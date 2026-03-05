Las autoridades de Ucrania y Rusia concretaron otro megacanje de prisioneros

Ucrania y Rusia liberaron el jueves a 200 prisioneros de guerra cada uno, la primera parte de un intercambio que les permitirá intercambiar 500 personas en total, dijeron funcionarios.
Ambas partes acordaron el intercambio durante las conversaciones en Ginebra el mes pasado, dijeron ambas partes.
Los intercambios de prisioneros de guerra son una de las pocas áreas de cooperación entre los países en guerra.
“Hoy, 200 familias ucranianas recibieron el mensaje más esperado: sus seres queridos regresan a casa”, dijo el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, en las redes sociales.
Un video compartido por el Comisionado de Derechos Humanos de Ucrania, Dmytro Lubinets, mostró a los militares saliendo de los autobuses, envueltos en banderas ucranianas y gritando “¡Gloria a Ucrania!“, además de abrazar a quienes vinieron a darles la bienvenida.
Entre los liberados en el intercambio había soldados ucranianos capturados en 2022, incluidos aquellos que lucharon en el asedio de tres meses a la planta de acero de Azovstal en Mariupol, dijo Lubinets.
El Ministerio de Defensa ruso publicó imágenes que muestran a sus soldados subiendo a un autobús y vitoreando mientras ondean banderas rusas.
Los Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos ayudaron a mediar en el intercambio del jueves, dijo Rusia.
Más prisioneros serán liberados el viernes y ambas partes intercambiarán 500 en total, dijo el negociador ruso Vladimir Medinsky en Telegram.
Según destacaron fuentes militares citadas por el Ministerio de Defensa, la participación de Bielorrusia como punto de tránsito asegura facilidades logísticas y una atención coordinada a los liberados antes de su traslado final en territorio ruso. La operación de intercambio de prisioneros constituye, de acuerdo con medios oficiales, una de las medidas humanitarias más amplias convenidas recientemente y se produce en el contexto de una serie de iniciativas multilaterales impulsadas para aliviar el impacto del conflicto en los ciudadanos afectados.
Moscú y Kyiv han celebrado varias rondas de intercambios de prisioneros a lo largo de la guerra.
Los intercambios son uno de los pocos resultados tangibles de las conversaciones directas entre ambas partes, impulsadas y mediadas por Washington en su intento de negociar un acuerdo para poner fin a la guerra.
Las negociaciones parecen haberse estancado y Estados Unidos centra su atención en Oriente Medio.
Kiev había dicho que había un plan tentativo para mantener conversaciones en Abu Dhabi esta semana, uno de los lugares que están siendo atacados por misiles y drones iraníes.
Zelensky sugirió el lunes celebrar la próxima reunión en Suiza o Turquía, países que han acogido rondas anteriores de conversaciones.
El anterior canje de prisioneros tuvo lugar a principios de febrero tras la segunda ronda de negociaciones de paz celebradas en la capital de los Emiratos Árabes Unidos, Abu Dabi, en la que fueron intercambiados 157 cautivos de cada bando.
(con información de AFP, EP y EFE)