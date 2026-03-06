El canciller iraní aseguró que el régimen está preparado para resistir una invasión de Estados Unidos: “Los estamos esperando”

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, se dirige a una sesión especial de la Conferencia de Desarme de las Naciones Unidas, al margen de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán en Ginebra, Suiza, el 17 de febrero de 2026 REUTERS/Pierre Albouy

El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, lanzó este jueves una advertencia desafiante a Estados Unidos al declarar que su país está preparado y confiado en resistir una invasión terrestre.

“No, los estamos esperando”, afirmó en una entrevista con NBC News desde Teherán cuando se le preguntó si temía una posible invasión estadounidense. “Estamos confiados en que podemos confrontarlos, y sería un gran desastre para ellos”, agregó el canciller en el encuentro con el presentador Tom Llamas.

Las declaraciones se producen seis días después de que Israel y Estados Unidos lanzaran el sábado pasado una ofensiva masiva contra Irán que destruyó gran parte de las defensas militares del país. Los ataques, que alcanzaron 24 provincias, ya han dejado más de 1.230 muertos según la agencia Tasnim. Entre las víctimas del bombardeo inicial se encuentran el líder supremo Ali Khamenei, altos mandos militares, científicos nucleares y la propia familia del líder, incluyendo su hija, yerno y nieto.

Araghchi descartó, además, cualquier posibilidad de negociación con Washington y negó que Irán haya solicitado un alto el fuego. “No pedimos un alto el fuego ni siquiera la última vez. Fue Israel quien pidió un cese incondicional después de 12 días en que resistimos”, afirmó en referencia a la guerra de junio de 2025, cuando fuerzas israelíes y estadounidenses atacaron instalaciones nucleares iraníes durante doce días antes de acordar una tregua.

Un cartel con la imagen del fallecido líder supremo iraní, el ayatolá Alí Khamenei, asesinado en ataques de Estados Unidos e Israel, se ve sobre una plaza vacía en Teherán, Irán, el jueves 5 de marzo de 2026 (AP Foto/Vahid Salemi)

El canciller responsabilizó directamente a Estados Unidos e Israel por el ataque contra una escuela primaria en Minab que dejó 180 niños muertos. “Esto es lo que dijo nuestro ejército. Así que fue Estados Unidos o Israel. ¿Cuál es la diferencia?”, declaró. El bombardeo a la escuela Shajareh Tayyebeh ocurrió el sábado en horario escolar y generó condena internacional. UNESCO lo calificó como violación grave del derecho humanitario.

Investigaciones de CBC y NPR revelaron que la escuela fue construida sobre una antigua base del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria clausurada hace 15 años, lo que explicaría el ataque de precisión. Funcionarios iraníes sostienen que el edificio operaba exclusivamente como centro educativo desde hacía una década y media.

La ofensiva sorprendió a Irán mientras se desarrollaban negociaciones nucleares en Ginebra. Una semana antes, Araghchi se reunió con Steve Witkoff, enviado especial de Trump, y Jared Kushner en la capital suiza. Las conversaciones, mediadas por Omán, buscaban limitar el enriquecimiento de uranio a cambio del levantamiento de sanciones. “El hecho es que no tenemos experiencia positiva negociando con Estados Unidos. Negociamos dos veces el año pasado y este año, y en medio de las negociaciones nos atacaron”, declaró el canciller, quien confirmó que no ha tenido comunicación con la delegación estadounidense desde entonces.

Una bandera iraní se ve entre las ruinas de una comisaría atacada el lunes durante la campaña militar de Israel y Estados Unidos en Teherán, Irán, el martes 3 de marzo de 2026 (AP Foto/Vahid Salemi)

El asesinato de Khamenei dejó un vacío de poder sin precedentes desde 1979. Circulan rumores de que Mojtaba Khamenei, segundo hijo del líder fallecido, podría ser elegido como sucesor. Esta sucesión dinástica despertaría críticas porque la transmisión hereditaria del poder definió a la monarquía derrocada en la revolución islámica. “Hay muchos rumores, pero tenemos que esperar a que la Asamblea de Expertos elija un nuevo líder supremo”, explicó Araghchi. El canciller rechazó que Trump pueda participar en la selección: “Eso es absolutamente asunto del pueblo iraní”.

Por otra parte, el presidente estadounidense Donald Trump declaró el jueves que apoyaría una ofensiva de las milicias kurdas iraníes contra Irán y advirtió que Washington tendrá voz en la elección del próximo líder de Teherán.

En una entrevista telefónica con Reuters, Trump calificó de “maravilloso” que las fuerzas kurdas basadas en Iraq quisieran cruzar la frontera para atacar a las fuerzas de seguridad iraníes. “Creo que es maravilloso que quieran hacer eso, estaría completamente a favor”, afirmó el mandatario seis días después del inicio de la guerra conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán.