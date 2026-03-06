Mundo

El canciller iraní aseguró que el régimen está preparado para resistir una invasión de Estados Unidos: “Los estamos esperando”

Abbas Araghchi advirtió que Teherán espera a las tropas de EEUU y que un desembarco “sería un gran desastre para ellos”, mientras rechaza negociar tras los ataques que mataron al líder supremo Khamenei

Guardar
El ministro de Asuntos Exteriores
El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, se dirige a una sesión especial de la Conferencia de Desarme de las Naciones Unidas, al margen de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán en Ginebra, Suiza, el 17 de febrero de 2026 REUTERS/Pierre Albouy

El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, lanzó este jueves una advertencia desafiante a Estados Unidos al declarar que su país está preparado y confiado en resistir una invasión terrestre.

“No, los estamos esperando”, afirmó en una entrevista con NBC News desde Teherán cuando se le preguntó si temía una posible invasión estadounidense. “Estamos confiados en que podemos confrontarlos, y sería un gran desastre para ellos”, agregó el canciller en el encuentro con el presentador Tom Llamas.

Las declaraciones se producen seis días después de que Israel y Estados Unidos lanzaran el sábado pasado una ofensiva masiva contra Irán que destruyó gran parte de las defensas militares del país. Los ataques, que alcanzaron 24 provincias, ya han dejado más de 1.230 muertos según la agencia Tasnim. Entre las víctimas del bombardeo inicial se encuentran el líder supremo Ali Khamenei, altos mandos militares, científicos nucleares y la propia familia del líder, incluyendo su hija, yerno y nieto.

Araghchi descartó, además, cualquier posibilidad de negociación con Washington y negó que Irán haya solicitado un alto el fuego. “No pedimos un alto el fuego ni siquiera la última vez. Fue Israel quien pidió un cese incondicional después de 12 días en que resistimos”, afirmó en referencia a la guerra de junio de 2025, cuando fuerzas israelíes y estadounidenses atacaron instalaciones nucleares iraníes durante doce días antes de acordar una tregua.

Un cartel con la imagen
Un cartel con la imagen del fallecido líder supremo iraní, el ayatolá Alí Khamenei, asesinado en ataques de Estados Unidos e Israel, se ve sobre una plaza vacía en Teherán, Irán, el jueves 5 de marzo de 2026 (AP Foto/Vahid Salemi)

El canciller responsabilizó directamente a Estados Unidos e Israel por el ataque contra una escuela primaria en Minab que dejó 180 niños muertos. “Esto es lo que dijo nuestro ejército. Así que fue Estados Unidos o Israel. ¿Cuál es la diferencia?”, declaró. El bombardeo a la escuela Shajareh Tayyebeh ocurrió el sábado en horario escolar y generó condena internacional. UNESCO lo calificó como violación grave del derecho humanitario.

Investigaciones de CBC y NPR revelaron que la escuela fue construida sobre una antigua base del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria clausurada hace 15 años, lo que explicaría el ataque de precisión. Funcionarios iraníes sostienen que el edificio operaba exclusivamente como centro educativo desde hacía una década y media.

La ofensiva sorprendió a Irán mientras se desarrollaban negociaciones nucleares en Ginebra. Una semana antes, Araghchi se reunió con Steve Witkoff, enviado especial de Trump, y Jared Kushner en la capital suiza. Las conversaciones, mediadas por Omán, buscaban limitar el enriquecimiento de uranio a cambio del levantamiento de sanciones. “El hecho es que no tenemos experiencia positiva negociando con Estados Unidos. Negociamos dos veces el año pasado y este año, y en medio de las negociaciones nos atacaron”, declaró el canciller, quien confirmó que no ha tenido comunicación con la delegación estadounidense desde entonces.

Una bandera iraní se ve
Una bandera iraní se ve entre las ruinas de una comisaría atacada el lunes durante la campaña militar de Israel y Estados Unidos en Teherán, Irán, el martes 3 de marzo de 2026 (AP Foto/Vahid Salemi)

El asesinato de Khamenei dejó un vacío de poder sin precedentes desde 1979. Circulan rumores de que Mojtaba Khamenei, segundo hijo del líder fallecido, podría ser elegido como sucesor. Esta sucesión dinástica despertaría críticas porque la transmisión hereditaria del poder definió a la monarquía derrocada en la revolución islámica. “Hay muchos rumores, pero tenemos que esperar a que la Asamblea de Expertos elija un nuevo líder supremo”, explicó Araghchi. El canciller rechazó que Trump pueda participar en la selección: “Eso es absolutamente asunto del pueblo iraní”.

