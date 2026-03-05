Mundo

“Estados Unidos quiere que quede claro que Trump resolvió el conflicto con Irán”: el análisis de Álvaro Zicarelli sobre la escalada de tensión en Medio Oriente

El analista internacional desmenuzó en Infobae a la Tarde la estrategia de la Casa Blanca para reposicionar a Donald Trump como líder global, en plena escalada militar entre Estados Unidos e Irán


Zicarelli sostuvo que el conflicto entre Estados Unidos e Irán ya involucra a 18 países, siendo el mayor enfrentamiento multilateral desde la Segunda Guerra Mundial

En una entrevista en Infobae en vivo, el analista internacional Álvaro Zicarelli sostuvo que el verdadero poder en el Gobierno argentino reside en el binomio Karina-Javier Milei, mientras que analizó el impacto global de la escalada militar entre Estados Unidos e Irán, ya en su sexto día.

En diálogo con el equipo de Infobae a la Tarde —integrado por Manu Jove, Maia Jastreblansky, Paula Guardia Bourdin y Tomás Trapé—, Zicarelli comenzó trazando un diagnóstico sobre el funcionamiento interno de La Libertad Avanza y la centralidad de Karina Milei en la estructura de poder: “Acá lo único que va a quedar en pie, el poder real, es el binomio Karina-Javier. Pero no lo digo ni siquiera peyorativamente, es algo que se nota que es natural”.

El poder de Karina Milei y la lógica interna de La Libertad Avanza

Zicarelli, que fue asesor en materia internacional de Javier Milei en los inicios del espacio, describió la transformación de Karina Milei en el centro de gravedad del Gobierno: “Estos dos años aprendió sobre la necesidad de que ciertos resortes estratégicos, y además estratégicos para la propia situación judicial de ella, que estaban bajo el control o la coordinación o el seguimiento de Santiago Caputo, pasen a su órbita”.

El analista reconoció que la acumulación de poder de la secretaria general de la presidencia responde tanto a la dinámica interna como a la coyuntura judicial: “Si no aprendés sobre la necesidad de controlar estos lugares tan importantes y más en la situación, no digo endeble, pero de mínimo preocupante para cualquier persona que es acusada de dos casos emblemáticos, Libra y Andis…”

Según Zicarelli, la centralidad de Karina Milei no era evidente en los primeros tiempos de La Libertad Avanza: “Si algún día escribiera sobre mi experiencia en torno a la fundación de La Libertad Avanza, el capítulo en torno a mi vínculo con ella se llamaría Los Simuladores. Para mí fueron dos grandes simuladores que supieron construir vínculos entre comillas basados en el afecto, basados en una reciprocidad de amistad que parecía genuina y que en realidad fue absolutamente utilitaria”.

Zicarelli analizó la batalla cultural
Zicarelli analizó la batalla cultural global entre Estados Unidos y China, marcada por sus respectivas narrativas históricas y de liderazgo (Infobae en Vivo)

Estados Unidos, Irán y el nuevo tablero global

El análisis de Zicarelli sobre la coyuntura internacional giró en torno al enfrentamiento entre Estados Unidos e Irán, que ya involucra a 18 países y constituye el mayor conflicto bélico multilateral desde la Segunda Guerra Mundial. “Hoy el actor más importante son los misiles”, afirmó, y sostuvo que la administración Trump busca “desmantelar todo el aparato científico-tecnológico del programa nuclear iraní”, citando datos sobre el avance iraní en uranio enriquecido y las recientes acciones militares.

Zicarelli indicó que la estrategia estadounidense tiene como segundo eje atacar a los grupos proxies de Irán en la región: “Desmantelar a los tres grandes grupos que operan los intereses de Irán en la región para desestabilizar principalmente a Israel, que son los hutíes en Yemen, Hezbolá en Líbano y Hamás en la Franja de Gaza”.

Sobre el rol de China, advirtió: “China tendría solamente 125 días de reservas petroleras para poder alimentar su gran complejo industrial, su gran complejo militar en crecimiento y además la vida cotidiana. Eso claramente es lo que ve Trump. La obligación de que la propia China se transforme también en un mediador, en un referí”.

La administración Trump apunta a
La administración Trump apunta a desmantelar el aparato nuclear iraní y frenar el avance de uranio enriquecido en Irán (REUTERS/Ken Cedeno/File Photo)

Trump, el liderazgo estadounidense y la batalla cultural global

Consultado sobre el impacto interno y el futuro de Donald Trump, Zicarelli analizó: “Trump utiliza este conflicto para mostrar el poderío militar reequipado y remodelizado de Estados Unidos para poder imponer sus criterios pacificadores y reordenadores del tablero mundial. Pero China esto lo aprovecha para ir aprendiendo sobre cómo actuaría, quizás para contra ella”.

Aludiendo a la lógica política y cultural en Estados Unidos, el analista reflexionó: “Trump es la representación más que clara de que Estados Unidos estaba ya no en crisis, sino en decadencia. Y por eso surge. Surge por el apoyo de los sectores que los bienpensantes siempre consideraron que no tenían nada para aportar”.

Zicarelli también trazó un paralelismo entre la narrativa cultural de China y la de Estados Unidos: “Vos mirás las producciones cinematográficas y literarias de China, ¿qué son? La reivindicación al pasado glorioso imperial. ¿Y Estados Unidos qué es? Treinta años de distopía en ficción. Es lo que fue la era Reagan. Yo creo que Trump quiere volver a esto, que es casi una batalla de discursos también y de relatos”.

--

