nuevo líder supremo: fue elegido pero su nombre permanece en secreto

La Asamblea de Expertos confirmó la votación y anticipó que el anuncio oficial se realizaría en las próximas horas. Israel advirtió que no dudará en atacar al nuevo jefe ni a los miembros del cuerpo que lo designó

Irán tiene nuevo líder supremo:

Teherán amaneció bajo una densa nube de humo tras los ataques de EEUU e Israel contra depósitos petroleros

La Media Luna Roja de Irán advirtió sobre la posibilidad de lluvias tóxicas en las próximas horas

Teherán amaneció bajo una densa

El régimen iraní limitó la venta diaria de gasolina tras los ataques israelíes que afectaron instalaciones petroleras

Un límite de veinte litros por persona se fijó después de las agresiones que afectaron instalaciones energéticas, mientras la población recibe recomendaciones de permanecer bajo resguardo para evitar intoxicaciones por el ambiente

El régimen iraní limitó la

EN VIVO: Israel aseguró que perseguirá al sucesor de Khamenei y a quienes lo designen

El ejército israelí asegura que “tras la neutralización del tirano Khamenei”, ahora “el régimen terrorista de Irán intenta reconstruirse”

EN VIVO: Israel aseguró que

Los videos más impactantes de los cinco depósitos de petróleo bombardeados por Israel y Estados Unidos en Irán

Las operaciones contra Teherán buscaron debilitar tanto la estructura política como las capacidades armamentistas del régimen iraní

Los videos más impactantes de
