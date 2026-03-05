Mundo

Las autoridades de Ucrania y Rusia concretaron otro megacanje de prisioneros

Un total de 200 personas de cada país regresarton a su territorio como parte de la primera fase de un intercambio acordado en Ginebra, mientras continúan gestiones para las próximas liberaciones

Guardar
Rusia y Ucrania intercambian 200 prisioneros de guerra cada uno, según el Ministerio de Defensa ruso

Ucrania y Rusia liberaron el jueves a 200 prisioneros de guerra cada uno, la primera parte de un intercambio que les permitirá intercambiar 500 personas en total, dijeron funcionarios.

Ambas partes acordaron el intercambio durante las conversaciones en Ginebra el mes pasado, dijeron ambas partes.

Los intercambios de prisioneros de guerra son una de las pocas áreas de cooperación entre los países en guerra.

Un prisionero de guerra ucraniano
Un prisionero de guerra ucraniano (POW) es visto después de un intercambio, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en un lugar desconocido en Ucrania, en esta imagen difundida el 5 de marzo de 2026. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskiy, vía Telegram/Difundido vía REUTERS

“Hoy, 200 familias ucranianas recibieron el mensaje más esperado: sus seres queridos regresan a casa”, dijo el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, en las redes sociales.

Un video compartido por el Comisionado de Derechos Humanos de Ucrania, Dmytro Lubinets, mostró a los militares saliendo de los autobuses, envueltos en banderas ucranianas y gritando “¡Gloria a Ucrania!“, además de abrazar a quienes vinieron a darles la bienvenida.

Entre los liberados en el intercambio había soldados ucranianos capturados en 2022, incluidos aquellos que lucharon en el asedio de tres meses a la planta de acero de Azovstal en Mariupol, dijo Lubinets.

Un prisionero de guerra ucraniano
Un prisionero de guerra ucraniano (POW) es visto después de un intercambio, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en un lugar desconocido en Ucrania, en esta imagen difundida el 5 de marzo de 2026. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskiy, vía Telegram/Difundido vía REUTERS

El Ministerio de Defensa ruso publicó imágenes que muestran a sus soldados subiendo a un autobús y vitoreando mientras ondean banderas rusas.

Los Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos ayudaron a mediar en el intercambio del jueves, dijo Rusia.

Más prisioneros serán liberados el viernes y ambas partes intercambiarán 500 en total, dijo el negociador ruso Vladimir Medinsky en Telegram.

Prisioneros de guerra ucranianos (POW)
Prisioneros de guerra ucranianos (POW) son vistos después de un intercambio, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en un lugar desconocido en Ucrania, en esta imagen difundida el 5 de marzo de 2026. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskiy, vía Telegram/Difundido vía REUTERS

Según destacaron fuentes militares citadas por el Ministerio de Defensa, la participación de Bielorrusia como punto de tránsito asegura facilidades logísticas y una atención coordinada a los liberados antes de su traslado final en territorio ruso. La operación de intercambio de prisioneros constituye, de acuerdo con medios oficiales, una de las medidas humanitarias más amplias convenidas recientemente y se produce en el contexto de una serie de iniciativas multilaterales impulsadas para aliviar el impacto del conflicto en los ciudadanos afectados.

Moscú y Kyiv han celebrado varias rondas de intercambios de prisioneros a lo largo de la guerra.

Los intercambios son uno de los pocos resultados tangibles de las conversaciones directas entre ambas partes, impulsadas y mediadas por Washington en su intento de negociar un acuerdo para poner fin a la guerra.

Una imagen fija de un
Una imagen fija de un video publicado por el Ministerio de Defensa ruso muestra lo que se dice son militares rusos capturados por fuerzas ucranianas y liberados durante el último intercambio de prisioneros de guerra en el curso del conflicto entre Rusia y Ucrania, mientras reaccionan en un autobús en un lugar desconocido en Bielorrusia, en esta imagen tomada de un material difundido el 5 de marzo de 2026. Ministerio de Defensa ruso/Folleto vía REUTERS

Las negociaciones parecen haberse estancado y Estados Unidos centra su atención en Oriente Medio.

Kiev había dicho que había un plan tentativo para mantener conversaciones en Abu Dhabi esta semana, uno de los lugares que están siendo atacados por misiles y drones iraníes.

Zelensky sugirió el lunes celebrar la próxima reunión en Suiza o Turquía, países que han acogido rondas anteriores de conversaciones.