Por otra parte, el presidente estadounidense Donald Trump declaró el jueves que apoyaría una ofensiva de las milicias kurdas iraníes contra Irán y advirtió que Washington tendrá voz en la elección del próximo líder de Teherán.

En una entrevista telefónica con Reuters, Trump calificó de “maravilloso” que las fuerzas kurdas basadas en Iraq quisieran cruzar la frontera para atacar a las fuerzas de seguridad iraníes. “Creo que es maravilloso que quieran hacer eso, estaría completamente a favor”, afirmó el mandatario seis días después del inicio de la guerra conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Temas Relacionados

IránEstados UnidosIsraelMedio OrienteGuerra en Medio Oriente

Últimas Noticias

De advertencia infantil a prejuicios históricos: la particular historia de la Kindlifresserbrunnen en Berna

La escultura del ogro que devora niños en la Plaza del Granero refleja siglos de miedos y estigmas, transformándose de simple advertencia moral a símbolo de discriminación y controversia en el corazón de la capital suiza

De advertencia infantil a prejuicios

Bajo asedio y sin aliados: Irán intensifica sus ataques en Medio Oriente mientras China y Rusia optan por la cautela

El régimen iraní extendió el conflicto más allá de la región al lanzar misiles y drones contra infraestructuras críticas, mientras Moscú y Beijing limitaron su respuesta a gestos diplomáticos y evitaron asumir compromisos concretos

Bajo asedio y sin aliados:

Bolivia relanzó la erradicación de cultivos de coca tras un año de parálisis y en medio de presión internacional

La medida responde al aumento de plantaciones ilegales, que, según la UNODC, alcanzaron hasta 40.000 hectáreas en 2025

Bolivia relanzó la erradicación de

Los elefantes de Aníbal: un pequeño hueso cambia la perspectiva sobre las guerras púnicas

La reciente excavación en un enclave cordobés revela indicios materiales que refuerzan relatos antiguos sobre estrategias militares en el Mediterráneo, aportando una pieza inesperada al debate sobre recursos bélicos en la Antigüedad

Los elefantes de Aníbal: un

La OTAN refuerza su blindaje antimisiles tras frenar un ataque iraní contra Turquía

El Consejo del Atlántico Norte destacó la capacidad de la Alianza para defender a sus miembros tras interceptar el primer misil balístico dirigido contra territorio turco desde el inicio de la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán

La OTAN refuerza su blindaje
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Martha Higareda se reencuentra con

Martha Higareda se reencuentra con Poncho Herrera tras más de dos décadas de trabar juntos en “Amarte Duele”

El actor Diego Cadavid pide hacer ‘vaca’ para salvar un albergue de adultos mayores en Cúcuta: compartió conmovedor video

Chontico Noche hoy jueves 5 de marzo: resultados ganadores del último sorteo

Empresas dan malas noticias a las mujeres por la calidad de empleo que tienen y el salario que se les paga: “De las peores paradojas”

La crisis del gas ya pasa factura: industrias en Colombia vuelven al carbón y alertan por aumento de emisiones contaminantes

INFOBAE AMÉRICA
El secreto detrás del Etihad:

El secreto detrás del Etihad: cómo el City ganó terreno gracias a una decisión del United

El oficialismo venezolano conmemora los 13 años de la muerte de Hugo Chávez

La Suprema Corte de Estados Unidos rechaza derechos de autor para obras creadas solo por inteligencia artificial

De advertencia infantil a prejuicios históricos: la particular historia de la Kindlifresserbrunnen en Berna

Donald Trump disfruta del "privilegio" de recibir a Messi en la Casa Blanca

ENTRETENIMIENTO

Ben Affleck impulsa la innovación

Ben Affleck impulsa la innovación en Hollywood con la venta de su empresa de Inteligencia Artificial a Netflix

Así es la vida en prisión de Nick Reiner tras la muerte de sus padres: aislamiento total y vigilancia constante

Johnny Knoxville anuncia el final de Jackass tras 25 años de caos y acrobacias extremas

Sin asesinatos ni escenas crudas: el día que David Chase confesó el secreto mejor guardado de Los Soprano

La policía habría llamado más de una decena de veces a la casa de Britney Spears antes de arrestarla