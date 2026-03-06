Mundo

Donald Trump calificó como una “pérdida de tiempo” el envío de tropas a Irán tras la advertencia del régimen

En su respuesta al “comentario inútil” del canciller Abás Araqchi, el mandatario estadounidense insistió en que las autoridades de Teherán “han perdido todo lo que pueden perder” y anticipó que tiene en mente “algunas personas” para llevar adelante la transición

El presidente de Estados Unidos,
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (REUTERS/Nathan Howard)

El presidente estadounidense Donald Trump afirmó que en este momento sería “una pérdida de tiempo” considerar el envío de tropas terrestres estadounidenses a Irán. Trump desestimó la advertencia del canciller iraní, Abás Araqchi, quien aseguró que una invasión terrestre estadounidense o israelí sería un desastre para los invasores.

Es una pérdida de tiempo. Lo han perdido todo. Han perdido su Armada. Han perdido todo lo que pueden perder”, declaró el mandatario republicano en una entrevista telefónica con NBC News. A su vez, calificó la declaración del iraní como un “comentario inútil” y sostuvo que Washington no contempla esa posibilidad.

Trump insistió en su deseo de que desaparezca la actual estructura de liderazgo del régimen dentro de la república islámica y señaló que su equipo busca “entrar y limpiarlo todo” rápidamente.

“No queremos a alguien que en cuestión de 10 años lo reconstruiría todo”, sostuvo, y anticipó que ya tiene en mente “algunas personas que harían un buen trabajo”, aunque declinó dar nombres.

Araghchi había advertido que el régimen está preparado y confiado para resistir una invasión terrestre en Irán. “No, los estamos esperando”, afirmó desde Teherán, al ser consultado sobre el temor a una posible ofensiva estadounidense.

El ministro iraní de Exteriores,
El ministro iraní de Exteriores, Abbas Araghchi desafió a las fuerzas estadounidenses (AP Foto/Vahid Salemi/ Archivo)

“Estamos confiados en que podemos confrontarlos, y sería un gran desastre para ellos”, agregó Araghchi durante el diálogo con el presentador Tom Llamas.

El funcionario también descartó cualquier posibilidad de negociación con Washington y negó que Teherán haya solicitado un alto el fuego. “No pedimos un alto el fuego ni siquiera la última vez. Fue Israel quien pidió un cese incondicional después de 12 días en que resistimos”, afirmó, en referencia a la guerra de junio de 2025, cuando fuerzas israelíes y estadounidenses atacaron instalaciones nucleares iraníes durante doce días antes de acordar una tregua.

Antes de las declaraciones cruzadas entre el presidente de Estados Unidos y el canciller iraní, el primero aseguró que su país debería desempeñar un papel activo en la selección del próximo líder supremo de Irán, tras la muerte de Ali Khamenei.

“El hijo de Khamenei es inaceptable. Tengo que participar en el nombramiento, como con Delcy (Rodríguez) en Venezuela”, declaró Trump en una entrevista telefónica con Axios.

Trump afirmó que la administración estadounidense evalúa que Mojtaba Khamenei, considerado uno de los principales candidatos a suceder a su padre, carece de la experiencia necesaria para liderar Irán. El mandatario sostuvo que Estados Unidos buscará influir en la sucesión para impedir que la línea dura continúe en el poder, y advirtió que una designación adversa podría derivar en un nuevo conflicto armado en menos de cinco años. “Si no obtenemos a la persona adecuada, vamos a tener que volver a la guerra”, enfatizó Trump.

A raíz del conflicto en Medio Oriente, el inquilino de la Casa Blanca comparó el proceso sucesorio iraní con la transición política en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro, operación que, según relató, él mismo ordenó y que condujo a la cooperación de Delcy Rodríguez, a quien calificó como “satisfactoria” en su trato con Estados Unidos. El presidente subrayó que la prioridad de su gobierno es “alguien que traiga armonía y paz a Irán”.

Las declaraciones de Trump se producen en un contexto de incertidumbre interna en Irán tras la muerte de Khamenei, quien encabezó el país desde 1989. El nombramiento del sucesor corresponde a la Asamblea de Expertos, un órgano compuesto por altos clérigos reconocidos por su resistencia histórica a la injerencia estadounidense.

Trump advirtió que una sucesión desfavorable a los intereses de Washington podría forzar una intervención militar antes de cinco años. El mandatario también confirmó que fuerzas estadounidenses eliminaron a “una parte importante” de la dirigencia iraní en recientes operaciones militares y reconoció que varios candidatos considerados como alternativas de liderazgo por su administración fallecieron en los ataques. “Muy pronto no conoceremos a nadie”, concluyó.

