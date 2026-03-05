Mundo

Israel y Estados Unidos lanzaron una nueva ofensiva coordinada contra Irán y el grupo terrorista Hezbollah

En el sexto día del conflicto en Medio Oriente, las fuerzas israelíes y estadounidenses desplegaron su arsenal y bombardearon una sede del grupo terrorista, infraestructura de defensa del régimen iraní y lanzamisiles balístico

Durante la noche y madrugada de este jueves, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) llevaron a cabo nuevos ataques en Beirut, Líbano, contra instalaciones utilizadas por el grupo terrorista Hezbollah, los cuales incluyeron una sede empleada por la unidad aérea de la organización.

Estos bombardeos forman parte de una ola de ofensivas dirigidas a varias sedes de la milicia respaldada por Irán en la capital libanesa, que, según el Ejército israelí, estaban destinadas a planificar y ejecutar acciones contra las fuerzas israelíes y la población civil.

Antes de los ataques, las FDI implementaron medidas para minimizar el riesgo para la población civil, como advertencias anticipadas, uso de armas de precisión y observaciones aéreas. El Ejército israelí afirmó que responderá con firmeza a la decisión de Hezbollah de sumarse a la campaña, bajo el amparo del régimen iraní, y que no permitirá daños a los residentes de Israel.

Washington comunicó a través del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) que el grupo de ataque del portaaviones USS Gerald R. Ford continúa con sus operaciones “24 horas al día” en respaldo a la operación “Furia Épica” desde el mar Mediterráneo.

La misión estadounidense se desarrolla junto con otro grupo de ataque de portaaviones en Medio Oriente. “Las fuerzas estadounidenses están presionando a Irán desde el mar”, comunicó el comando liderado por el almirante Charles B. Cooper.

Más tarde, el CENTCOM difundió un video donde se vieron “los esfuerzos para eliminar las capacidades móviles de lanzamiento de misiles del régimen iraní”, según detalló vía X. “Estamos detectando y destruyendo estas amenazas con precisión letal”.

Las FDI también informaron que aviones de combate destruyeron un camión de lanzamisiles balístico en la región de Qam (Irán) que estaba preparado para ser lanzado hacia Israel. Además, fue eliminado un sistema de defensa aérea en Isfahán (Irán), diseñado para atacar aeronaves israelíes.

Estos ataques forman parte de la estrategia para debilitar las capacidades ofensivas del régimen iraní y reforzar el control aéreo de las FDI en la región.

Por su parte, el régimen iraní lanzó misiles contra Israel la madrugada del jueves, mientras los ataques aéreos en Medio Oriente se prolongaron por sexto día, tras el hundimiento de un buque de guerra iraní por parte de un submarino estadounidense y las amenazas de Irán de destruir infraestructura militar y económica en toda la región.

Israel anunció la inminencia de nuevos ataques y las sirenas aéreas sonaron en Tel Aviv y Jerusalén poco después de que el ejército israelí informara sobre el inicio de ofensivas adicionales en Líbano contra el grupo terrorista respaldado por Irán, en los suburbios del sur de Beirut.

El ritmo de los ataques fue tan elevado que la televisión estatal iraní anunció el aplazamiento de la ceremonia de duelo por el líder supremo, Alí Khamenei, abatido al inicio del conflicto, el pasado 28 de febrero. Millones de personas habían asistido al funeral de su predecesor, el ayatolá Ruhollah Khomeini, en 1989.

El ejército israelí confirmó el miércoles que tropas de tres divisiones —incluyendo unidades de infantería, blindados e ingeniería— están desplegadas en el sur del Líbano. Según el informe difundido por las FDI, la 91.ª División opera en el este del sur del Líbano, la 210.ª División en la zona del Monte Dov y la 146.ª División en el oeste del sur del país. Imágenes publicadas por el ejército mostraron soldados cargando mochilas y colchonetas, así como tanques desplazándose por la región.

Esta mañana, las fuerzas de la Brigada “Montaña” (810), bajo el mando de la División 210, continuaron operando en la zona del Monte Dov, en distintos puntos del sur del Líbano. Las tropas llevan a cabo acciones específicas para exponer infraestructura enemiga, impedir el fortalecimiento de la organización Hezbollah en la frontera y reforzar la línea defensiva para los residentes del norte de Israel.