Una imagen fija de un
Una imagen fija de un video publicado por el Ministerio de Defensa ruso muestra a un supuesto militar ruso capturado por las fuerzas ucranianas y liberado durante el último intercambio de prisioneros de guerra en el curso del conflicto entre Rusia y Ucrania, mientras sube a un autobús en un lugar desconocido en Bielorrusia. Esta imagen es parte de un material difundido el 5 de marzo de 2026. Ministerio de Defensa ruso/Folleto vía REUTERS

El anterior canje de prisioneros tuvo lugar a principios de febrero tras la segunda ronda de negociaciones de paz celebradas en la capital de los Emiratos Árabes Unidos, Abu Dabi, en la que fueron intercambiados 157 cautivos de cada bando.

(con información de AFP, EP y EFE)

Temas Relacionados

Guerra Rusia Ucraniaprisionerosliberación

Últimas Noticias

China ordenó suspender las exportaciones de gasolina y diésel ante la incertidumbre generada por la crisis en Oriente Medio

Una directiva oficial obliga al sector energético a suspender la firma de nuevos contratos de exportación, limitando el flujo de productos petrolíferos al exterior mientras persiste el cierre del estrecho de Ormuz

China ordenó suspender las exportaciones

Ola de amenazas de Irán tras recibir duros golpes militares: un clérigo llamó a derramar la sangre de Trump e Israel

El ayatolá Abdollah Javadi Amoli emitió un mensaje difundido por la televisión estatal de Teherán, mientras el gobierno lamentó la pérdida de la fragata Iris Dena y aseguró que impactó a un petrolero en Ormuz

Ola de amenazas de Irán

El momento en el que un avión intenta aterrizar en Israel mientras suenan las alarmas por un ataque de Irán

Las recientes ofensivas han obligado a modificar operaciones aeroportuarias en medio de las réplicas armadas que impactan la vida de miles de personas en los países implicados

El momento en el que

Israel ordenó la evacuación urgente de Dahiyeh, bastión de Hezbollah en el sur de Beirut: “Salven sus vidas”

El ejército israelí advirtió a residentes de Bourj el-Barajneh, Haret Hreik y otros barrios dominados por el grupo terrorista que abandonen sus hogares de inmediato ante inminentes ataques

Israel ordenó la evacuación urgente

Israel desplegó fuerzas en el Monte Dov y renovó la orden de evacuación en el sur del Líbano

La Brigada “Montaña” opera en localidades del sur libanés para desmantelar infraestructura de Hezbollah. Al menos ocho personas murieron en combates en el país

Israel desplegó fuerzas en el
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Así van las cuentas de

Así van las cuentas de gastos de los precandidatos presidenciales: quiénes han invertido más en sus campañas y quiénes no reportaron información financiera

Incendiaron el vehículo de un candidato al Congreso en Santander: el aspirante responsabilizó al Gobierno y a un partido político

Ecopetrol responsabilizó a los nuevos impuestos del Gobierno por la caída en las utilidades de la compañía: “1,1 billones derivados de contribución especial”

Gustavo Petro respondió a invitación del alcalde Galán para conocer las obras del metro de Bogotá: “La fealdad que existe”

Sanidad propone adaptar las retribuciones de las guardias para intentar evitar la huelga de médicos

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

El talento hispano detrás de la "poesía, belleza y magia" de 'Hoppers'

Microsoft actualiza Copilot para abrir los enlaces en la propia aplicación y sincronizar las contraseñas

El cuerpo localizado en Santander es el de la joven de Guadalajara desaparecida al hundirse una pasarela

El Rey llama a la "contención" en Oriente Próximo y defiende la necesidad de que Europa siga unida

Director del Idaan deja el cargo en medio de renuncias dentro del gobierno panameño

ENTRETENIMIENTO

Así fue la vida amorosa

Así fue la vida amorosa de Emma Watson: el historial de parejas de la actriz

¿Las hijas de Nicole Kidman seguirán sus pasos en Hollywood? Esto dijo la actriz

Scarpetta: Médico forense apuesta por Nicole Kidman y Jamie Lee Curtis para revolucionar el género policial en streaming

Christian Bale habla por primera vez sobre su sucesor en ‘American Psycho’: “Quien quiera intentarlo es muy valiente”

Ryan Gosling cumplirá su sueño de la infancia y será protagonista de Star Wars: qué se sabe sobre Starfighter